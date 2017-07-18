 Украина и Грузия будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности своих государств, - Цеголко. ВИДЕО

"Украина и Грузия имеют общие вызовы, связанные с оккупацией территорий Россией. И будут координировать усилия для восстановления территориальной целостности", - сообщил он.
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Напомним, ранее во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.
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Другой вопос что в Молдове Додон и с ними планами делатся глупо,
да и в Грузии после Саакашвили пришол додон...
И у нас додонов хватает.
Да все проблемы с российскими интервенциями в постсовке это коррупция и додоны.
Нужно расти над собой.
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Другой глашатай вопросов Путину на прямой линии......Стильно правда?? Одни и те же люди!! От Ваван-тюльпан!!!! https://www.youtube.com/watch?v=NDicWHe1EpE
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