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Все про:Жданов (133) легкая атлетика (75) сборная Украины (219)

 Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов. ВИДЕО+ФОТО

Молодежная сборная Украины до 23 лет заняла четвертое место на чемпионате Европы по легкой атлетике, который завершился в Быдгоще (Польша).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает Цензор.НЕТ.

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"Наша команда с десятью медалями (3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые). Позади остались сборные Италии, Испании, Франции", - написал он.

Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов 01

Чемпионкой Европы в прыжках в высоту стала спортсменка Юлия Левченко, которая установила личный рекорд: 1,96 м.

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Еще одно "золото" для Украины получил Владислав Мазур. Он победил в прыжках в длину, повторив лучший результат европейского сезона среди молодежи.

Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов 02

Алене Шамотиной не было равных в метании молота. Новоиспеченная чемпионка Европы среди молодежи, несмотря на сложные погодные условия, показала недосягаемые для соперниц 67,46 м.

Молодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов 03

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"Поздравляю молодежную сборную Украины, победителей и призеров соревнований, тренеров и Федерацию легкой атлетики с достойным выступлением на европейском первенстве. Молодцы! У украинской легкой атлетики - хорошее будущее", - подытожил министр.
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Начал искать мельдониевых, а потом вспомнил, что у азиатов свои соревнования видимо.
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а где там рузьке витязи? Спились все что ли...
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Ребятки, Вы красавчики, респект огроменный! Так держать!
П.С. Польша настолько сильна?
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Цензор.НЕТВидеоСпортМолодежная сборная Украины вошла в ТОП-5 чемпионата Европы по легкой атлетике, - Жданов. ВИДЕО+ФОТО
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