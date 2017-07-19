 Российские пропагандисты опозорились с очередным "митингом" на заводе в Харькове, - Тымчук. ВИДЕО

По его словам, харьковские журналисты достаточно быстро разоблачили данный фейк. Руководство предприятия заявило, что: 1) никакого митинга на заводе не было; 2) съемки проводились не на территории предприятия; 3) никто из участников постановки не является сотрудником ЗЖБК-15.
Видео Новости Харькова
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При этом нардеп отмечает не столько факт вброса информации о данном событии, сколько провал его исполнителей.
Он подчеркивает, что при освещении данного события в СМИ присутствовал ряд нестыковок: в текстах "новостей" якобы протестуют работники ЖБК, но видеоролик явно снимали как шаблон для привязки к какому-то машиностроительному предприятию.
"Во-первых, в ролике не упоминается название завода, его заменяют фразы типа "наш завод". Во-вторых, участники массовки держали лозунг "Возродим машиностроение", что не очень уместно для "работников ЖБК". И мелькавший в ролике парк станков больше подходит цеху машиностроительного завода. В-третьих, фронтмен "митинга", взывая к властям, зачем-то углублялся в специфику сертификации продукции в Европе. Интересно, что, по его мнению, должен сертифицировать ЖБК в Италии и Германии - плиты погребные или панели забора, которые нет экономического смысла везти за границы области? Кстати, именно поэтому упоминавшееся в "новостях" предприятие не поставляет продукцию в Россию", - пишет Тымчук.
Он приходит к выводу, что заказчики кампании явно хотели сымитировать протест на машиностроительном заводе в Харьковской области, но что-то пошло не так.
"Не исключаю, что просто напортачили составители новости, которые вписали в текст ЗЖБК, вместо, скажем, ЗМЗ. Либо договорились с каким-то заводом, но он в последний момент отказался. В итоге получился забавный ляп, который слил всю задумку в унитаз", - резюмирует парламентарий.
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вот они и клепают фейки- национальный продукт кацапии
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Большинство видит здесь дорисованное х-ло. И только параноидальные конспирологи - дорисованный колорадский бантик на груди Меркель.
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Или хер там?
Не, я бы тоже не "сажал"!
Я бы топил...
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20 тысячного50 тысячного коллектива завода, зарегистрированы случаи голодной смерти среди сотрудников и людоедство. Пожалейте московитов, у них так мало радости в жизни!
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В связи с «…обретением Крымом независимости от Украины…» и «…горячим желанием россиян защитить русскоязычное население в Крыму и в Украине…», похоронным конторам на территории Российской Федерации - в Краснодарском крае, на Дону, в Грозном, Гудермесе, Москве, и т.д., а также в Крыму, в массовом порядке нужно поставить «на поток» изготовление надгробных плит и памятных табличек на могильные кресты с типовыми надписями: «Любимому отцу (брату, мужу), погибшему неизвестно, зачем, неизвестно, почему, из прихоти Путина, защищая его непомерные имперские амбиции, а также деньги кремлевского, донецкого и крымского ворья…».
(Единственная надежда, что в России оцинкованного железа для гробов и олова для их запайки, еще достаточно.
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