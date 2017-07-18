 "Слава украинскому и грузинскому народам!", - во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Порошенко. ВИДЕО

"Государственный визит в братскую Грузию. Официальная церемония встречи. Слава украинскому и грузинскому народам!", - написал Порошенко.
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Напомним, программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.
В рамках визита Президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с Председателем Правительства Аджарии Зурабом Патардзе.
Запланирована совместное участие Президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.
Отметим, это первый визит Порошенко в Грузию в статусе Президента.
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20 мая 2015 года в газете Голос Украины обнародовали закон Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине.
Также вступает в силу еще несколько законов, подписанных ранее президентом.
Документами запрещается советская символика, а также осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
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А насчет комсомольцев, это да. Сейчас в управлении поколение тех, кто в свое время были поголовно комсомольцами и даже коммунистами, например, та же патриотичная Фарион.
Когда начнут управлять нынешние сорокалетние, экс-комсомольцев автоматически станет меньше.
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Порошенко отправился с визитом в Грузию… собирать легенды, сказки, тосты для уголовного дела, заведенного на Саакашвили.
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два рюсских осла спрашивают
Кацо,а кацо,а дураков в Тбилиси много?
ви крысы прыэдэтэ первими будэтэ
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