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 Политика Украины, Общество
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Все про:забастовка (245) завод (320) пропаганда (2144) Харьков (4320) Тымчук (1475) фейк (80)

 Российские пропагандисты опозорились с очередным "митингом" на заводе в Харькове, - Тымчук. ВИДЕО

На митинге, якобы состоявшемся на днях на харьковском заводе ЗЖБК-15, "доведённые до отчаяния рабочие" требовали немедленно восстановить экономические связи с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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По его словам, харьковские журналисты достаточно быстро разоблачили данный фейк. Руководство предприятия заявило, что: 1) никакого митинга на заводе не было; 2) съемки проводились не на территории предприятия; 3) никто из участников постановки не является сотрудником ЗЖБК-15.

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Видео Новости Харькова

При этом нардеп отмечает не столько факт вброса информации о данном событии, сколько провал его исполнителей.

Он подчеркивает, что при освещении данного события в СМИ присутствовал ряд нестыковок: в текстах "новостей" якобы протестуют работники ЖБК, но видеоролик явно снимали как шаблон для привязки к какому-то машиностроительному предприятию.

"Во-первых, в ролике не упоминается название завода, его заменяют фразы типа "наш завод". Во-вторых, участники массовки держали лозунг "Возродим машиностроение", что не очень уместно для "работников ЖБК". И мелькавший в ролике парк станков больше подходит цеху машиностроительного завода. В-третьих, фронтмен "митинга", взывая к властям, зачем-то углублялся в специфику сертификации продукции в Европе. Интересно, что, по его мнению, должен сертифицировать ЖБК в Италии и Германии - плиты погребные или панели забора, которые нет экономического смысла везти за границы области? Кстати, именно поэтому упоминавшееся в "новостях" предприятие не поставляет продукцию в Россию", - пишет Тымчук.

Он приходит к выводу, что заказчики кампании явно хотели сымитировать протест на машиностроительном заводе в Харьковской области, но что-то пошло не так.

"Не исключаю, что просто напортачили составители новости, которые вписали в текст ЗЖБК, вместо, скажем, ЗМЗ. Либо договорились с каким-то заводом, но он в последний момент отказался. В итоге получился забавный ляп, который слил всю задумку в унитаз", - резюмирует парламентарий.

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кацапия- сама страна ФЕЙК :D
вот они и клепают фейки- национальный продукт кацапии
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Все это слишком тупо даже для касабов. Я думаю, среди них просто есть неглупые ребята с хорошим чувством юмора. Хорошее доказательство тому - знаменитая фотка:
Большинство видит здесь дорисованное х-ло. И только параноидальные конспирологи - дорисованный колорадский бантик на груди Меркель.
Российские пропагандисты опозорились с очередным "митингом" на заводе в Харькове, - Тымчук - Цензор.НЕТ 2492
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криворукие кацапы настолько криворукие, что даже фейк не могут сотряпать более-менее =)) лепите петухов из говна, это у вас лучше всего получается ! =))
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а сколько таких ляпов перепечатывают украинские сми с русских и выдают за действительность
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Это правда ,, вот на укрнете , например , каждая вторая новость - фейк .. !! Впечатление такое что его главная функция тиражировать вбросы роспропаганды .. .
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я все перепроверяю на немресурсах и тем более слушаю официальные теленовости
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Вы делаете правильно . Тем более что делать это , в век интернета , легко и просто . Заглавие любой новости , ну например , о том что какой то там немецкий политик , где то , что то плохое сказал про Украину , набираешь на гугле и если он выдаёт ссылки на одни только расейские сайты то дальше можно и не читать . ! .
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Ну дайте цьому ЗБК контракт на виготовлення плит для вбитої москальні .
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Ну и почему из этих фейковых крикунов ни кого не задержали? Свобода слова одно, а провокация в пользу врага это совсем другое
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в смысле задержали ? до вас что до сих пор не дошло,что "постановка с крикунами" снималась по заказу ФСБ где-то в Белгороде или Воронеже ...
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Сейчас кацапы по Ютубу разносят хрень,что США подляли Украине цену на уголь в три раза.Неугомоные фейкометы.
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Тымчук разоблачил фейк, который никто даже не видел.
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Но только не с фамилией Тымчук, которая уже стала в Украине синонимом вранья.
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По вранью первенство во всем мире , держит мухосранск и их адепты ! А Тымчук никогда не лгал , а только констатировал факты !

