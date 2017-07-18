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 Политика Украины, Общество
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 "80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО

Масштабные учения десантников прошли на шести полигонах страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Житомир.Инфо, учения проходили одновременно и в разных условия - в воздухе, на суше и воде. В выполнении учебных задач приняло участие несколько тысяч десантников 79-й десантно-штурмовой и 81-й отдельной аэромобильных бригад ВДВ ВСУ. Учения длились 10 дней.

"Учения проходили на шести полигонах, включая морской и авиационный. Отрабатывалось перемещение на большие расстояния разными способа, включая железнодорожный транспорт, маршевый ход, авиатранспорт и морские перевозки. 80% - это действия наступательного характера". - рассказал командующий ВДВ Михаил Забродский.

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Зрада.............денех нет..............армия нищая...............оружия нет..............солдаты галодные и аборваные
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Вот и друг индейцев Чинганчук (большой змей) появился.
Что ты знаками все. Я думал ты уже читать научился?
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А по сути ты что хотел сказать?
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Задрочерам привет "лайконутым". Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты!
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Блин! С ГОМИКАМИ СВЯЗАЛСЯ.
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Извините я не тот, я не гомик!
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и ты там? Я балдею . Кругом одни гомики.
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слышь, пердун, те не кажется что своим сраным ником ты оскорбляешь уйму людей этого форума?
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У тебя ребята все демократы . На гей параде были?
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Такое впечатление, что вы возглавляли этот парад. Только о нем и разговоров.
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ПЕРЕДАЙ СВОИМ ЛАЙКОНУТЫМ, ЧТО хуже чем они "тухлодырым" (с этим словом пойди гандон жаловаться админам, что я тебя пидара обидел).
Сейчас всех в красных трюселях ( извините адреса пока не знаю) назву.
А ЧТО ТЫ РАША В ПЕРЕД, ЭТО ТОЧНО!
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Что? Не в нюх ригошоколадные ушлепки! Спамьте дальше!
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Патроны э! Але стриляты не можна. Пуця мыротворець издыть по свиту и грошей просыть. А будуть стриляты, не дадуть!
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Почти каждый день дохнут кремляди от рук ВСУ на Донбабве, так что не надо..
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Да какая зрада, одна перемога. Уже как 4 года то хлебное то конхветное перемирие и тысячи убитых.
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Из того что я видела было непонятно стреляют бойцы по целям или в белый свет,как в копеечку.Если по целям,то надо показать положительный результат или просто показать цели и смонтировать поражение.А если ради кино,то это повод для того чтобы россияне назвали нас убогими.Неужели редакторы не понимают этого?Иной раз кажется что кругом сепары,задача которых унизить Украину.В первую очередь это относится к МО с его многочисленными пресс-секретарями и прочей прессой , редакторами и хоть какой то цензурой.
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Да,и что за самолёт,который выбрасывает десант?Просто не могу вспомнить.
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стреляют из чего, из калашей? так из него в принципе попасть не возможно...
судя по ролику это тактические учения, т.е. слаживание родов войск. посмотрите в каком порядке какая техника и какие виды войск применялись.
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Ещё и из пистолета.Наверно по воробьям.Вообщем смонтировали ролик курам на смех.Может в этом и состоит задача этого репортажа.
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Учения как - то решают проблемы с обеспечением армии? Если бы ты был патриотом и переживал за своих служащих сограждан, ты бы так не выпендривался
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Наверно приднестровье освобождать будут. Наш гидрант МОЛДОВЕ пообещал.
Вот только нам он тоже обещал много...
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Ты поклоняешся гидрантам? Кто-то, о могучий шланг?
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Вот кацапы меня удивляют своей тупостью. Они постоянно пытаются оскорбить украинцев в том что запад вам помогает потому что вы продались - мол вы хохлы сосете у запада, вы нас ватников предали и.т.п. Хочется спросить у свинорусов - В 1945 году, когда США помогало СССР лендлизом, это называется СССР продался пиндосам? Сосали кацапы у пиндосов? Предали братушек гитлера и побежали к геям в США? Или как в 1921-1922 годах США спасали ватников от голода - тоже сосали и раком ставали перед пиндосами? Им нужно постоянно напоминать как они сосали и дальше будут сосать у США и раком перед ними стоять.
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Денис Федотов 57fd6e49, ты что ещё находишься в том возрасте что считаешь что кацапы это люди которые просто немного недопонимают чего то там?

