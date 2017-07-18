 "Антисемизм, лунофобия и волынская резня в Хатыни", - новые "исторические факты" от главаря боевиков "ДНР" Захарченко. ВИДЕО

"Украинский националистический проект галицийский дискредитировал себя пролитием крови мирных жителей страны... Слово "Украина" навсегда связана с именем нацистских пособников Бандеры, Шухевича, трагедией Бабьего Яра и волынской резни в Хатыни", - заявил Захарченко.