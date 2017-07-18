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 "Антисемизм, лунофобия и волынская резня в Хатыни", - новые "исторические факты" от главаря боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко во время провозглашения "проекта Малороссия" заявил о причастности украинских властей к "волынской резне в Хатыне".

Как сообщает Цензор.НЕТ, новый исторический факт боевик Захарченко привел как аргумент в пользу утверждения о дискредитации Украины.

"Украинский националистический проект галицийский дискредитировал себя пролитием крови мирных жителей страны... Слово "Украина" навсегда связана с именем нацистских пособников Бандеры, Шухевича, трагедией Бабьего Яра и волынской резни в Хатыни", - заявил Захарченко.
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Чего уж удивляться кретинизму какого-то домбасюрского Захерченко, если пресс-секретарь самого Хуйла по имени Письков непревзойденный идиот.
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Интересно просто,это чмо с рождения такое,или это в следствии систематического влияния горячительного оно такую пургу несет?
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Новая переписанная история от зомбированных.Да кто вам верит???
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Захарченко этой "выдающейся" речью решил, может, накатив - потроллить Яценюка, который в интервью немецкому каналу сообщил, в своё время, не моргнув глазом, что "Во время второй мировой войны "СССР оккупировал Украину и вторгся в Германию"
У всех прокатывает, подумал Захарченко, а я то чем хуже )))
Но лунофобия это ппц, товарищи, теперь, теперь он явно лидирует в споре маразматических высказываний
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Антисемизм, лунофобия и волынская резня в Хатыни", - новые "исторические факты" от главаря боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО
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