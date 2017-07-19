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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Турция (2016) уголь (692) Насалик (131)

 Уголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО

Уголь с неподконтрольной Украины части Донецкой и Луганской областей, вероятно может реализоваться в Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сказал журналистам министр энергетики Игорь Насалик после заседания правительства.
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"Министерство обратилось в восемь посольств, где, возможно, мог бы реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас наиболее проблематичной такой точкой является Турция ", - отметил министр.

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По его данным, в настоящее время ведется работа с украинским посольством в Турции, чтобы прекратить такую ​​практику.

По состоянию на май 2017 все шахты, на которых добывают антрацит, на оккупированной части Донбасса, в том числе, ранее работавших в правовом поле Украины и поставляли антрацит на свободную территорию страны, были полностью захвачены сепаратистами. Владельцы шахт - в первую очередь энергохолдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, предупреждали о незаконности возможного экспорта похищенного на этих шахтах уголь.

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15 марта компании ДТЭК и "Метинвест", подконтрольные Ахметову, заявили о полной потере контроля над своими предприятиями на оккупированной территории Донбасса, к захвату работали в правовом поле Украины. Группировка "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемые Россией, заявили тогда, что ввели "внешнее управление" на всех предприятиях украинского юрисдикции, работали на территориях, захваченных этими группировками, - в знак протеста против блокады активистами торговли с неподконтрольной территорией. По сообщениям, эти предприятия фактически перешли под российский контроль.

Российские таможенные органы в своей статистике за 2017 сообщили, что из Украины в последнее время ввозили уголь антрацитовой группы, добываемого только на оккупированной части Донбасса, на шахтах, незаконно захваченных сепаратистами, а также продавали антрацит в Украину.

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Насалик , гнида , откуда у тебя столько денег , курва
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Захарченко блеснул знаниями о Волынской резне в Хатыни все - закрывайте лугандонию - вызывайте санитаров - пакуйте захара))
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Насалик, уголь с окупированных территорий уже в Николаевском порту выгрузился...
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В Николаевском порту угля нет , не нужно враньё распространять
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Конечно уже нет, он уже погружен в вагоны и уехал адресатам. Завтра в наш город должны прийти вагоны. А баржи пошли снова на загрузку.
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Вероятно.........может........, а может и нет....... уровень министра, блин.
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А про чугун забыли ? Тоже везут в Турцию из порта , Ростов и Азов территория РФ . Инфа проверенна .
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сначала siemens, теперь еще и эти ничем не брезгуют..
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУголь с оккупированной части Донбасса может попадать в Турцию, - Насалик. ВИДЕО
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