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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10407) ОБСЕ (2698) киберполиция (70)

 Киберполиция получила от ОБСЕ 194 единицы спецоборудования для противодействия киберугрозам. ВИДЕО

В среду, 19 июля, в рамках проекта "Развитие возможностей киберполиции" представители Координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции Украины 194 единицы специализированной техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.



"Мы благодарим иностранных партнеров за поддержку, которую они нам оказывают. И сегодня мы заявляем об очередном этапе нашего сотрудничества - о передаче специального цифрового оборудования для киберполиции. Очень важно, что Украина уверенно интегрируется в мировую борьбу с киберпреступностью. Эти шаги мы делаем очень быстро и очень уверенно, ведь и от нас зависит безопасность во всем мире и Европе", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что предоставленная техника позволит быстрее реагировать на киберугрозы и предложил специалистам из заграницы стать преподавателями для будущих полицейских.

"Полиция только выиграет, если наше взаимодействие продолжится. Возможно, вы будете заинтересованы присоединиться к работе по реформированию полицейского образования. Не так давно я анонсировал создание в Украине первой Полицейской академии. И буду рад пригласить специалистов из-за рубежа в качестве преподавателей", - сказал он.

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и побороть желание перепродать рашке... Надеюсь хоть на какой то контроль...
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По результатам роботи, таке враження, що роздали дерев'яні рахівниці, бригадиру калькулятор, а очільнику Пентіум 4... але клаву десь просрали.
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За які результати мова, коли це сьогодні передали? Аби ляпнути...
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Не буду шукати прямі посилання, але їм вже стільки разів ту техніку передавали. А якихось вагомих результатів по боротьбі з кіберзлочинністю Я не спостерігав.
Безперечно, що досить непогано вистежують зрадників, чи очільників ватних груп.. База Миротворець гарно працює.. Але це скорше заслуги розвідки..
А в нас банальні злочини з видурюванням грошей по картах, чи розводами на OLX пачками висять.. Про що може йти далі мова?
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А в кого в світі вони є? Шукайте прямі посилання.
А проблеми дурнів-то проблеми дурнів.
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Уже есть результаты работы на этом переданном оборудовании? Серьезно?
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[Вооруженное столкновение на Донбассе: Перестрелка между боевиками и правоохранителями ДНР: один военный и двое милиционеров убиты, еще пятеро участников - ранены, - ГУР - боевик, Минобороны, разведка, стрельба, Донбасс, Оккупированные территории - Крым и Донбасс, Вооруженное столкновение на Донбассе (19.07.17 13:23) « Происшествия « Новости | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/448375/perestrelka_mejdu_boevikami_i_pravoohranitelyami_dnr_odin_voennyyi_i_dvoe_militsionerov_ubity_esche

Снова низззяяя "пасачувствавать" парашникам....
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Оффтоп.
Новости кацапской экономики.
Похоронив 7 млрд.USD в подохнувшем не родившись "Южном потоке", кацапский Газпром строит "Турецкий поток".
Фишка в том, что первая нитка "Турецкого потока" - она предназначена для нужд самой Турции. И турки не против.
Но, кацапы начали тянут вторую нитку. Ту, которая типа на поставки в Евросоюз. Уже проложили по дну 20 км.. Самый смех в том, что Турция за два года так и не согласовала строительство этой ветки и не дала точку её выхода на берег. И сомнительно, что даст. Даже сейчас, когда отношения Турции с ЕС несколько поднапряглись.
Цена строительства этой второй ветки - 6 млрд.USD.

Мораль сей басни такова.
Абсолютно пофиг, куда строить эти "потоки", когда ты собираешься не газ по ним качать, а просто украсть парочку миллиардов баксов на строительстве. Доказательство этому и "Сила Сибири" и "Северный поток -2" (Это при том, что и "Северный поток -1" загружен на половину мощности). А вот теперь и "Турецкий поток - 2"
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКиберполиция получила от ОБСЕ 194 единицы спецоборудования для противодействия киберугрозам. ВИДЕО
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