 Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов. ВИДЕО+ФОТО

"Наша команда с десятью медалями (3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые). Позади остались сборные Италии, Испании, Франции", - написал он.
Чемпионкой Европы в прыжках в высоту стала спортсменка Юлия Левченко, которая установила личный рекорд: 1,96 м.
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Еще одно "золото" для Украины получил Владислав Мазур. Он победил в прыжках в длину, повторив лучший результат европейского сезона среди молодежи.
Алене Шамотиной не было равных в метании молота. Новоиспеченная чемпионка Европы среди молодежи, несмотря на сложные погодные условия, показала недосягаемые для соперниц 67,46 м.
"Поздравляю молодежную сборную Украины, победителей и призеров соревнований, тренеров и Федерацию легкой атлетики с достойным выступлением на европейском первенстве. Молодцы! У украинской легкой атлетики - хорошее будущее", - подытожил министр.
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П.С. Польша настолько сильна?
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