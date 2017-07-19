 Уголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО

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"Министерство обратилось в восемь посольств, где, возможно, мог бы реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас наиболее проблематичной такой точкой является Турция ", - отметил министр.
По его данным, в настоящее время ведется работа с украинским посольством в Турции, чтобы прекратить такую практику.
По состоянию на май 2017 все шахты, на которых добывают антрацит, на оккупированной части Донбасса, в том числе, ранее работавших в правовом поле Украины и поставляли антрацит на свободную территорию страны, были полностью захвачены сепаратистами. Владельцы шахт - в первую очередь энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, предупреждали о незаконности возможного экспорта похищенного на этих шахтах уголь.
15 марта компании ДТЭК и "Метинвест", подконтрольные Ахметову, заявили о полной потере контроля над своими предприятиями на оккупированной территории Донбасса, к захвату работали в правовом поле Украины. Группировка "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемые Россией, заявили тогда, что ввели "внешнее управление" на всех предприятиях украинского юрисдикции, работали на территориях, захваченных этими группировками, - в знак протеста против блокады активистами торговли с неподконтрольной территорией. По сообщениям, эти предприятия фактически перешли под российский контроль.
Российские таможенные органы в своей статистике за 2017 сообщили, что из Украины в последнее время ввозили уголь антрацитовой группы, добываемого только на оккупированной части Донбасса, на шахтах, незаконно захваченных сепаратистами, а также продавали антрацит в Украину.
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