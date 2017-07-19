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 Политика Украины, Общество
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Все про:оккупация (7139) совок (10) Донбасс (15465) Тука (498)

 Тука: Многие из тех, кто бегал с триколорами на Донбассе, разочаровались в Путине. ВИДЕО

Огромное количество людей, которые ожидали прихода "русского мира" на Донбасс, уже разочаровались в произошедшем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

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"Надо понимать, что за то время, пока мы не контролируем территорию, людям промыли мозги и промыли очень существенно. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Огромное количество людей, которые в 2014 году бегали по митингам с триколорами - "Путин, приди, Путин, спаси, Путин, помоги" - огромное количество этих людей разочаровались. Путин пришел, но что он с собой принес? Он не принес благополучие, он не принес улучшения жизни, он принес войну", - заявил он.

На вопрос ведущей, настроены ли люди в ОРДЛО положительно к Украине, Тука сказал: "Нет. И это объективно. У меня впечатление, что на той территории господствуют не проукраинские настроения, не пророссийские. Там царит "совок". Но нельзя говорить, что это полная потеря. Извините, но честно, "совка" и вокруг нас много. Надо работать, все люди живые, и если брать откровенных пророссийских сепаратистов, то это маргиналы, даже там это маргиналы. Подавляющее большинство жителей Донецкой области на неконтролируемых территориях по меньшей мере, живут холодильником - нравится нам это или нет, но это факт. И нельзя человека презирать за то, что он имеет такое сознание. Так их воспитывали 25 лет, а большую часть еще и до этого так воспитывали".

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Нах за паребрик разарованых,там уже вата не исправима
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Этот тупой Тука кочит типа умную рожу и бегает по телеканалам со своими примитивными заявлениями . Работай займись бестолочь зазвездившийся .
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Да и образование ему бы не помешало получить
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Да. Оно сейчас многое решает вне зависимости от партии, мировоззрения, образования, профессионализма...
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а-ха-ха)) парни зацените новая жесть от Захаречнки
Главарь террористов заявил, что Волынская резня произошла в белорусском селе Хатынь.
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А Вы разве не знали? Это сразу ж было после нашествия Наполеона, но еще до Куликовской битвы, когда на Курской дуге псам-рыцарям сломали хребет под Сталинградом.
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Редакция Цезора , очень удачную фотку подобрала . Респект .
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Подавляющее большинство жителей Донецкой области на неконтролируемых территориях по меньшей мере, живут холодильником - нравится нам это или нет, но это факт.
что за вздор,
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Ага, пусть лучше расскажет, как в Украине выжить на пенсию в 1400 при плате за коммуналку в 2200. Как они уже задрали, гниды.
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жрать і ср..ть - все чого вони хочуть в житті, і ще що б напарускам рагаварівать
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Понять, что им промывали мозги и промывают частично могу. Ибо почва там благодатная. Но простить - нет. Да и не понимал никогда тупых, безголовых людей.
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Вы продались спецслужбам США как проститутки что бы стать ещё одним рычагом давления на Россию в их арсенале. При этом умудрились это сделать так что потеряли 50% ВВП. Единственная задача России в таких условиях разрушать этот и другие рычаги. У вас раньше было только 2 страны на всей планете теперь у вас никого нет =) только отношения хозяин и проститутка. Чему я очень рад, хорошо что наши спецслужбы не цеплялись за это образование с проститутками и спихнули его, открыли глаза народу России на это.
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Пиши еще, Набор Букв. Даже не представляешь, как ценно твое мнение! Его-то мы и ждали, как луч света в нашем темном царстве, как глоток воды в пустыне
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5 лет назад в России думали что вы самая близкая страна, хорошо что наши спец службы знали какие вы шлюхи и открыли нам глаза на это. Зато за последние годы россияне все сами начали интересоваться этим и нарыли столько говна которое вы лили на нас десятки лет прикрываясь дружбой =) такие мразотные личности и всё это так открыто говорилось. Ахахах слава богу глаза нам открыли.
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Да насрать на то, что вы там думали 5 лет назад! Вы - потомки рабов Золотой Орды и хана Батыя, каким боком ты приписываешь нам, украинцам, близость с вами??? Идите нахуй, нехуй шастать, fuck off, fick dich, gtfo of here.
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Какой ты украинец, ты выпердыш порошенковский, развалить, нагадить и осквернить, это все что вы можете, недоделанные.
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АХАХАХ золотая орда имела самую большую территорию когда либо на земле, даже если и есть их потомки то я лучше буду жить с ними в одном государстве чем в одном с потомками шлюх =)
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стекломоя с метанолом перебрал? опохмелись чистым метанолом! полегчаИт....
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Мордва, почему отступаешь от методички? Надо писать - Украины нет, Украинцы замерзли в 15 году, роССия миролюбивая страна, окруженная фашистами.
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Что ты там несёшь ?) мордва =) типо оскорбить пытаешься ? В России живёт великий народ который в сплочённости рвёт любого врага. Вы просто никто, никуда украина не денется будет работать шлюхой под сша потом под нами. сша поддерживали ирак в войне против ирана и что толку он потом перешёл под контроль ирана по сути. так что всё поменяется, но останетсья только отношение к вам как к шлюхам.
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Да ты не пыли, братан, не расстраивайся шибко. )) Просто тут одни бандерлоги засели, пробитые лохи, а украинцев здесь нет.
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Всех тех шлюх которые приехали туда с украины воевать и тех что наняли цру что бы давить на Россию и терроризировать свой же народ, как видишь порвали, просто с грязью смешаны где им и место.
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Аха, разочаровались в Хуйле и теперь ищут на рашке другого мессию, который дал бы им убивать и пытать людей, а за это, сверх наворованного и вымученного, получать за террор приличную европейскую зарплату.
...
Этим даунам не ведомы законы экономики, им не ведомо понятие "честный труд" (они под ним массовые убийства понимают), им не ведомо понятие община и общий интерес... Они вообще, врятле люди - они рпосто россияне, которых совковой бурей занесло в Украину.
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а шо такоє? дим отєчєства больше нє сладок? хотіли рускага міра то жай тепер жеруть його до поки поперек горла не стане
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разочаровываться могут только люди .. а эти кацапсины людьми никогда небыли ...
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Это Тука про тех которым у корыта места не досталось.

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Теперь они должны по курятнику бегать, и кукарекать.
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Палка о двух концах. Многие так же разочаровались в Парашенке и хуйнте.
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"И нельзя человека презирать за то, что он имеет такое сознание. Так их воспитывали 25 лет, а большую часть еще и до этого так воспитывали".
- Не смотрите так - дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…
- Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?.. Скотина. (с)
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Аха. Евгений Шварц. Пьесса "Дракон" 1943 года, если не ошибаюсь. Ну... или советская (антисоветская) киношка "Убить дракона".
Шварц вообще уникальный человек.
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Да заипал ты, сепаратный адвокат... Давай я раду сожгу, а завтра раскаюсь.. Будешь моим адвокатом?
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Если сможете доказать (в чем я не уверен), что вы тупоголовое быдло без надежды на излечение, то конечно сможет стать вам адвокатом. Это его призвание и хобби.
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Они предали Родину... Предавший единожды...

Не надо нам Тука разжевывать что к чему
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Ну нихрена ж себе... Я в курсе, что еще с лета 2014-го года по Киеву массово шарятся рашистские скоты из ПР, но вот так?!!!..
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А українці розчарувались в таких зрадливих "сожителях"!
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откуда у Туки эти данные как там ватаны настроены? Он с ватой за линией фронта плотно контактирует?
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Каждый день приносит все более неутешительные новости. В политическом дурдоме, по обе стороны границы, а также в небольшом его отделении за линией размежевания, моменты просветления у пациентов наступают все реже.

Сегодня пациент Захарченко изрядно испортил воздух в своей занюханной палате. Весь остальной дурдом взбодрился новостью и стал обсуждать, почему он испортил воздух, как он его испортил и что он имел в виду. Ждали, что по этому поводу скажут такие пациенты, как Шкиряк, Песков и Порошенко. И среагируют ли "врачи" из западного крыла?

