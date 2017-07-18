 США провели испытания лазерного оружия в Персидском заливе, - CNN. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает CNN.
Отмечается, что система LaWS находится на доке USS Ponce. По словам военных, лазер в несколько раз точнее, чем пуля, и может быть использован против совершенно разных целей, "вода", "земля", или "воздух".
"Это не узкоспециализированная система вооружения, оно действует не только в отношении воздушных контактов, или надводных целей или наземных целей, в этом случае это очень разноплановое оружие", - рассказал телеканалу капитан корабля Кристофер Уэлс.
По данным CNN, это оружие поражает цель "со скоростью света". Оно в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Ему не страшны ветер, вода, дым. И оно никак не ограничено по дальности действия.
На кадрах видно, что для испытаний был запущен беспилотник, который лазер уничтожил за считанные секунды. Крыло летательного аппарата воспламенилось за одну секунду, после чего он упал в море.
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будут ставить дымовую замесу... шоб их лазер не увидел...
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огромной кратковременной затраты энергии.. а энергия давится бомбой или ракетой
систем подавления электромагнитными волнами (по аналогии с реакцией
электромагнетизма при атомной и водородных взрывах)- электромагнитные импульсы)
требуется время на перезарядку лазерного пучка- по типу батареи накопить энергию для нового выстрела а
это время пока в секундах 6-9 секунд за это время цель будет поражена ракетами
и прочим материальным оружием... второй слабый момент лазер становиться просто
вещью при малейшем сбое в линзах.. трещинка, перекос фокуса- разбитие линз и
все.. и также как не странно- но в тумане лазер теряет свою привлекательность…
как и в снежный буран-метель на море еще и в ураган и шторм тропический ливень
снижает из-за нарушения направления луча
вследствие преломления в каплях воды свою точность и убойную
силу..( отсюда - что уже есть анти- лазерное покрытие зеркальная поверхность,
которая отражает и ломает луч лазера.. да я знаю какова скорость света 330
тысяч км в секунду и все же.. лазер -это не панацея.. иногда снайпер может
сделать быстрее и лучше и дешевле.
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Мобильная противолазерная установка:
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...за шпионаж в пользу США!
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Покормить тебя забыли?
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Каждому свое....
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2 years ago 5,427,794 views
AiirSource Military
2 years ago 1,108,737 views
CNN
4 hours ago 8,890 views
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Лазерами будет окружена вся расея и в случае если эта недострана выпустит ядерные ракеты они будут легко и автоматически уничтожены лазерными системами
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палкойантенной в жёппена корме"? Так отож - утритесь, америкосы:
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