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 Происшествия, Общество
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Все про:задержание (5995) Минобороны (5214) стрельба (2420) патрульная полиция (1344)

 "Я думаю, что вы завтра потеряетесь, бл#дь! Славику позвони", - патрульные задержали пьяного полковника Минобороны, устроившего стрельбу в Киеве. ВИДЕО

Патрульные полицейские задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу во дворе жилого дома по улице Тимошенко в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, информацию об инциденте Нацполиция получила по спецлинии 102. Увидев патрульных, мужчина выбросил пистолет, сел в машину и попытался убежать. Задержаный предъявил полицейским несколько удостоверений выданых Министерством обороны Украины. Одно из них свидетельствовало о присвоении звания полковника.


Активисты ресурса "Киев оперативный" утверждают, что задержаный - полковник Александр Конотопенко.

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типичная рожа кабинетного полковника: бухой неадекват, "бывший в АТО" - в 100 км от линии фронта, парившийся в бане.
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не удивлюсь, что этот "полковник разведки" регулярно сливает инфу в фсб: бухая держиморда очень доступна для ловли на крючок
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Треба було пристрелити цього дебіла. Яка може бути розвідка якщо в ній працюють дебіли?
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В нормальній країні такі неадекватні співробітники розвідки після такої ганьби пускають собі кулю у скроню або тихо гинуть в автокатастрофі.
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- Я пошутил, -- забормотал он, -- я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!.. (с)
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Красивый кадр, когда хлебалом в землю. На передовую бы его, но шокобанда таких бережет (
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еще красиво полицейский пыль с брюк стряхнул, тип, не хотел о него одежду марать
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Да зачетно, тоже понравилось, хороший кадр. Только мордой в пол нужно было его еще когда он только первый мат сказал.
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Элыта мо во всей красе.Небось уже участник ато и медалей петруха навешал.
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точно наш полковник ...увидел полицию , бросил пистолет и начал бежать отступать , это наш армейский руководящий состав умеет
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Таким уродам надо вставлять тот пистолет в анус и отстреливать всю обойму !!!
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необходимо сначала прокручивать пистолет ))))
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Якщо це не заказ то можуть загубиться, по найдених раптом другим мотивам
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Хоть бы уже не позорилось, чмо синее, - так нет же, ума не хватает (
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А "Славик"- это Амброскин надо полагать, этот вытащит.
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Клоун к которому по недорозумению в игривые ручки попал пистолет
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клоун, но тебе пизда была бы от него, верней от его партнеров торговых. Серьезная шишка на самом деле
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в армії такі не потрібні, позбавити всіх звань і на рік вулиці підмітати
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Эта падла еще год назад "прославилась"
http://roadcontrol.org.ua/node/3070
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Вот с видео

КОНОТОПЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 4468102 1978-11-24 М.КИЇВ ДЕГТЯРІВСЬКА 58 кв.18
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Жалко, что ПР опоздал, первей приехала полиция, эта дрянь полная, с 2014 по сегодня продавал все что плохо лежит, а угрожал он своими партнерами, братвой из донбасса. Поверьте не показали по новостям этого кадра, после смены полицейским пизда была, партнеры его хорошо сворачивают головы.
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Организовать тир-тур на передовую. И настреляется вволю, и морально поддержит наших парней - целый полковник в окопах! Значит, не боится кровь пролить, как давал присягу, за Украину. Готов воевать до последнего патрона не только в мирном Киеве, но и на фронте. Я так думаю. Но, на всякий случай, закрепить за ним заград-солдата, чтоб глупые пацифистские мысли в пустую голову не лезли.
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Хороший был полковник главный секрет не выдал... Откуда бабло на маши6у для жены???
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Патрульные молодцы. Не факт, что бывшие менты в подобной ситуации вели бы себя так же.
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ну низззззя населению стволы разрешать... ато пьяные полковники слетевшие с катушек начнут погибать...
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Таких "разветчиков" в военное время надо ставить к стенке. И я не шучу.
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если такая мерзость "работает" в министерстве,то тогда я представляю какие уроды там находятся и жируют за наш счет!!
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Наверное убд имеет и медальками барыга с мужеложенко обвешали.Потом удивляемся откуда у парашенцев вся инфа про наше мо.Там таких 70 процентов состава,вербуй не хочу.
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Наверное убд имеет и медальками барыга с мужеложенко обвешали.Потом удивляемся откуда у парашенцев вся инфа про наше мо.Там таких 70 процентов состава,вербуй не хочу.
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Эх... Собрать бы вместе всех депутатов, министров, судей и таких полковников в Верховной Раде.... А потом здание отстроим, будет пуще прежнего!
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И эта МРАЗЬ является примером для подчиненных! Минобороны есть кем гордится! Да? Славик?
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мда.интеллект этого "полковника" ниже плинтуса.если такая мерзота у нас сидит в штабах или в министерствах это печально.Г-н Полторак.Ждем вашей реакции на эти события.Таких выблядков,позорящих звание украинского офицера,нужно жестко наказывать и лишать званий,наград и привелегий.
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http://roadcontrol.org.ua/node/3070

