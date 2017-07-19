 "Я думаю, что вы завтра потеряетесь, бл#дь! Славику позвони", - патрульные задержали пьяного полковника Минобороны, устроившего стрельбу в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Киев оперативный
, информацию об инциденте Нацполиция получила по спецлинии 102. Увидев патрульных, мужчина выбросил пистолет, сел в машину и попытался убежать. Задержаный предъявил полицейским несколько удостоверений выданых Министерством обороны Украины. Одно из них свидетельствовало о присвоении звания полковника.
Активисты ресурса "Киев оперативный" утверждают, что задержаный - полковник Александр Конотопенко. Смотрите также: "Ты шо, бл#дь, больной вообще!", - мужчина выстрелил в женщину во время конфликта на остановке в Запорожье. ВИДЕО
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бежатьотступать , это наш армейский руководящий состав умеет
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http://roadcontrol.org.ua/node/3070
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КОНОТОПЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 4468102 1978-11-24 М.КИЇВ ДЕГТЯРІВСЬКА 58 кв.18
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этого урода еще в 2016 отмазали за аварию в пьяном состоянии, людей покалечил. Продолжает бухать за рулем.
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Працювати-це взагалі не про таких істот,паразит суспільства.
Викинути би його в Нанороссію.
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ЛИНК
Але, Бутусов, возьмите там на контроль это дело, и зараспостраните среди жильцов вашего ЖЕКа, ... как вы это любите!
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сколько их ещё!!!
но радует, что суки уже на "измене"... понимают, что завтра он уже никто и зовут его никак!!!
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Он лично разрабатывал операцию, по внедрению Зоряна и Шкиряка, в логово Гиви..
Так что ему еще и орден прийдется дать!
Слава Порошенко!
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ЗАКОН ЗА МОРАЛЬНУ ОБРАЗУ!!! ШТРАФ ОТ 2000ГРН., ЯКЩО ЦЕ ЗАФІКСОВАНО НА ВІДЕО АБО АУДІО!!! ЗА ОБРАЗУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА СЛУЖБІ ШТРАФ ТА УВ'ЯЗНЕННЯ НА 6-12 МІСЯЦІВ!!! Інакше цю Мерзоту до порядку не привчіти!!!
Доречі в Німеччині якщо ключі у замку в машині і п'яний седить за кермом, навіть якщо двигун вимкнено ти сплачуєш штраф як за водіння в нетверезому стані!!!
Срана зРада печатки відміняє а толкового нічого прийняти не здатні!!!
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Типичный представитель украинской элиты, в которой нормальные люди не выживают!
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