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Все про:испытания (178) оружие (4014) США (12978) Персидский залив (6)

 США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе, - CNN. ВИДЕО

Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытания лазерного оружия в Персидском заливе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что система LaWS находится на доке USS Ponce. По словам военных, лазер в несколько раз точнее, чем пуля, и может быть использован против совершенно разных целей, "вода", "земля", или "воздух".


"Это не узкоспециализированная система вооружения, оно действует не только в отношении воздушных контактов, или надводных целей или наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие", - рассказал телеканалу капитан корабля Кристофер Уэлс.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Корсар" работает", - КБ "Луч" испытало новейший ракетный комплекс. ВИДЕО

По данным CNN, это оружие поражает цель "со скоростью света". Оно в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Ему не страшны ветер, вода, дым. И оно никак не ограничено по дальности действия.

На кадрах видно, что для испытаний был запущен беспилотник, который лазер уничтожил за считанные секунды. Крыло летательного аппарата воспламенилось за одну секунду, после чего он упал в море.
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Поздравления США. Ух зашквар русни готовится.
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Ниче, козломордые на своих самолетах и ракетах
будут ставить дымовую замесу... шоб их лазер не увидел...

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это пока прототипы не все так просто и легко лазер требует
огромной кратковременной затраты энергии.. а энергия давится бомбой или ракетой
систем подавления электромагнитными волнами (по аналогии с реакцией
электромагнетизма при атомной и водородных взрывах)- электромагнитные импульсы)
требуется время на перезарядку лазерного пучка- по типу батареи накопить энергию для нового выстрела а
это время пока в секундах 6-9 секунд за это время цель будет поражена ракетами
и прочим материальным оружием... второй слабый момент лазер становиться просто
вещью при малейшем сбое в линзах.. трещинка, перекос фокуса- разбитие линз и
все.. и также как не странно- но в тумане лазер теряет свою привлекательность…
как и в снежный буран-метель на море еще и в ураган и шторм тропический ливень
снижает из-за нарушения направления луча


вследствие преломления в каплях воды свою точность и убойную
силу..( отсюда - что уже есть анти- лазерное покрытие зеркальная поверхность,
которая отражает и ломает луч лазера.. да я знаю какова скорость света 330
тысяч км в секунду и все же.. лазер -это не панацея.. иногда снайпер может
сделать быстрее и лучше и дешевле.
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Усегда готовы.
Мобильная противолазерная установка:

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Молодцы фантастика превращаеться в реальность
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Разюча подібність апаратів.Хоча вся зброя фаллоцентрична ,що меч ,що лазерна гармата.
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это не пердак пригорает!!! это пяндосы лазерное оружие применили!!!!!!!!!!!!
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Ха.. - все США поздравляют....! Я тоже присоединяюсь и прошу их снять эмбарго на поставку летального оружия Украине...(4-год война)... Не надо лазера... - хотя бы что нибудь...
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Например, "ультразвуковые верещалки", чтобы "новороссы" близко к окопам не подходили...
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Говорят ее мужа позавчера арестовали...
...за шпионаж в пользу США!