этого урода еще в 2016 отмазали за аварию в пьяном состоянии, людей покалечил. Продолжает бухать за рулем.
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Это не полковник, а полкан-алкан ебаное быдло.И такого быдла в армии пруд пруди...Звильныты пидараса полкана..Пусть бомжует сука.
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Така мразь навіть двірником не зможе працювати.
Працювати-це взагалі не про таких істот,паразит суспільства.
Викинути би його в Нанороссію.
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Чому в цього підара є зброя? Де там хоплофоби-прокоментуйте,будь ласка.
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целый мля палкофник .........это вам не обгоревшие и покалеченые пацаны с передовой
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Это надо показывать по всем центральным телеканалам! И пусть быкует!
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Вот ведь, уже люди линконули видео с ютуба, когда он чуть не убил людей на трассе - тоже бухой за рулем.
ЛИНК
Але, Бутусов, возьмите там на контроль это дело, и зараспостраните среди жильцов вашего ЖЕКа, ... как вы это любите!
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отброски "профффесссорских" времён!!!
сколько их ещё!!!
но радует, что суки уже на "измене"... понимают, что завтра он уже никто и зовут его никак!!!
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Знатный разведчик.
Он лично разрабатывал операцию, по внедрению Зоряна и Шкиряка, в логово Гиви..
Так что ему еще и орден прийдется дать!
Слава Порошенко!
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Главное управление разведки..... Пару раз дубинкой по башке пошло бы ему на пользу конечно...
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епать......голимый быдло-алкаш........и таких "спецов" в наших силовых структурах больше половины.......
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Поймали гАвноЭйпАлковника который дурковал. Так хотя бы пАдлА себя достойно велО... мля...
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он себя вёл не достойно но, природно. Он такой в натуре. Элита, мля
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парламент курит "бедняк" полковник за 34 грн., мрази полторака паркетные.
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Так эта ссука Конотопенко СБУшник.Он уже попадал бухой за рулем в историю.Тогда людей сбил с трассы.Конченный петух.Как видим СБУ надежно его прикрыло.
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Пост совкове бидло досі вірить у свою непокарність!!! А скільки що такого... чистити тай чистити...
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН ЗАКОН ЗА МОРАЛЬНУ ОБРАЗУ!!! ШТРАФ ОТ 2000ГРН., ЯКЩО ЦЕ ЗАФІКСОВАНО НА ВІДЕО АБО АУДІО!!! ЗА ОБРАЗУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО НА СЛУЖБІ ШТРАФ ТА УВ'ЯЗНЕННЯ НА 6-12 МІСЯЦІВ!!! Інакше цю Мерзоту до порядку не привчіти!!!
Доречі в Німеччині якщо ключі у замку в машині і п'яний седить за кермом, навіть якщо двигун вимкнено ти сплачуєш штраф як за водіння в нетверезому стані!!!
Срана зРада печатки відміняє а толкового нічого прийняти не здатні!!!
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блин, не возьмут меня в полицию.. я бы засунул стрелку в жопу стол и провернул со случайным выстрелом
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вот ему короткоствол носить мона, а остальным не-а. Патамуша начнётся беспредел, если этот образованый полковник такое делает то, что натворят дикие украинцы? Ну, примерно такой вот ход мысли у власти. Они таких тварей считают образцом народа, остальные просто гумус.
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"Смешались в кучу кони, люди...". Пусть разбирается закон. Стрельба, в населённом пункте, в пьяном виде - пусть отвечает... А "полковник...", "народный депутат...", "заслуженный артист..." - для закона это не должно быть ни проблемой, ни доказательством. (Кстати, запомните умные слова: "Для спиртного и наркотиков все равны - что президент, что бомж... Они на таланты, звания, регалии и знакомства внимания не обращают...).
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Тр#хкнуть в #опу и на фронт. Причем на "ноль" - для очистки позиций от растяжек.
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Номерки авто в обоих случаях очень похожи: АА 9200 АР и АА 9200 ОС. Секелев бы сказал: Совпадение? Не думаю!
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и что он там будет красть? Его целесообразнее за передовую и подальше во вражеский тыл.
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Два года принудительных земляных работ в зоне АТО!
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а вот вам и истинное лецо украинской армии. На "нуле" то, так- прикрытие. Истинные в мягких креслах вершат судьбы и устраивают котлы. Сколько вы думаете он заплатил за место, скольких слил, чтобы его занять? И там таких валом. Иначе это бы не дослужился до таких чинов и посад.
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Блин, после этого нечего удивляться, что взорвали машину Шаповала "когда такие люди в разведке у нас есть..."
Типичный представитель украинской элиты, в которой нормальные люди не выживают!
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Хотілось, щоб шановний сайт "Цензор.нет" опублікував, яку відповідальність понесе цей хуліган: за керування траспортним засобом у стані алкогольного сп"яніння, за стрілянину в громадському місці, за опір працівникові поліції, за похабну поведінку з працівниками правоохоронних органів і т.д.
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Надо обязательно расспросить, кто такой Славик
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Это фото с прошлого года, где он еще как СБэшник бухой в ДТП попал...но отмазали
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я думаю, что вы завтра потеряетесь, бл#дь! Славику позвони", - патрульные задержали пьяного полковника Минобороны, устроившего стрельбу в Киеве. ВИДЕО
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