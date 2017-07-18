 "Информацию передавала командиру одного из воинских подразделений, расположенных в городе Горловка", - СБУ задержала двух пособниц боевиков. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, задержанные признались в содействии так называемой "ДНР". Им объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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