 "Антисемизм, лунофобия и волынская резня в Хатыни", - новые "исторические факты" от главаря боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

"Украинский националистический проект галицийский дискредитировал себя пролитием крови мирных жителей страны... Слово "Украина" навсегда связана с именем нацистских пособников Бандеры, Шухевича, трагедией Бабьего Яра и волынской резни в Хатыни", - заявил Захарченко.
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У всех прокатывает, подумал Захарченко, а я то чем хуже )))
Но лунофобия это ппц, товарищи, теперь, теперь он явно лидирует в споре маразматических высказываний
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