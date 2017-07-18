 Прочитав стих, любой может поддержать команду Украины, впервые выступающую на Invictus Games, - инициатива "Миллион голосов". ВИДЕО

Иры

Непокоренных"

- единственные

международные

соревнования по

адаптивным

видам

спорта

среди

военнослужащих

и

ветеранов

,

которые

получили травмы

,

ранения

или

заболевания

во время или

в результате

выполнения

служебных обязанностей

.

Организовані три года назад Принцом Уєльским Гарри.