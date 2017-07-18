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 Украинские ученые создали полиграф "Рубикон" и передали его в создающееся Государственное бюро расследований. ВИДЕО

полиграф госбюро расследований

По информации Всеукраинской ассоциации полиграфологов на сегодняшний день в Украине создан полиграф собственного производства "Рубикон", качество которого подтверждено международными сертификатами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам исполнительного директора Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимира Ведмидя отечественный полиграф имеет один из наиболее длинных сроков гарантии - три года. Большинство производителей не дают такой гарантии. Прибор имеет максимальное количество каналов - семь. Также - это единственный полиграф, который отвечает всем требования Государственных стандартов.

По словам исполнительного директора, во вновь созданный антикоррупционный орган - Государственное бюро расследований набор сотрудников будет проходить только с использованием полиграфа, поскольку есть соответсвующая инструкция. Поэтому ассоциация приняла решение передать этому антикоррупционному органу отечественный полиграф безвозмездно.




Украинские ученые создали полиграф Рубикон и передали его в создающееся Государственное бюро расследований 01Украинские ученые создали полиграф Рубикон и передали его в создающееся Государственное бюро расследований 02



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а хабарі він від якої суми починає приймати...?
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за підопічних твого шефа ..офшорного-баригу торбуюсь...
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Полиграф с терминалом для банковских карт?
Или по старинке - кассовый аппарат в комплекте?
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Мабуть, зрада... Чи перемога...
Як вважаєте, українці?
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думаю що після рострілу ближчого оточення недопризидента ...можна буде проводити перевірку ..при прийомі на вищі державні посади
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подивився відео ...дуже надіюсь що цей апарат приймуть в НАПУ
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Добре, якби ще й сумістили в ньому функцію "Дамоклів меч". Результативнішим було б тестування..
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Да хоть газовую камеру.
С нашей судебной системой, толку ноль.
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идиоты. Юлий Цезарь ПЕРЕШЕЛ Рубикон. как вы яхту назовете - так она и поплывет (С) прибор с таким названием - ну прям оговорочка по Фрейду. это просто счетная машинка для денег, у которой после определенной суммы загорается зеленая лямпочка, а до нужной суммы - красная.
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У вас є якісь сумніви, щодо чесності та непідкупності довіреної особи самого Петра?
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А функция "Зажарить вруна током" есть в полиграфе ?
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Я просто в ауте.Асоциация полиграфологов Украины.Цэ б..я шо такоееее.Йоптить .Это полный .......,Рубикон.........это ваащееееее.Это как Таврия?Или этот.Как его .Новый гранатомет наш.
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Можно обойтись без полиграфа, если уметь решать такие такие задачи:
На острове живут рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. Путник встретил троих островитян и спросил каждого из них: "Сколько рыцарей среди твоих спутников?". Первый ответил: "Ни одного". Второй сказал: "Один". Что сказал третий?
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на крысьме сегодня:
1. Оккупанты изощряются в попытках помешать крымскотатарским активистам собираться около "судов", чтобы поддерживать своих репрессируемых земляков. То автобусы с ОМОНом пригонят, то кинологов с собаками, то эвакуаторами машины разгребают исключительно каждую среду, когда проходят "суды". Теперь обнесли здание судилища металлическим забором http://qha.com.ua/ru/obschestvo/simferopolskii-sud-obnesli-zaborom-otgorodivshis-ot-aktivistov/176173/ (фото).