Захарченко испражнился поистине эпохальным бредом - новое государственное образование будет носить гордое имя «Малороссия», в границы которого будут входить все остальные украинские области, кроме Крыма.

Другими словами, вся Украина войдет в Малороссию. Чтоб никто мне не сомневался! Малороссия собирается также провести трехсторонние переговоры в формате «Малороссия-Россия-Евросоюз для гармонизации отношений в общей системе». Вот такое буйство мыслей, народ. Они также отказываются от продажи сельскохозяйственных земель, не признают долги майдановской власти и вводят прямую демократию. Может, примеряем на себя? После чего самое время начать биться над разрешением стратегической страшилки - нападет ли на нас армия Малороссии? А, вдруг, нападет и завоюет?

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Сегодня также произошел слет комсомольцев - Гройсман предложил всем предыдущим украинским правительствам и премьерам объединиться. Самому образования не хватает, решил попросить поддержки у всех предыдущих, кто постепенно, но верно вел Украину к тому состоянию ужаса, в котором она сегодня пребывает - когда понимаешь, что на краю пропасти долго не продержишься и все равно сорвешься. Думаю, что в складчину им также будет легче скрыть свои преступления.

Аваков и Петренко счастливо улыбались. Я помню, как Аваков вышиб сепаратистов за 15 мин. из Харьковской ОГА, но предпочел этого не делать ни в Донецке, ни в Луганске. Что нас в очередной раз убеждает в том, что война была запрограммирована с самого начала конца Майдана. А другими словами, с того момента, когда в Кремле поняли, что народ таки, сумел привести к власти тех, кто примет войну, как свою родную мать.

Ну что ж, они объединяются, меняют форматы, придумывают образования и галлюцинируют о власти. Сейчас идет капитализация власти на всех уровнях и во всех палатах дурдома, поскольку пациенты видят во власти свою панацею. И только мы, зрители и слушатели, все дальше отодвигаемся друг от друга, боясь раскрыть сердца навстречу друг другу. Мы проиграем, мы уже проиграли шизам из властных палат, потому что они, нет-нет, да и отваживаются на полет над гнездом кукушки, а мы только наблюдаем, да обсуждаем. Высокий ли был полет на этот раз? Давайте послушаем, что скажут Зорян и Шкиряк, выпавшие из гнезда...

Olena KSANTOPULOS
[В Кремле поняли, что народ привел к власти тех, кто принял войну, как свою родную мать - журналистка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1500439092-v-kremle-ponyali-chto-narod-privel-k-vlasti-teh-kto-prinyal.html

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Прям классика жанра!
НЕ МЫ ТАКИЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ
Очень удобная позиция для некоторых людей
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Отож..всю колбасу скупили...цены выше чем в Киеве стали... Мариупольскую стену построить...и не пущать... Жрите своих курей двухглавых...там у вас ГлавКур , спец по петухатникам.... А если гоге, жоре,грише не терпится бабло пильнуть, то ахай на...уй
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С электоратом Барыги ситуация аналогичная
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Те на Донбассе, кто звал Путина,
надеялись стать россиянами.
Но вышли из них только малороссы.
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Гляди шоб не вышел гетьман малоросийский, типа Хмельницкого, бежать будешь дальше чем глядишь.
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Разочаровались малость, ну не подошел им "русский" мир. А Тука взял и пожалел их.
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Но это не значит, что они полюбили Украину. ПНХ на дальний восток. Защищать русський мир от китайцев.
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И шо?
В этом хуйле разочаровались, очаруются другим кацапским хуйлом - предатели и враги, которые за колбасу по 2.20 готовы Родину продать.
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И то верно... Лучше бы тука сказанул сколько народу разочаровалось в нынешней власти...
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Наоборот. Раскрываю качества адвоката "ваты"
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не знаю, откуда он такую статистику берет, как это можно было посчитать? Соцопрос, разве что, провести в котором два пункта:
1) бегали ли вы с триколором в 2014?
2) разочаровались ли вы теперь в путине?

