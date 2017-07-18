 Украинские ученые создали полиграф "Рубикон" и передали его в создающееся Государственное бюро расследований. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам исполнительного директора Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимира Ведмидя отечественный полиграф имеет один из наиболее длинных сроков гарантии - три года. Большинство производителей не дают такой гарантии. Прибор имеет максимальное количество каналов - семь. Также - это единственный полиграф, который отвечает всем требования Государственных стандартов.
По словам исполнительного директора, во вновь созданный антикоррупционный орган - Государственное бюро расследований набор сотрудников будет проходить только с использованием полиграфа, поскольку есть соответсвующая инструкция. Поэтому ассоциация приняла решение передать этому антикоррупционному органу отечественный полиграф безвозмездно.
902 32
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
НАБУ расследует 61 дело по е-декларациям: лидируют судьи и народные депутаты(77)
В сентябре состоится "круглый стол" по созданию антикоррупционных институтов в Украине, - Мингарелли(12)
Брат президента Ирана Ферейдун задержан за финансовые махинации(14)
Егор Соболев об антикоррупционной палате: "Трюк, чтобы выиграть время и грабить дальше"(176)
ГПУ была и остается главным центром влияния в правоохранительной системе – Волох(0)
НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА)(9)
Ряд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или по старинке - кассовый аппарат в комплекте?
Ответить
Як вважаєте, українці?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С нашей судебной системой, толку ноль.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: "Сколько рыцарей среди твоих спутников?". Первый ответил: "Ни одного". Второй сказал: "Один". Что сказал третий?
Ответить
1. Оккупанты изощряются в попытках помешать крымскотатарским активистам собираться около "судов", чтобы поддерживать своих репрессируемых земляков. То автобусы с ОМОНом пригонят, то кинологов с собаками, то эвакуаторами машины разгребают исключительно каждую среду, когда проходят "суды". Теперь обнесли здание судилища металлическим забором http://qha.com.ua/ru/obschestvo/simferopolskii-sud-obnesli-zaborom-otgorodivshis-ot-aktivistov/176173/ (фото).
2. Оккупанты осудили очередного крымчанина Эмиля Минасова за "экстремистские" посты в соцсетях. Ему дали 1 год и 3 месяца колонии! http://podpricelom.com.ua/read/technology/ocherednogo-krymchanyna-osudyly-za-posty-v-sotssetyah.html
3. Оккупанты продолжают завозить вооружение в Крым, превращая его в военную базу. 18 июля очевидцы сняли передвижение тяжелой военной техники в селе Богатое Белогорского района Крыма. Техника движется в направлении Керчь - Феодосия - Ислямтерецкий (Кировский) район - Белогорский район http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/ochevidtsi-snyali-peredvijenie-voennoi-tehniki-v-vostochnom-krimu/176196/ (2 видео).
4. Очередная схватка между россиянами и крымской ватой: "Вы жалуетесь на приезжих. Как Вы нас обзываете, «материковые», что мы зас…ли ваши города и пляжи. При Украине вам плохо, при россии вам плохо. А что вы сами сделали?! У каждого второго местного два паспорта. Че вы нам предъявляете свои грехи? Расслабьтесь и радуйтесь, что мы к вам приезжаем. И кормим вас. И с регионов к вам бабки идут, отнимая у наших местных. Нытики, млять. Вы ничем не лучше москвичей со своим «понаехали»". Ответы: "У каждого первого два паспорта, и что? А претензия к вам одна: мало вас", "Можете не приезжать, просто высылайте мне ваши деньги! Приедут, снимут хатку и думают, что им тут все обязаны. И ведут себя по-свински", "Зря вы вообще сюда едете. Дорого. Лучше в Сочи бы съездили или за границу", "При Украине плохо и при россии - тоже, говорите? Может быть, дело в том, что и в той, и в другой стране уровень жизни для населения «так себе»?", "Чем вы нас, бл*ть, кормите? Паленой колбасой и порошковым мороженым? Кормильцы, ёпта", "ПРОСТИ НАС, КОРМИЛЕЦ!!!!!!", "Уж лучше б не приезжали совсем", "Тема про автора поста. Сегодня знакомый рассказал про такого же нищеброда-мажора. Так эти бомжи за поездку стоимостью 140р 10р сдачу просят постоянно отдать. Они, бл*, нас кормят, бомжи ссаные", "Мало того, что вы понаехали к нам в гости, так вы еще сюда умудрились написать. Это уже совсем перебор", "»Кормильцы», может, хватит ныть?", "Просто нормальный местный никогда не оставит мусор на пляже, в парке, на диком пляже и т.д. А такое быдло, как автор поста, инвалид, никогда не уберёт за собой!!! Мы, когда отдыхаем где-нибудь, всегда собираем за собой и за всякими уродами!", "Вы, приезжие, обходите 5 магазинов, чтобы найти воду подешевле, и ноете, что у вас дешевле! Сидите дома, чтобы дешевле было!! Нах*р вы сюда едете впритык, что торгуетесь в магазинах?? Чем больше в Крым вкладывают, тем больше он будет становиться дороже. Все живущие в Крыму уже забыли, чтобы что-то подешевело за последние три года", "Из-за этих «постов» начинаешь, действительно, еще больше ненавидеть приезжих", "Что, пид*р, получил? Я, когда приезжаю к вам в город, не хожу бухой и не выёб… как вы все!!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887015997538009088 (скрин).