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Все симметрично, американцы сами напросились. Именно в ответ на эту разработку Россия признала теологию научной дисциплиной.
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Прототип испытывали где-то лет десять назад, проект на время заморозили. Теперь это уже серийный продукт. Делает то что нельзя сделать ни торпедой, ни ракетой. Даже пулемёт слишком неуклюже выглядит. Дроны само собой, а вот например для случая когда вышел на палубу русский с пафосным гранатомётом.
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)) обычно рашка кричит по таких поводах, шо она имеет готовый дишовый ассиметричный ответ. ну типо по биспилотникам, шо будет их ноччю запускать, шоб лазер их не видел )))
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Лучше всего лазер тестируется на красном камне. На таком,из которого кремль построен.
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Тепер з допомогою американського народного лазера можна нести демократію у землі аборигенів (бажано, щоб у цих землях було побільше нафти).
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Чё скулишь свинособака?
Покормить тебя забыли?
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Ничего, россияне свои святыни телами закроют от вражеских лазеров! Ну там, сталактит говняный и петуха из того же материала...
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Пишите про кацапов. Я разрешаю.
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Отак непомітно і в Хуйла голова відлетіти може.
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Афигеть. А когда провели испытание? Ведь видио старое.
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Видио не старое, в 2014-го года. Ватник ты ничего ни панимаешь.
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Одни строят лазерные пушки, другие петухов из говна.
Каждому свое....
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я уже вижу как кацапы в сколково сматывают скотчем 4 тысячи китайских лазерных указок прячут это в корпус старого телескопа и на испытаниях у них взрывается не тот танк на который "лазер" направили а тот что в другой стороне стоял (сапер ошибается 1 раз: и за эту ошибку получает билет в сибирь)
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С самого утра козломордым, такой смачный подсрачник. Уже можно переходить с "чего там у хохлов" на " какой там седгодня подсрачник козломордым!"
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Ещё при Рейгане США начали программу по установке лазеров в космосе на военные спутники как элементы про, но это вряд ли будут демонстрировать публично.
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Ватник, сам такой.
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Тепер з допомогою американського народного лазера можна нести демократію у землі аборигенів (бажано, щоб у цих землях було побільше нафти). Не треба тішитись ілюзіями "Америка - ворог паРаши". Зараз не часи холодної війни, коли існувало 2 наддержави. І уламки недоімперії рашистів явно на роль надлержави не тягнуть. Проте америкоїди швидше готові торгувати і домовлятись з калєновстаном, навіть на фоні санкцій. А від вереску наївних дурників про американське вундерваффе смішно. Нам, українцям, що від цього?
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Админ, быстро заблокируй этого ватника.
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слышь казламордый, ты не подзадержался тут?
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Ну, ты можешь испытать восторг по поводу того, что человеческая цивилизация продвинулась в методах манипуляции элементарными частицами, не? Или петух с говна и "неиппет"?
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Интересное оружие на спутники вероятно поставили ... не исключено что х#йло подохнет с скоростью света.
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теперь вату можно жечь на расстоянии..... расея срочно должна модернизировать роботаФёдора надев на него противолазерную куфайку....
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Скаленвстающие говнолепы ответят адекватно..а..ха..ха..ха..ха
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Новая гонка вооружений, а потом забыть про ЯО?
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Эти лазеры - это убийца всего ядерного потенциала расиюшки...
Лазерами будет окружена вся расея и в случае если эта недострана выпустит ядерные ракеты они будут легко и автоматически уничтожены лазерными системами
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а слапатоеды трясут недолетающими и непопадающими "калибрами", смеющимися надувными "искандерами" и запускают в космос единственное что у них еще летает - 50-ти летний "союз" созданный еще Королевым... вяликие бл... мандавошки
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Это хороший сигнал для долбодятлов из Ирана,Сев. Кореи,Китаю и Кремлю...Это,так сказать,"последний довод" к вразумлению,чтобы не понтовались тут со своим арсеналом ядерного оружия.Это оружие оказалось пустой тратой больших денег.Гарантии теперь-ноль,а вот сидеть самим на "пороховой бочке" дискомфортно..И,кажется,это не последний козырь в рукаве НАТО и США...Так что Вовке Пукину стоит серьёзно призадуматься и отбросить свои дешёвые понты труса-гопника.Лучше ему подыскивать хорошую команду юристов для того,чтобы попробоватьвыжать более менее комфорные условия в Гаагской тюрьме на его остаток жизни.
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после этого видео Рогозин напрягся, чё делать?? - может армату буксировать, искандер надувать, или на "кузе" вёсла сушить???
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А все помнят новейшую разработку руссо-фашистов "робот с палкой антенной в жёппе на корме"? Так отож - утритесь, америкосы:

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Это же печально известный "ВстаВАТОсколеньщик" собственной персоной! Эксклюзивный материал.
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как Следствие 1 из теста - у них есть достаточно мощный и скорее всего достаточно компактный источник питания, на котором и базируется эта верхушка айсберга, ..... ))
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Ну кацапы в случае заварухи не мудрствуя лукаво могут и ЯО применить ,поэтому хорошая или плохая новость философский вопрос...
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Таке відео вже було в тому році, якщо не помиляюсь.
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Хороший вибратор с подогревом в задницу Путина)))
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парад Планет кажется будет в конце октября,заканчивается целая эпоха.в Ноябре начнётся новая
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Вот это говорит об этом что страна развивается и создает все новые технологии вооружения и что главное не у кого нечего не ворует как это делает раша постоянно -ведь своих мозгов ей не хватает -все они от такой жизни рашовской уходят за границу и я не удивлюсь если через некоторое раша покажет очередной свой фейк как это было с конвертопланом из США который приняли за свой и покажет так называемое рашовское лазерное вооружение.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомСША провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе, - CNN. ВИДЕО
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