Не трать время и силы - кацапы - это животные с виду похожие на человека.
Объяснять им равноценно что объяснять животному...
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А промышленность кто помогал создавать в 30-х, кто юзовку и весь даунбас строил?
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Объяснять кацапу истину, как коту "кто нассал в тапки"..... смотрит, как понимает.... а реально же, хрен шо он понимает, так еще и отомстить норовит....
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А что они такое сбрасывали на 30-35 секундах? Надеюсь не хрусталь?
Парашют открывался от при ударе о землю
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Проблема похожа не только с мозгом, но и со зрением.
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І хай як завжди манить висота
І білі куполи над головою
Але сьогодні вища є мета...
У нас з тобю
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для начала ковровые бомбардировки окупированых територий!!! - что бы выжечь дебилоросную вату, а уж после десантуру в бой бросать...
ребята молодцы! - тяжело в учении легко в бою.....
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Характер учений выбран абсолютно правильный:наступательный и только наступательный.
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Ключевое слово учений. На сомом деле все наоборот. Ето называется, можно всю жизнь дрочить на фотографии и не потрахаться...
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Троицкое-Алчевск-Лутугино-Изварино.О Луганска.
Гранитное-Тельманово.О Новоазовска.
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Смотри и деньги появились на учения армии, а 26 лет денег не было. Когда я служил. за полтора года на стрельбы выезжали три раза и давали по 9 патронов! Так где деньги, Зин?!!!
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Деньги можно взять у пенсионеров,ведь это они московскую Орду к нам привели
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Так в "самой могучей" перед присягою, в учебці, по 3 патрона, і якщо меньше 28 очечков 5 кругов на стадіоні под присмотром ком роти кап. Зайцева!
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Можно попробовать взять Берлин и сразу сдаться немцам. и пускай немцы ставят свои военные базы в Харьковской,Черниговской и бывшей Донецкой области.
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Что бы вести успешные наступательные действия (в режиме война) на большой территории, в масштабах страны, нужна миллионная армия и это только по фронту!!!!!Все остальное жалкие потуги, которые обречены на провал и большие потери.
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А где вы возьмете столько патриотов. Современный патриот любит диван, а не армию.
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а разве нельзя их вести на определенном участке?
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Это верно для буденновско-жуковских методов ведения войны.
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Эх, опоздал ты лет эдак на 50! Надо было израильтянам говорить об этом, когда они "шестидневную войну" затевали!
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Тю!Звичайний треннинг,агентов, по продаже русофобии
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Очень приятно слышать такие новости,но мне кажется что наше правительство пристально тренирует войска где ударной силой служат солдаты так как их можно пустить на мясо не затратив на их рождение и воспитание ни копейки.А то что стоит денег то есть ракеты артилерия снаряды и т.д. для нашего правительства другорядны.А ведь именно они должны тренироваться с утра доночи точно поражать цели на предельных расстояниях а не только в зоне прямой видимости.
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ВДВ не може мати інших задач, крім рейдів по території ворога або захоплення об"єктів на території ворога. Але для цього треба мати абсолютний контроль неба по маршруту польоту і в районі висадки. За час свого існування ВДВ використовувалися, як правило, як підготовлена піхота. Бо сама піхота не здатна була виконувати свої задачі.
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Бригады ВДВ уже совсем не те о которых вы знали. У них в подчинении ствольная, реактивная артиллерия, танки - это уже современный подход к ударным группировкам.
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Ця тенденція пішла із середини 80-х років, коли полками ВДВ і бригадою ДШБ заміняли піхоту в Афгані. Тоді їх переозброїли із БМД і БТРД на БПМ-2, ввели в штат артилерію (Д-30, НОНки і "Гради"), а також прикомандирували танкові підрозділи. Ферганська учебка випускала гаубичників Д-30, НОНщиків і ПТУРистів. І хоча Д-30 і НОНки мають змогу десантуватися навіть повітряним способом, але такий штат вимагає і відповідних задач, які все одно більше схожі на задачі підготовленої піхоти, ніж військ спеціального призначення.
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разве ВДВ имели спец. назначение? по моему это больше касается раскрутки "десантуры" для популяризации службы в армии среди молодежи. на деле пехота пехотой, просто форма красивая
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО
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