по своим наблюдением на подконтрольном правительству Донбассе (где я живу) скажу, что те, кто ждал путина тогда, тот его ждет и по сей день, кто ненавидил Украину тогда, тот ненавидит ее и сейчас. Процентное количество ваты не порменялось ни на процент. Ситуацию может исправить либо ощутимый экономический рост в ближайшие годы, либо полное обнищание ОРДЛО. И если на первое рассчитывать особо не приходится, то второе вполне реализуемо.
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У него мычка, как Анатолия анатоььивеча Шпака...Пиджак замшевый ..три..
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Так шо ты, Тука, предлагаешь встретить их с объятиями и цветами? Все они неисправимая ВАТА - нах за поребрик.
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Стойкое впечатление от большинства рассуждений, вернее, умствований Туки, что ему ближе проблемы "ваты", чем украинцев.
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А, тука, судя по его многочисленным высказываниям, еще больше полюбил )(уйла!
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а где биография єтого деятеля с 2000 до 2015?
парашенко - дай ответ...
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Сэмэн Юлькавич Тимошенко,для кого писаешь свои флуды? На Опляблоховскую банду предателей Украины?
Дай ответ.......
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предателей? кого имеешь ввиду? разве это чмо который спиздил пол бюджета Луганщины не предатель? а ты иностраннйа агент с именем чужим кто? по заказу чьему вещаешь? с БПП патриот панамский?
или ты жил и знаешь что этот бухарик творил на Луганщине? сука ты продажняя... как и тука этот никому не ведомый...
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Они разочаровались в Путине и в России? Может. Но это не говорит, что они зачаровались Украиной.
От того, что предатели Украины не получили то, что хотели от ордынско-Московского хана, от этого они не стали патриотами Украины. И не станут, потому что они ни когда ими не были.

Эта биомасса думала только желудком и ртом, а не сердцем и душой.
А мозгами? А их ни когда у них не было.
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Пох... на те що вони розчарували. Головне що вони позвали туди Хуйла і підтримали антиукраїнський шабаш, що призвело до тисяч жертв... Тож прощення за це їм немає І НЕ БУДЕ...
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Ну то такое, вата тампон огурец... Я шо хотел узнать, в мобильной версии ..идут ли мои ответы адресату.... Благодаря вам, понял , что я удовлетворен😀
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Из-за зрады в Генштабе, на передовой выдают одни берцы на двоих:


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Изменились там жители? Нет, нет и ещё раз нет.
Спрашиваю у своей родственницы с Донецка-,, Ты хочешь, что бы Донецк освободили и ты снова жила в Украине?,,
Знаете, что она ответила? -,, А зачем, что бы оплачивать такую большую коммуналку, которая у вас сейчас?,,........... ВСЁ, КА-ПЕЦ !!!!!!!!!! Уже больше я ничего у неё не спрашивал.
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Чета в освобожденном Славянске, Краматорске шо-то не шибко тоже хотят в Украине остаться.
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Неужто? Ну так пусть переезжают в ДЫныРУ. Там и шахты работают, и заводы. И задолженность по зарплате всего лишь несколько месяцев.... у кого еще есть работа..., а сама зарплата просто заоблачная. Коммуналка дешевая до неприличности - в сумме зимой можно в 1000 руб. уложиться (субсидий нет) и еще останется аж 1600 рублей...
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Да и риторика власти стала меняться, а как следствие, сознание.
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Луганда и Даунбабве, территория с коллаборантами а не с "..... людьми" - и это пора вбить в голову таким как Тука . А контрабас пора прекращать, пока не началось...
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Большинство хотело расийских зарплат и пенсий. И доныне на них надеются!
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денег этим дешевкам не обломилось, вот и разочаровались. Завтра какой-нибудь упырь им пообещает бесплатную тарелку похлебки с сухарем и они тут же начнут бегать уже с другим флажком и просить ввести войска очередного упыря. Этих дешевых "кормильцев" ничем не исправить и энтузиазм по их поводу напрасен и опасен. Пусть ублюдки собирают шмотье и валят в Ху..лостан, нет им прощения в Украине.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТука: Многие из тех, кто бегал с триколорами на Донбассе, разочаровались в Путине. ВИДЕО
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