 Тука: Многие из тех, кто бегал с триколорами на Донбассе, разочаровались в Путине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

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"Надо понимать, что за то время, пока мы не контролируем территорию, людям промыли мозги и промыли очень существенно. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона. Огромное количество людей, которые в 2014 году бегали по митингам с триколорами - "Путин, приди, Путин, спаси, Путин, помоги" - огромное количество этих людей разочаровались. Путин пришел, но что он с собой принес? Он не принес благополучие, он не принес улучшения жизни, он принес войну", - заявил он.



