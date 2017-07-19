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Все про:Грузия (3417) Порошенко (13437) Россия (71457)

 Это не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим в результате политики РФ, - Порошенко на линии разграничения в Цхинвальском регионе. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина и Грузия будут до конца бороться за восстановление территориальной целостности этих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Украина сделает все для того, чтобы обеспечить суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии. Здесь нет линии соприкосновения, это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим… и это результат политики Российской Федерации… Что мы видим (за колючей проволокой - Ред.): в глазах людей слезы, гуманитарная катастрофа. Мы видим ситуацию, когда люди не имеют элементарных социальных прав. И главное - они абсолютно не имеют надежды", - сказал глава Украинского государства журналистам во время посещения села Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко. ВИДЕО

При этом П.Порошенко подчеркнул, что путь для деоккупации территории - политико-дипломатический. "Нам необходимо единство и солидарность с Грузией. Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции. Россия должна делать шаги по деоккупации украинской и грузинской территории", - отметил он.

Как сообщалось, находящийся с государственным визитом в Грузии президент Украины П.Порошенко в среду вместе со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили посетил село Одзиси, расположенного на линии разграничения с оккупированным Россией регионом Грузии. Здесь президенты двух стран из биноклей рассматривали построенную несколько лет назад базу российских пограничников, расположенную в нескольких сотнях метрах от возведенных по линии границы проволочных заграждений.

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"Украина сделает все для того, чтобы обеспечить суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии..."

Это что вообще было? Звездец. Ты у себя все это уже обеспечил? Язык без костей.
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Тетяно, це називається дипломатія, Україні потрібні союзники і обєднання країн які мають схожі проблеми з рашою, саме цим порох зараз і займається
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Объединяясь с пророссийскими правительствами Молдовы и Грузии? Серьезно?
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Это не дипломатия, а запах сдачи нац интересов. Нам ПОКА не нужны тесные связи с прокацапскими прихлебаями.
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ага, зрада на зрді сидить і зрадою поганаяє(((
люди може б трішки менше кацапських каналів дивились?
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У нас есть похожие проблемы с ДНР-ы и ЛНР-ы, так что, с ними то же объединяться в союзники?
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"... это даже не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим Источник: https://censor.net.ua/n448349
И эту пропасть надо обезопасить НАСТОЯЩЕЙ стеной.
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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что считает создание Малороссии отчаянным криком Донбасса о помощи. Об этом в среду, 19 июля, она сказала в эфире телеканала NewsOne.

Ипаная консерва уже свое нутро даже не скрывает......и она .лять Герой Украины.....писец полный.
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Енто из песни "Земля Санникова"?? Про ослепитєльний Миг, за который нада
держатца???
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Призрачно всё
В этом мире бушующем,
Есть только миг,
За него и держись.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.

Вечный покой
Сердце вряд ли обрадует,
Вечный покой
Для седых пирамид.
А для звезды,
Что сорвалась и падает,
Есть только миг,
Ослепительный миг.
А для звезды,
Что сорвалась и падает,
Есть только миг,
Ослепительный миг.

Пусть этот мир
Вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда
По дороге мне с ним.
Чем дорожу,
Чем рискую на свете я -
Мигом одним,
Только мигом одним.

Счастье дано
Повстречать иль беду ещё,
Есть только миг
За него и держись.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.


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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 4 ч.4 часа назад
Газпром начал строить вторую ветку Турецкого потока. Если Турция откажется от газа, по ней можно будет качать газ из Турции обратно в Россию
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Нет, Барыга. Ето результат переговоров и договоренностей с кремлем. В Афгане с кремлем не договаривались и козломордые ушли оттуда с побитыми носами. Будешь дальше договариваться с кремлем будет тот же результат. Хотя я не уверен что тебе етого и надо.
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Наша Канада‏ @NashaCanada 9 ч.9 часов назад
Россия всегда была психиатрической лечебницей. Просто в 1917 больные решили, что можно обойтись без медперсонала.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомЭто не линия оккупации, это пропасть между прошлым и будущим в результате политики РФ, - Порошенко на линии разграничения в Цхинвальском регионе. ВИДЕО
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