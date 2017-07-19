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 Активистов, которые борются против незаконного строительства в центре Житомира, пытались взорвать гранатой РГД-5, - "Автомайдан". ВИДЕО

В Житомире пытались убить активистов, которые борются против незаконного строительства в центре города вместо создания сквера Героев Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Facebook-странице "Автомайдана".

"13 июля средь бела дня, во время судебного заседания в апелляционном суде Житомирской области в автомобиль активиста житомирского "Автомайдана" Владислава Горновича неизвестные подложили боевую гранату РГД-5. "Автомайдановцы" выжили чудом, потому что растяжка с гранатой была размещена возле места водителя, а так как был дождь, то сначала один из активистов открыл не дверь водителя, а пассажирские двери, чтобы спрятаться в машине от дождя. "Автомайдановцы" вместе с другими общественными активистами Житомира уже более четырех лет борются за земельный участок по ул. Киевская, 6 в центре города, чтобы создать на нем сквер Героев Украины, а не очередной супермаркет АТБ, который пытался здесь возвести застройщик", - говорится в сообщении.





В октябре 2014 года Житомирский горсовет проголосовал за возвращение данного земельного участка в собственность города, но застройщика это не остановило. Но не остановились и активисты, в результате чего 28 февраля 2017 Королёвский райсуд Житомира признал незаконным и отменил решение Житомирского горсовета от 26 февраля 1993 года о предоставлении в пользование ТВЦ "Олеся" земельного участка по ул. Киевской, 6.

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"Застройщик подал апелляцию на это решение и вот вчера, 13 июля, активисты в очередной раз приехали на суд, чтобы проконтролировать ход этого дела и пока они были в зале суда, в авто одно из активистов и подложили гранату. Кто это сделал и зачем? Ответ очевиден - убить или как минимум запугать активистов, которые уже четыре года не дают покоя застройщику. В связи с этим официально заявляем: если до конца июля Нацполиция и прокуратура не предоставят нам свои первые результаты расследования вчерашней попытки убийства наших активистов, мы оставляем за собой право самостоятельно устанавливать справедливость в этом деле. Время пошло", - говорится в заявлении "Автомайдана".
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вы эту инфу сначала хорошо проверьте, а потом и печатайте. К нам в Черкассы тоже приезжали также с Киева по заданию депутатов. Группа старичков пытались митинговать под новостройками, а оказалось, что они к ним никакого отношения не имели.
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А что проверять? Есть такое место в самом центре, на месте старого дома. Там действительно должен был быть очередной магазин, но грянул Майдан - и стройка не началась! С тех пор и колотится! А на носу - еще одна резонансная стройка в Житомире - жилой многоэтажный домик в местном ботсаду...кто собрался строить - не скажу, очень уж у нас с ним разные весовые категории...
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В октябре 2014 года Житомирский горсовет проголосовал за возвращение данного земельного участка в собственность города................это хорошо. А вернуть уже фактически потраченные средства на этот проект тоже проголосовано
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Чергова "справа честі" для Авакова-Порошенка ..?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияАктивистов, которые борются против незаконного строительства в центре Житомира, пытались взорвать гранатой РГД-5, - "Автомайдан". ВИДЕО
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