 Активистов, которые борются против незаконного строительства в центре Житомира, пытались взорвать гранатой РГД-5, - "Автомайдан". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Автомайдана".
"13 июля средь бела дня, во время судебного заседания в апелляционном суде Житомирской области в автомобиль активиста житомирского "Автомайдана" Владислава Горновича неизвестные подложили боевую гранату РГД-5. "Автомайдановцы" выжили чудом, потому что растяжка с гранатой была размещена возле места водителя, а так как был дождь, то сначала один из активистов открыл не дверь водителя, а пассажирские двери, чтобы спрятаться в машине от дождя. "Автомайдановцы" вместе с другими общественными активистами Житомира уже более четырех лет борются за земельный участок по ул. Киевская, 6 в центре города, чтобы создать на нем сквер Героев Украины, а не очередной супермаркет АТБ, который пытался здесь возвести застройщик", - говорится в сообщении.
В октябре 2014 года Житомирский горсовет проголосовал за возвращение данного земельного участка в собственность города, но застройщика это не остановило. Но не остановились и активисты, в результате чего 28 февраля 2017 Королёвский райсуд Житомира признал незаконным и отменил решение Житомирского горсовета от 26 февраля 1993 года о предоставлении в пользование ТВЦ "Олеся" земельного участка по ул. Киевской, 6.
"Застройщик подал апелляцию на это решение и вот вчера, 13 июля, активисты в очередной раз приехали на суд, чтобы проконтролировать ход этого дела и пока они были в зале суда, в авто одно из активистов и подложили гранату. Кто это сделал и зачем? Ответ очевиден - убить или как минимум запугать активистов, которые уже четыре года не дают покоя застройщику. В связи с этим официально заявляем: если до конца июля Нацполиция и прокуратура не предоставят нам свои первые результаты расследования вчерашней попытки убийства наших активистов, мы оставляем за собой право самостоятельно устанавливать справедливость в этом деле. Время пошло", - говорится в заявлении "Автомайдана".
763 4
16-летний подросток погиб, два человека ранены в результате взрыва гранаты в Одессе. ФОТО(47)
Полиция разыскивает жителя Полтавы, который угрожал патрульным гранатой. ФОТО(26)
Неизвестный бросил гранату во двор дома на Донетчине, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО(18)
17 миллиардов гривен будут направлены на строительство дорог, - Порошенко. ВИДЕО(64)
К сожалению, сегодня выгодно строить быстро, дёшево и совершенно не качественно – эксперт(0)
Взрыв гранаты в Полтавской области: два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения и находится в больнице, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(12)
Прокуратура расследует факт разворовывания более 100 млн грн при строительстве "Стены" на украинско-российской границе(70)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить