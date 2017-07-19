 Экипаж украинского АН-32П начал тушение лесных пожаров в Черногории. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
, по состоянию на 10 часов украинские пилоты совершили четыре вылета и сбросили 32 тонны воды.
Напомним, что правительство Черногории обратилось к Украине с просьбой помочь в тушении пожаров, с которыми местные пожарные пытаются справится с прошлой недели. Читайте также: Гройсман поручил направить пожарный самолет Ан-32П для помощи Черногории в ликвидации лесных пожаров
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А че комменты запрещены, сепарам сочувствуем?!!!
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- Так а чого земну кулю?!
- А Ви думаєте, що Ви тільки в Україні будете працювать?
- А чого саме журавлик, та ще й білий?
-Того, що це міжнародний символ - прохання порятунку. З"явився в Японії, коли померла від лейкемії чергова жертва атомного бомбардування, дівчинка Садако Сасакі. Вона, наслідуючи повір"я, робила гірлянду с паперових журавликів. Вірила, що, коли зробить тисячу - вилікується. Померла на 643-му. Тоді білий журавлик став символом крику про порятунок...
От і виходить, згідно з нормами геральдики, "Люди, що несуть на крилах допомогу по всьому світу"... Не послухали... було б лаконічно, промовисто і пізнаване по всьому світу...
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