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 Политика Украины
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 Киев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук. ВИДЕО

Украинская сторона на заседании Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске ожидает от спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика реакции на заявление главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфекс-Украина", об этом представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук заявил журналистам во вторник в Киеве.
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"Мы реагируем (на это заявление Захарченко. - Ред.) и завтра с этого начнется заседание (ТКГ. - Ред.). Мы даем оценку, ставим на место, обращаемся к ОБСЕ с тем, чтобы ОБСЕ сделало официальное заявление, это всегда делает представитель ОБСЕ Сайдик… когда делает заявление главный координатор ОБСЕ, это считается объективной оценкой", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Взяв Лондон" и похоронив "Новороссию", главарь террористов Захарченко создает "новое государство"
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да на кой вообще реагировать на высеры этой нышпорки
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А это видно по вказивке резидента Парашенки пошла волна на легализацию с последующей амнистией.
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Захєр давай вже останню назву називай~ козлороссія
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А глава ЛыНыРы Плотницкий уже выступал с афицыальным заявлнием на счет законадатильнай инецеативы главы ДыНыРы на счет сделать сталичный горад Лоханск периферией Малорозии, а самого Плотницкого из князей обратно в грязи?
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Путин слил боевиков, они даже не понимают этого..
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марчука из нафталина достали... захерченко может себя называть хоть мартовским зайцем, всему цивилизованнуму миру пох., тем более его друзья дебилы из лнр не разделяют радости собратьев по корыту от переименования в малососию....... сурков наконец придумал с чем туПин пойдёт на выборы 2018 "битва за малороссию"- вся вата обомлеет.....
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Какой-то самозванец заявления делает.Ты кто такой,кто тебе давал полномочия заявлять подобное???
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тут не ОБСЕ, тут психиатры надо чтоб оценивали
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тут, под Амстором на Борщаговке, бомж - дядя Гнат, заявил, что создает свой, дружественный "Малоросии" анклав - в самом центре городской свалки и готов заключить с Захарченко договор о дружбе, сотрудничестве и военной взаимопомощи пустыми бутылками... Нужно срочно обратиться к ОБСЕ, что бы оно дало надлежащую оценку - заявлению, еще одного городского сумасшедшего.
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Предлагаю..., Ну, это.... Тоже предлагаю переименовать еще одну страну. Это, кроме даунбаса и лугандонии. Срассию переименовать в Кацапию! Вот! Это же звучит: Малоросская Кацапия. Эх, как звучит!!!!
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Так пусть падло Марчук обратится в ОБСЕ чтобы оценили твоё предложение.
А то за всяких пидоров типа Захарченко он беспокоится а на это заявление, гнида, не отреагирует.
Вот увидишь.
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Що можна очікувати від хронічно п'яного недоумка Захараста ?
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Пусть Марчук лучше с Медведчуком и Кучмой тему "милироссии" перетрёт) ну и кампашка собралась от Украины в Минске.
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Захарченко наговорил уже на лифт.Пора запасаться венками.
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"19 декабря 1919 года Харьков был объявлен столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже - Украинской Советской Социалистической Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве" - ПОТОМ УСТРОИЛИ ГОЛОДОМОР И ПЕРЕНЕСЛИ СТОЛИЦУ В КИЕВ, В 34 ГОДУ. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ, ПОТОМУ ЧТО С НАШИМИ ПИДАРАСАМИ У ВЛАСТИ - ВСЯКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ/ПОВТОРИТЬСЯ.
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Если бы Донбасс был признан оккупированным, то не было бы никаких Новососий.
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Почему? Что бы помешало? Или в Москве интересует как вы их вассальную территорию назовете?
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Може цей дебіл марчук сходить у найближчу дурку, щоб ОБСЄ оцінив тутешні заяви?
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А кто такой Захарченко что его высказывания оценивать?
Пляди легализируют потихоньку террористов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКиев ожидает от ОБСЕ оценки заявления Захарченко о "Малороссии" на заседании ТКГ в среду, - Марчук. ВИДЕО
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