2. Оккупанты осудили очередного крымчанина Эмиля Минасова за "экстремистские" посты в соцсетях. Ему дали 1 год и 3 месяца колонии! http://podpricelom.com.ua/read/technology/ocherednogo-krymchanyna-osudyly-za-posty-v-sotssetyah.html
3. Оккупанты продолжают завозить вооружение в Крым, превращая его в военную базу. 18 июля очевидцы сняли передвижение тяжелой военной техники в селе Богатое Белогорского района Крыма. Техника движется в направлении Керчь - Феодосия - Ислямтерецкий (Кировский) район - Белогорский район http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/ochevidtsi-snyali-peredvijenie-voennoi-tehniki-v-vostochnom-krimu/176196/ (2 видео).
4. Очередная схватка между россиянами и крымской ватой: "Вы жалуетесь на приезжих. Как Вы нас обзываете, «материковые», что мы зас…ли ваши города и пляжи. При Украине вам плохо, при россии вам плохо. А что вы сами сделали?! У каждого второго местного два паспорта. Че вы нам предъявляете свои грехи? Расслабьтесь и радуйтесь, что мы к вам приезжаем. И кормим вас. И с регионов к вам бабки идут, отнимая у наших местных. Нытики, млять. Вы ничем не лучше москвичей со своим «понаехали»". Ответы: "У каждого первого два паспорта, и что? А претензия к вам одна: мало вас", "Можете не приезжать, просто высылайте мне ваши деньги! Приедут, снимут хатку и думают, что им тут все обязаны. И ведут себя по-свински", "Зря вы вообще сюда едете. Дорого. Лучше в Сочи бы съездили или за границу", "При Украине плохо и при россии - тоже, говорите? Может быть, дело в том, что и в той, и в другой стране уровень жизни для населения «так себе»?", "Чем вы нас, бл*ть, кормите? Паленой колбасой и порошковым мороженым? Кормильцы, ёпта", "ПРОСТИ НАС, КОРМИЛЕЦ!!!!!!", "Уж лучше б не приезжали совсем", "Тема про автора поста. Сегодня знакомый рассказал про такого же нищеброда-мажора. Так эти бомжи за поездку стоимостью 140р 10р сдачу просят постоянно отдать. Они, бл*, нас кормят, бомжи ссаные", "Мало того, что вы понаехали к нам в гости, так вы еще сюда умудрились написать. Это уже совсем перебор", "»Кормильцы», может, хватит ныть?", "Просто нормальный местный никогда не оставит мусор на пляже, в парке, на диком пляже и т.д. А такое быдло, как автор поста, инвалид, никогда не уберёт за собой!!! Мы, когда отдыхаем где-нибудь, всегда собираем за собой и за всякими уродами!", "Вы, приезжие, обходите 5 магазинов, чтобы найти воду подешевле, и ноете, что у вас дешевле! Сидите дома, чтобы дешевле было!! Нах*р вы сюда едете впритык, что торгуетесь в магазинах?? Чем больше в Крым вкладывают, тем больше он будет становиться дороже. Все живущие в Крыму уже забыли, чтобы что-то подешевело за последние три года", "Из-за этих «постов» начинаешь, действительно, еще больше ненавидеть приезжих", "Что, пид*р, получил? Я, когда приезжаю к вам в город, не хожу бухой и не выёб… как вы все!!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887015997538009088 (скрин).
5. У жителей Евпатории поинтересовались, как сезон? Они ответили: "Никак", "Ну, такое", "Не тот, что раньше", "Ещё не открыт", "Гавно!", "Полная оППа", "Ещё не сезон", "Сезон есть, но людей меньше, чем в том году", "Фу. Нет сезона", "Есть в нашей группе художники? Нарисуйте, пожалуйста, огромную жопу. Это будет исчерпывающий ответ большинства местных жителей на этот каверзный вопрос!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887233968822767616 (скрин).
6. Всем известно, что время от времени оккупанты специально создают очереди на временной границе с материковой Украиной, после чего говорят, что к нам едут толпы украинцев, мол, посмотрите на очередь http://qha.com.ua/ru/obschestvo/gpsu-na-admingranitse-s-krimom-iskusstvenno-sozdayutsya-ocheredi/176161/ . Эту же информацию подтверждают и ватники, которые возмущены тем, что "украинскую границу" проходят за 10 минут, а "российскую" - за несколько часов, подвергаясь всеобщему шмону с запретом провоза колбасы https://twitter.com/Kosstik8/status/886913704239001600 (скрин). И посмотрите на результат этих провокаций: статья пропагандонов про "наплыв украинских туристов" + комментарии крымской ваты, которая пишет, что россия создает пробки НАМЕРЕННО https://twitter.com/SouthUkr/status/887218791859576833 (скрины).
