 "80% задач - отработка наступательных действий", - несколько тысяч украинских десантников провели масштабные учения на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Житомир.Инфо
, учения проходили одновременно и в разных условия - в воздухе, на суше и воде. В выполнении учебных задач приняло участие несколько тысяч десантников 79-й десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильных бригад ВДВ ВСУ. Учения длились 10 дней.
"Учения проходили на шести полигонах, включая морской и авиационный. Отрабатывалось перемещение на большие расстояния разными способа, включая железнодорожный транспорт, маршевый ход, авиатранспорт и морские перевозки. 80% - это действия наступательного характера". - рассказал командующий ВДВ Михаил Забродский. Читайте также: США передадут Украине патрульные катера Islands после учений Sea Breeze, - контр-адмирал Тарасов
Ответить
Ответить
Что ты знаками все. Я думал ты уже читать научился?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас всех в красных трюселях ( извините адреса пока не знаю) назву.
А ЧТО ТЫ РАША В ПЕРЕД, ЭТО ТОЧНО!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот только нам он тоже обещал много...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не трать время и силы - кацапы - это животные с виду похожие на человека.
Объяснять им равноценно что объяснять животному...
Ответить
Ответить
Ответить
Парашют открывался от при ударе о землю
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І білі куполи над головою
Але сьогодні вища є мета...
У нас з тобю
Ответить
ребята молодцы! - тяжело в учении легко в бою.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гранитное-Тельманово.О Новоазовска.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить