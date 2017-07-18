 "80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО

, учения проходили одновременно и в разных условия - в воздухе, на суше и воде. В выполнении учебных задач приняло участие несколько тысяч десантников 79-й десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильных бригад ВДВ ВСУ. Учения длились 10 дней.