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 Политика Украины
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 В ВСУ до 2020 года появится сержантский корпус уровня стран НАТО, - Генштаб. ВИДЕО

До 2020 года в Вооруженных силах Украины будет создан профессиональный сержантский корпус уровня ведущих армий мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил главный старшина Вооруженных сил Украины - начальник управления по работе с сержантским составом Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Косинский во время брифинга во вторник, 18 июля.

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"Совершенствуется система профессиональной подготовки солдат и сержантов. Для этого в Вооруженных силах Украины созданы Центры подготовки сержантского состава, которые структурой, функциями и задачами практически тождественны соответствующим учебным заведениям стран НАТО. Введены курсы лидерства базового и среднего уровней, двухуровневые курсы инструкторов. Продолжается работа по внедрению четырехуровневой системы профессиональной подготовки сержантского состава", - отметил Косинский.

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Главный старшина ВСУ также рассказал о том, что украинские сержанты и старшины широко привлекаются к прохождению обучения в сержантских школах, академиях и колледжах стран-членов Альянса. В частности, в Школе НАТО в немецком городе Оберамергау. В частях Вооруженных сил Украины их также тренируют инструкторы из США, Канады, Великобритании, Латвии, Литвы.

Отвечая на вопрос том, какова запланированная на 2020 год численность сержантского состава в рядах ВСУ, он сказал: "Примерно 1700 человек, однако надо учитывать текучесть кадров и постоянное обучение сержантов. Наша задача - выйти на другой показатель - количество подготовленных сержантов в год. Мы планируем готовить в год до 500 сержантов".

Напомним, в апреле прошлого года в Киеве на территории учебно-тренировочной базы полка "Азов" торжественно открыли школу сержантов. Отмечалось, что трехмесячное обучение будет проходить по стандартам НАТО.

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Не столь важно,кто к кому,важно,что что мы будем стоять плечо к плечу к рашистским захватчикам!
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До 2020 года все ВСУ должны быть подтянуты до уровня стандартов стран НАТО, а не один сержантский корпус.
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да? а куда расплодившихся в немеряних количествах офицеров и генералов девать будут?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ ВСУ до 2020 года появится сержантский корпус уровня стран НАТО, - Генштаб. ВИДЕО
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