7. Крымским шестеркам Кремля поступила команда орать в три горла. И они заорали… о "начале туристической блокады Крыма Украиной из-за страха того, что украинцы увидят реальную обстановку в Крыму"))) А обстановка, скажу я вам, таки страшная http://www.sobytiya.info/news/v-krymu-zagovorili-o-turisticheskoy-blokade-poluostrova-ukrainoy
8. Феодосия. Золотой пляж в 8 утра без единого человека. Фотографии сделаны 15 июля 2017 года. Делюсь с вами, потому что они просто красивые. Мечта многих крымчан - отдыхать летом… Сбылась… https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887057646708305922 (фото).
9. Евпатория. Пляж "Солнышко" вдоль Симферопольской трассы до оккупации ломился от туристов. Сегодня пляж пуст. А над пляжем летают истребители оккупантов https://twitter.com/alex_dobrinin/status/887007776211423232 (фото).
10. Миллионы туристов в Крыму - это как миллионы поддерживающих "референдум".
11. Оккупанты в Ялте установят памятник туристу. А мы ещё в 2014 говорили, что пора… Вате понравился прототип памятника в виде жирного кота (россиянин?), которому крысы (крымчане?) тянут чемодан. Ватники говорят, что кот выглядит богатым туристом: "Турист солидный - упитан и импозантен". Другие подчеркнули, что "он не сам тащит огромный чемодан, значит, состоятельный - такие Ялте нужны" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887001427029233664 (фото-скрин).
12. В одном из отделений почты в Севастополе появилось такое объявление: "Коробки не ЛОЖИТЬ, забЕрать с собой" https://twitter.com/KrimRt/status/887228232088641536 (фото).
13. Крым страшно процветает. Оккупанты гоняют стихийных торговцев, что породило новый вид бизнеса: стихийщики расклеивают листовки с объявлениями, а потом по звонку привозят товар на дом http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/styhyjshhyky-v-symferopole-osvoyly-novyj-vyd-torgovly.html
14. "Крайинвестбанк" в Крыму отказывается перевыпускать карты Visa и Mastercard. Хочешь Visa/Mastercard? Вали в Краснодар или Ростов, и там оформляй. А мы тебе "Мир" можем сделать. Вот так в банке и сказали.
15. Рассказал ватнику две истории. Одну - про российскую судью и свадьбу её дочки за $2 млн https://www.youtube.com/watch?v=yqb3VFQRxJg (видео), а вторую - про мужика в Севастополе, у которого землю отобрали, купленную уже по "российским законам". Ватник подумал минуту и выдал: "Нужно в суд подавать. Суд справедливый, он разберется". Вот реально, ЧТО У НИХ В ГОЛОВЕ??? Может, действительно ВАТА?
16. Друг решил развестись с женой на почве взаимоотношений между Украиной и россией. Кстати, оба потеряли работу. Добавлю, что таких разводов было особенно много в 2014 году.
17. Только за июнь 2017 года и только на Херсонщине крымчане оформили 1600 биометрических украинских загранпаспортов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/887314776686297089
18. Мне в лицо ещё в 2014 году одна гэбнявая сволота процедила: "Мы не для вас Крым освобождали". Как видим, оно таки было право.
P.S. В Крыму за слова "скоро всё наладится" начнут бить в морду. Разладили за 10 дней, а "налаживают" уже четвертый год…
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Рубикон - речка, ручеек.. Любой, кто этому "Рубикону" не понравится, выйдет, отряхнется, скажет "водичка холодновата" и свалит в поисках дежурной хлебной должности.

Назвали бы Немезидой - может, число претендентов в разы бы убавилось...
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Українські вчені створили поліграф з мосоквською назвою - поліграф "Рубікон". Чому не з українською назвою? Адже річка має назву Рубіко...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУкраинские ученые создали полиграф "Рубикон" и передали его в создающееся Государственное бюро расследований. ВИДЕО
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