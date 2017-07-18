 Микроавтобус сгорел в центре столицы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", местные жители рассказали, что сначала услышали громкие хлопки, а потом увидели горящий микроавтобус в нескольких метрах от дома. Он был полностью охвачен огнем и постоянно взрывался.
На место прибыла полиция, скорая, а также пожарные, которые оперативно потушили возгорание.
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Ось список транспорту та власників цього транспорту, які возять вату в окупований Крим.
Ви знаєте, що робити з цими пособниками окупантів.
До того ж вони не платять податків зі своїх брудних заробітків
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