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Я видел, мне прислали его с просьбой прокомментировать.
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ролик показывают только на территории Рашки и для украинских сепаратистов по ссылке. Не знаю каким образом но даже на ютубе ролики из Рашки как то фильтруются предположительно спецслужбами РФ и не попадают в рекомендованные для жителей других стран в том числе Украины. Видимо то же самое спецслужбы РФ применяют и для разейского зрителя включив фильтр для внутреннего потребителя.
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И что, теперь их посадят?
Или хер там?
Не, я бы тоже не "сажал"!
Я бы топил...
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ЖБК реализуются в пределах области, вести за границу, это еще не кто не делал, изначально и во все времена не рентабельно. Так какие нахуй связи РФ у завода? Бркдятина
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даже не знаю что написать. все написано в первом сообщении. одним словом
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вот только это мы в курсе, что это фейк, а вата в раше схавала за чистую монету. Как бы так делать, чтобы это не нам спростовувалы, а им ?
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Не, ну продавать кацапам надгробные плиты запрещать нестоило
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личики есть?-Есть...тётка-кричалка засветилась?-Засветилась.. Плакатики писались?-И даже держалсь...Так в чём проблема?-СБУ, ФАС !!!!
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Та може, то десь в Воронеже снимали.В секретном павильоне ФСБ,там же где клепают рашалазер
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ахаха, пропогандоны уже по всем ток-шоу этот сюжет крутили)))))
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Путлерок ныл на днях,как Украина страдает разорвав связи с кацапстаном(понятно,что всё с точностью наоброт),теперь это. Туго пидорашке без Украины,ой туго.
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да да так уныло просил востановить аканаичские связи..... какие???? зачем???? развешо впк и космос ?????? нудык ссцанкции на позльзу ..... ро(озин пересадит всех в летающие батуты .....ткачев всех накормить .........че приебались?????
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была АНАЛОгичная куйня с хлебозаводом которому недают продавать в мордор батоны и панировочные сухари........
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мордва как обычно сбрехала и тут же отказалась от своих слов. монголоиды....
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Ну почему вы не хотите устроить праздник московитам? Сразу - се фейк! Нет же написать, что флагман машиностроения ЗЖБК-15 остановился потеряв все! рынки Мордории. Начался бунт 20 тысячного 50 тысячного коллектива завода, зарегистрированы случаи голодной смерти среди сотрудников и людоедство. Пожалейте московитов, у них так мало радости в жизни!
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А вот вы и неправы, Они хотят связи налаживать с Россией. Ещё в первой половине 2014-го запись у себя сделал:
В связи с «…обретением Крымом независимости от Украины…» и «…горячим желанием россиян защитить русскоязычное население в Крыму и в Украине…», похоронным конторам на территории Российской Федерации - в Краснодарском крае, на Дону, в Грозном, Гудермесе, Москве, и т.д., а также в Крыму, в массовом порядке нужно поставить «на поток» изготовление надгробных плит и памятных табличек на могильные кресты с типовыми надписями: «Любимому отцу (брату, мужу), погибшему неизвестно, зачем, неизвестно, почему, из прихоти Путина, защищая его непомерные имперские амбиции, а также деньги кремлевского, донецкого и крымского ворья…».
(Единственная надежда, что в России оцинкованного железа для гробов и олова для их запайки, еще достаточно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийские пропагандисты опозорились с очередным "митингом" на заводе в Харькове, - Тымчук. ВИДЕО
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