 Прочитав стих, любой может поддержать команду Украины, впервые выступающую на Invictus Games, - инициатива "Миллион голосов". ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ рассказала глава общественной организации Stratcom Ukraine, выступившей с инициативой "Миллион голосов" Оксана Горбач.
Это глобальное движение в поддержку участников Игр Инвиктус. По словам Горбач, это способ сказать слова благодарности воинам, которые пережили тяжелые испытания, защищая свою страну, но не утратили силу духа, а остались непокоренными.
Как отмечают инициаторы, в этом году громкий голос поддержки звучит и для украинских непокоренных бойцов, ведь в этом году команда Украины впервые примет участие в Invictus Games.
"Мы создаем движение, которое поможет привлечь больше внимания к "Играм Непокоренных" и позволит достойно почтить наших бойцов. "Миллион голосов" дает каждому Украинский возможность выразить свою поддержку и поблагодарить военным и ветеранам, которые выполняли и продолжают выполнять свой долг перед Родиной", - отметила она.
Чтобы принять участие в акции, каждый желающий должен на видео прочесть стих "Непокоренный", который является гимном Игр. Далее - опубликовать его на своей странице в соцсети и передать эстафету друзьям.
"В стихе говорится о том, что, невзирая на все трудности, человек остается хозяином своей судьбы. Каждый участник "Игр Непобежденных" преодолел обстоятельства и вышел из них победителем. На самом деле, эти слова касаются не только ветеранов и тех, кто принимал участие в военных действиях потерял свое здоровье. Они касаются всей Украины и всех украинцы, потому что каждый из нас принимал участие в этой войне. Мы все тут непобежденные", - подытожила она.
Кампания "Миллион голосов" продлится до дня открытия "Игр Непокоренных" в Торонто 23 сентября. Страница проекта.
Напомним, "Иры Непокоренных" - единственные международные соревнования по адаптивным видам спорта среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей. Организовані три года назад Принцом Уєльским Гарри.
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Речь идет о военных летчиках 831 бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Полтавской области, сообщается на сайте Минобороны Украины.
Украину представляли два истребителя Су-27 (на статическом и динамическом показах) и военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Во время нынешнего показа украинские летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняли на малых и предельно малых высотах.
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Змочивши ноги в океані снів,
На синім обрії загублених синів -
Паттайя марить нас в осінньому тумані.
І все ще як колись кудись пливуть
Барочні хмари повз готичні скелі.
Олія - для низин, для сутінок - пастелі,
Сонет - для суму, на ніч - казка, пісня - в путь.
А ти не алчеш в дикості-пітьмі
Її руїн, полотен і сюжетів?
Її фортець, соборів і портретів?
Її принижень, слави і краси?
Вкради, вкради, вкради, вкради її!
Вкради Паттайю, брате. Амінь.
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