5. У жителей Евпатории поинтересовались, как сезон? Они ответили: "Никак", "Ну, такое", "Не тот, что раньше", "Ещё не открыт", "Гавно!", "Полная оППа", "Ещё не сезон", "Сезон есть, но людей меньше, чем в том году", "Фу. Нет сезона", "Есть в нашей группе художники? Нарисуйте, пожалуйста, огромную жопу. Это будет исчерпывающий ответ большинства местных жителей на этот каверзный вопрос!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887233968822767616 (скрин).
6. Всем известно, что время от времени оккупанты специально создают очереди на временной границе с материковой Украиной, после чего говорят, что к нам едут толпы украинцев, мол, посмотрите на очередь http://qha.com.ua/ru/obschestvo/gpsu-na-admingranitse-s-krimom-iskusstvenno-sozdayutsya-ocheredi/176161/ . Эту же информацию подтверждают и ватники, которые возмущены тем, что "украинскую границу" проходят за 10 минут, а "российскую" - за несколько часов, подвергаясь всеобщему шмону с запретом провоза колбасы https://twitter.com/Kosstik8/status/886913704239001600 (скрин). И посмотрите на результат этих провокаций: статья пропагандонов про "наплыв украинских туристов" + комментарии крымской ваты, которая пишет, что россия создает пробки НАМЕРЕННО https://twitter.com/SouthUkr/status/887218791859576833 (скрины).
7. Крымским шестеркам Кремля поступила команда орать в три горла. И они заорали… о "начале туристической блокады Крыма Украиной из-за страха того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму"))) А обстановка, скажу я вам, таки страшная http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-zagovorili-o-turisticheskoy-blokade-poluostrova-ukrainoy
8. Феодосия. Золотой пляж в 8 утра без единого человека. Фотографии сделаны 15 июля 2017 года. Делюсь с вами, потому что они просто красивые. Мечта многих крымчан - отдыхать летом… Сбылась… https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887057646708305922 (фото).
9. Евпатория. Пляж "Солнышко" вдоль Симферопольской трассы до оккупации ломился от туристов. Сегодня пляж пуст. А над пляжем летают истребители оккупантов https://twitter.com/alex_dobrinin/status/887007776211423232 (фото).
10. Миллионы туристов в Крыму - это как миллионы поддерживающих "референдум".
11. Оккупанты в Ялте установят памятник туристу. А мы ещё в 2014 говорили, что пора… Вате понравился прототип памятника в виде жирного кота (россиянин?), которому крысы (крымчане?) тянут чемодан. Ватники говорят, что кот выглядит богатым туристом: "Турист солидный - упитан и импозантен". Другие подчеркнули, что "он не сам тащит огромный чемодан, значит, состоятельный - такие Ялте нужны" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887001427029233664 (фото-скрин).
12. В одном из отделений почты в Севастополе появилось такое объявление: "Коробки не ЛОЖИТЬ, забЕрать с собой" https://twitter.com/KrimRt/status/887228232088641536 (фото).
13. Крым страшно процветает. Оккупанты гоняют стихийных торговцев, что породило новый вид бизнеса: стихийщики расклеивают листовки с объявлениями, а потом по звонку привозят товар на дом http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/styhyjshhyky-v-symferopole-osvoyly-novyj-vyd-torgovly.html
14. "Крайинвестбанк" в Крыму отказывается перевыпускать карты Visa и Mastercard. Хочешь Visa/Mastercard? Вали в Краснодар или Ростов, и там оформляй. А мы тебе "Мир" можем сделать. Вот так в банке и сказали.
15. Рассказал ватнику две истории. Одну - про российскую судью и свадьбу её дочки за $2 млн https://www.youtube.com/watch?v=yqb3VFQRxJg (видео), а вторую - про мужика в Севастополе, у которого землю отобрали, купленную уже по "российским законам". Ватник подумал минуту и выдал: "Нужно в суд подавать. Суд справедливый, он разберется". Вот реально, ЧТО У НИХ В ГОЛОВЕ??? Может, действительно ВАТА?
16. Друг решил развестись с женой на почве взаимоотношений между Украиной и россией. Кстати, оба потеряли работу. Добавлю, что таких разводов было особенно много в 2014 году.
17. Только за июнь 2017 года и только на Херсонщине крымчане оформили 1600 биометрических украинских загранпаспортов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887314776686297089
18. Мне в лицо ещё в 2014 году одна гэбнявая сволота процедила: "Мы не для вас Крым освобождали". Как видим, оно таки было право.
P.S. В Крыму за слова "скоро всё наладится" начнут бить в морду. Разладили за 10 дней, а "налаживают" уже четвертый год…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Ответить
Назвали бы Немезидой - может, число претендентов в разы бы убавилось...
Ответить
Ответить