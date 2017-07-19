 Тука: Многие из тех, кто бегал с триколорами на Донбассе, разочаровались в Путине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.
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"Надо понимать, что за то время, пока мы не контролируем территорию, людям промыли мозги и промыли очень существенно. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Огромное количество людей, которые в 2014 году бегали по митингам с триколорами - "Путин, приди, Путин, спаси, Путин, помоги" - огромное количество этих людей разочаровались. Путин пришел, но что он с собой принес? Он не принес благополучие, он не принес улучшения жизни, он принес войну", - заявил он.
На вопрос ведущей, настроены ли люди в ОРДЛО положительно к Украине, Тука сказал: "Нет. И это объективно. У меня впечатление, что на той территории господствуют не проукраинские настроения, не пророссийские. Там царит "совок". Но нельзя говорить, что это полная потеря. Извините, но честно, "совка" и вокруг нас много. Надо работать, все люди живые, и если брать откровенных пророссийских сепаратистов, то это маргиналы, даже там это маргиналы. Подавляющее большинство жителей Донецкой области на неконтролируемых территориях по меньшей мере, живут холодильником - нравится нам это или нет, но это факт. И нельзя человека презирать за то, что он имеет такое сознание. Так их воспитывали 25 лет, а большую часть еще и до этого так воспитывали".
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Главарь террористов заявил, что Волынская резня произошла в белорусском селе Хатынь.
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что за вздор,
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Этим даунам не ведомы законы экономики, им не ведомо понятие "честный труд" (они под ним массовые убийства понимают), им не ведомо понятие община и общий интерес... Они вообще, врятле люди - они рпосто россияне, которых совковой бурей занесло в Украину.
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йнте.
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- Не смотрите так - дело не во мне. Нас, молодых, так учили, понимаете? Нас… так учили…
- Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником?.. Скотина. (с)
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Шварц вообще уникальный человек.
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Не надо нам Тука разжевывать что к чему
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Сегодня пациент Захарченко изрядно испортил воздух в своей занюханной палате. Весь остальной дурдом взбодрился новостью и стал обсуждать, почему он испортил воздух, как он его испортил и что он имел в виду. Ждали, что по этому поводу скажут такие пациенты, как Шкиряк, Песков и Порошенко. И среагируют ли "врачи" из западного крыла?
Захарченко испражнился поистине эпохальным бредом - новое государственное образование будет носить гордое имя «Малороссия», в границы которого будут входить все остальные украинские области, кроме Крыма.
Другими словами, вся Украина войдет в Малороссию. Чтоб никто мне не сомневался! Малороссия собирается также провести трехсторонние переговоры в формате «Малороссия-Россия-Евросоюз для гармонизации отношений в общей системе». Вот такое буйство мыслей, народ. Они также отказываются от продажи сельскохозяйственных земель, не признают долги майдановской власти и вводят прямую демократию. Может, примеряем на себя? После чего самое время начать биться над разрешением стратегической страшилки - нападет ли на нас армия Малороссии? А, вдруг, нападет и завоюет?
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Сегодня также произошел слет комсомольцев - Гройсман предложил всем предыдущим украинским правительствам и премьерам объединиться. Самому образования не хватает, решил попросить поддержки у всех предыдущих, кто постепенно, но верно вел Украину к тому состоянию ужаса, в котором она сегодня пребывает - когда понимаешь, что на краю пропасти долго не продержишься и все равно сорвешься. Думаю, что в складчину им также будет легче скрыть свои преступления.
Аваков и Петренко счастливо улыбались. Я помню, как Аваков вышиб сепаратистов за 15 мин. из Харьковской ОГА, но предпочел этого не делать ни в Донецке, ни в Луганске. Что нас в очередной раз убеждает в том, что война была запрограммирована с самого начала конца Майдана. А другими словами, с того момента, когда в Кремле поняли, что народ таки, сумел привести к власти тех, кто примет войну, как свою родную мать.
Ну что ж, они объединяются, меняют форматы, придумывают образования и галлюцинируют о власти. Сейчас идет капитализация власти на всех уровнях и во всех палатах дурдома, поскольку пациенты видят во власти свою панацею. И только мы, зрители и слушатели, все дальше отодвигаемся друг от друга, боясь раскрыть сердца навстречу друг другу. Мы проиграем, мы уже проиграли шизам из властных палат, потому что они, нет-нет, да и отваживаются на полет над гнездом кукушки, а мы только наблюдаем, да обсуждаем. Высокий ли был полет на этот раз? Давайте послушаем, что скажут Зорян и Шкиряк, выпавшие из гнезда...
Olena KSANTOPULOS
[В Кремле поняли, что народ привел к власти тех, кто принял войну, как свою родную мать - журналистка]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1500439092-v-kremle-ponyali-chto-narod-privel-k-vlasti-teh-kto-prinyal.html
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НЕ МЫ ТАКИЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ
Очень удобная позиция для некоторых людей
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надеялись стать россиянами.
Но вышли из них только малороссы.
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В этом хуйле разочаровались, очаруются другим кацапским хуйлом - предатели и враги, которые за колбасу по 2.20 готовы Родину продать.
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1) бегали ли вы с триколором в 2014?
2) разочаровались ли вы теперь в путине?
по своим наблюдением на подконтрольном правительству Донбассе (где я живу) скажу, что те, кто ждал путина тогда, тот его ждет и по сей день, кто ненавидил Украину тогда, тот ненавидит ее и сейчас. Процентное количество ваты не порменялось ни на процент. Ситуацию может исправить либо ощутимый экономический рост в ближайшие годы, либо полное обнищание ОРДЛО. И если на первое рассчитывать особо не приходится, то второе вполне реализуемо.
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парашенко - дай ответ...
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Дай ответ.......
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или ты жил и знаешь что этот бухарик творил на Луганщине? сука ты продажняя... как и тука этот никому не ведомый...
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От того, что предатели Украины не получили то, что хотели от ордынско-Московского хана, от этого они не стали патриотами Украины. И не станут, потому что они ни когда ими не были.
Эта биомасса думала только желудком и ртом, а не сердцем и душой.
А мозгами? А их ни когда у них не было.
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Спрашиваю у своей родственницы с Донецка-,, Ты хочешь, что бы Донецк освободили и ты снова жила в Украине?,,
Знаете, что она ответила? -,, А зачем, что бы оплачивать такую большую коммуналку, которая у вас сейчас?,,........... ВСЁ, КА-ПЕЦ !!!!!!!!!! Уже больше я ничего у неё не спрашивал.
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