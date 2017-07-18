 "80% задач - отработка наступательных действий", - масштабные учения десантников прошли на 6 полигонах ВСУ. ВИДЕО

"Учения проходили на шести полигонах, включая морской и авиационный. Отрабатывалось перемещение на большие расстояния разными способа, включая железнодорожный транспорт, маршевый ход, авиатранспорт и морские перевозки. 80% - это действия наступательного характера". - рассказал командующий ВДВ Михаил Забродский.
Загрузка видео...
Ответить
Ответить
Что ты знаками все. Я думал ты уже читать научился?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сейчас всех в красных трюселях ( извините адреса пока не знаю) назву.
А ЧТО ТЫ РАША В ПЕРЕД, ЭТО ТОЧНО!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
судя по ролику это тактические учения, т.е. слаживание родов войск. посмотрите в каком порядке какая техника и какие виды войск применялись.
Ответить
Ответить
Ответить
Вот только нам он тоже обещал много...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не трать время и силы - кацапы - это животные с виду похожие на человека.
Объяснять им равноценно что объяснять животному...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Парашют открывался от при ударе о землю
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І білі куполи над головою
Але сьогодні вища є мета...
У нас з тобю
Ответить
ребята молодцы! - тяжело в учении легко в бою.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гранитное-Тельманово.О Новоазовска.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить