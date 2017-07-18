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 Политика Украины
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Все про:визит (2226) Грузия (3405) Порошенко (13426)

 "Слава украинскому и грузинскому народам!", - во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Порошенко. ВИДЕО

Во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинского государства.

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"Государственный визит в братскую Грузию. Официальная церемония встречи. Слава украинскому и грузинскому народам!", - написал Порошенко.

Напомним, программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, Председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко прибыл в Грузию с государственным визитом. ФОТОрепортаж

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

В рамках визита Президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с Председателем Правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланирована совместное участие Президента Украины и Президента Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

Отметим, это первый визит Порошенко в Грузию в статусе Президента.


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в честь встречи в жертву Перуну был принесен русский раб))))))
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Точно рюзьке? А то лицо уж больно умным выглядит, как для рюзьке раба.😀
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Пальцем в небо...

20 мая 2015 года в газете Голос Украины обнародовали закон Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине.

Также вступает в силу еще несколько законов, подписанных ранее президентом.
Документами запрещается советская символика, а также осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
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только все бывшие комсомольчики и чекисты,руководят страной,а так да,пальцем в небо.на заборе тож много чего пишут.
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"на заборе тож много чего пишут" Вы и там пишите?))
А насчет комсомольцев, это да. Сейчас в управлении поколение тех, кто в свое время были поголовно комсомольцами и даже коммунистами, например, та же патриотичная Фарион.
Когда начнут управлять нынешние сорокалетние, экс-комсомольцев автоматически станет меньше.
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нет мадам,я там не пишу,законы написанные комсомольчиками и чекистами-аналог надписей на заборах,все видят,но никто внимания не обращает особого.
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"Слава украинскому и грузинскому народам!", - во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Порошенко - Цензор.НЕТ 365Ahmad‏ @AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
Порошенко отправился с визитом в Грузию… собирать легенды, сказки, тосты для уголовного дела, заведенного на Саакашвили.
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Откуда это снимали, такое ощущение что из ширинки.
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в сссре дохлом был такой анекдот.
два рюсских осла спрашивают
Кацо,а кацо,а дураков в Тбилиси много?
ви крысы прыэдэтэ первими будэтэ
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Поехал Пэця , вопросы по Саакашвили решать...Авось юридические зацепки, выслать его с Украины найдутся..
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Помню раньше порохоботы и прочие идиоты визжали, что президент Грузии - агент Кремля. Почему сейчас молчим?
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Саака Грузию с Одессой поднял из гоффна. рехВОРматор блин сдавший Путлеру и Николя Саркози 20% своей территории
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Слава украинскому и грузинскому народам!", - во Дворце президента Грузии состоялась официальная церемония встречи Порошенко. ВИДЕО
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