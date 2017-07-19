 Это не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим в результате политики РФ, - Порошенко на линии разграничения в Цхинвальском регионе. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Украина сделает все для того, чтобы обеспечить суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Здесь нет линии соприкосновения, это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим… и это результат политики Российской Федерации… Что мы видим (за колючей проволокой - Ред.): в глазах людей слезы, гуманитарная катастрофа. Мы видим ситуацию, когда люди не имеют элементарных социальных прав. И главное - они абсолютно не имеют надежды", - сказал глава Украинского государства журналистам во время посещения села Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии.
При этом П.Порошенко подчеркнул, что путь для деоккупации территории - политико-дипломатический. "Нам необходимо единство и солидарность с Грузией. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна делать шаги по деоккупации украинской и грузинской территории", - отметил он.
Как сообщалось, находящийся с государственным визитом в Грузии президент Украины П.Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии. Здесь президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.
Ответить
Ответить
Это что вообще было? Звездец. Ты у себя все это уже обеспечил? Язык без костей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
люди може б трішки менше кацапських каналів дивились?
Ответить
Ответить
Ответить
И эту пропасть надо обезопасить НАСТОЯЩЕЙ стеной.
Ответить
Ипаная консерва уже свое нутро даже не скрывает......и она .лять Герой Украины.....писец полный.
Ответить
держатца???
Ответить
В этом мире бушующем,
Есть только миг,
За него и держись.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Вечный покой
Сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой
Для седых пирамид.
А для звезды,
Что сорвалась и падает,
Есть только миг,
Ослепительный миг.
А для звезды,
Что сорвалась и падает,
Есть только миг,
Ослепительный миг.
Пусть этот мир
Вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда
По дороге мне с ним.
Чем дорожу,
Чем рискую на свете я -
Мигом одним,
Только мигом одним.
Счастье дано
Повстречать иль беду ещё,
Есть только миг
За него и держись.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Газпром начал строить вторую ветку Турецкого потока. Если Турция откажется от газа, по ней можно будет качать газ из Турции обратно в Россию
Ответить
Ответить
Ответить
Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что можно обойтись без медперсонала.
Ответить