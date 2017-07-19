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 Происшествия, Общество
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Все про:пожар (3357) Черногория (107) ГСЧС (1195)

 Экипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО

Пожарный самолет Ан-32П украинской ГСЧС прибыл в Черногорию и начал применяться на ликвидации масштабных лесных пожаров в районе города Тиват.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 часов украинские пилоты совершили четыре вылета и сбросили 32 тонны воды.

Напомним, что правительство Черногории обратилось к Украине с просьбой помочь в тушении пожаров, с которыми местные пожарные пытаются справится с прошлой недели.

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вчера немцы показывали, там действительно огненный ад и украинцы молодцы, что помогают.
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Знаю, тем ценнее помощь. Украинцы, вообще, отзывчивая нация. Это вам на раша-прошмандовка.
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У нас всього лише три таких літака, а ми країна в стані війни і для нас пожежі дуже ймовірні. Влада досі не закупила нові літаки Ан-132 в пожежному варіанті для заміни застарілих та відпрацьованих Ан-32. До того ж Ан-132 може брати більше води, 9,2т. замість 6,7т. В нас немає грошей на найнеобхідніше, але ми виплачуємо олігархам по 120 млрд грн відшкодування ПДВ на рік!
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[Армия РФ: При установке растяжки с гранатой погиб пьяный военный 1 АК ВС РФ, еще , - ГУР - Армия РФ, Минобороны, разведка, смерть (19.07.17 12:35) « Происшествия « Новости | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/448366/pri_ustanovke_rastyajki_s_granatoyi_podorvalsya_pyanyyi_voennyyi_1_ak_vs_rf_esche_chetvero_poluchili

А че комменты запрещены, сепарам сочувствуем?!!!
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Цензор позорник сильно переживает за врагов Украины !
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Его комменты потом 2 часа будут показывать по раша1 крупным планом
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нет, просто там комментировать нечего и некого. Убит ну и убит....побольше бы
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Baks13 - тоже заметил... Это наверное в свете новой политики ре-интеграции территорий под эффективным раше - контролем... В последнее время и имперца Новального здесь продвигают и цитируют часто, как и его митинги крымнашистов против коррупции..
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Украине есть чем гордится и что показывать. А показывт одно дерьмо. В виде добкина, розенблата и прочей мра.зи.
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Российские агенты поджигают, Украина помогает тушить. Бог в помощь!.
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Оце діло! Молодці, хлопці! Хай про "ніжинців" добра слава по світу іде! Казав колись командиру, коли ще загін формувався - візьміть за емблему земну кулю, а вздовж екватора - силует білого журавлика. А навкруги - девіз - "Запобігти, врятувати, допомогти". І нічого більше не треба. Геральдика повинна бути лаконічною і говорити, в першу чергу, символами.
- Так а чого земну кулю?!
- А Ви думаєте, що Ви тільки в Україні будете працювать?
- А чого саме журавлик, та ще й білий?
-Того, що це міжнародний символ - прохання порятунку. З"явився в Японії, коли померла від лейкемії чергова жертва атомного бомбардування, дівчинка Садако Сасакі. Вона, наслідуючи повір"я, робила гірлянду с паперових журавликів. Вірила, що, коли зробить тисячу - вилікується. Померла на 643-му. Тоді білий журавлик став символом крику про порятунок...
От і виходить, згідно з нормами геральдики, "Люди, що несуть на крилах допомогу по всьому світу"... Не послухали... було б лаконічно, промовисто і пізнаване по всьому світу...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЭкипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО
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