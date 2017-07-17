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 Политика Украины
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Все про:авиация (1799) Порошенко (13424) самолет (2199)

 Украинские летчики показали высший класс на королевском авиашоу в Британии, - Порошенко. ВИДЕО

На британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017 летчики из 831-й бригады тактической авиации показали фантастическое мастерство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написаk президент Украины Петр Порошенко.

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"Наши асы показали класс на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Украинские летчики из 831-й бригады тактической авиации продемонстрировали фантастическое мастерство. Гордимся вами, ребята!" - написал он.

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больше харанту комментировать нечего? Прокомментировал бы лучше "хлебное перемирие" во время которого наших ребят из танков шмаляют, а мы, как АйСиТиВи сказали, - крепим свой дух и ждем команды...
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Барига накрався,як багатий-значить красти більше не буде.Чи має право державний службовець займатись бізнесом?А Президент?А?Шо?
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А как он мог обеднеть ,если крадет ? Где логика?
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или бывшими ментами на пенсии за шоколадки начальству зад вылизывают...
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Будут выборы голосуй за Медведчука Бойко Мураева Тимошенко и тд и будет тебе Счастье наконец то !
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ты за овоща и офшоренка уже проголосовал? Тогда ценность твоих советов не стоит выеденого яйца.
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Поменяй свой ник на "Украинский выбор" или "За життя" какой же ты жовтоблакитний а ДНР другие цвета "государственного флага" !
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слышишь, "знаток", тебе же уже сказали о ценности твоих советов. Сказать еще куда ты их себе засунуть можешь или сам догадаешься?
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Медведчука 0

Бойко 0

Мураева 0

Тимошенко 10

и тд 2-3
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Смотрела и думала - Сейчас гляну коментарии, интересно как зрадовилы втюхнут "зраду" в эту статью! Молодцы, "Зрадофилы" - в своей области вы такие же крутые как и летчики на авиашоу!)))
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снимали конечно рукожопы!!! такое снимается общим планом, что бы чётко видить фигуры пилотажа!!!
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Молодцы ребята. Им бы ещё адекватную технику сегодняшнего дня...
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Ви ще скажіть - зброю! Альтернативи немає,дваапачівадінтур.
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Педя!!! У нас бойцы ВСУ - успешно защищают Украину, спортсмены - завоевывают медали на европейских и мировых чемпионатах ..................... талантливая нация, на всех уровнях, прославляет страну.


A када ваша воровская шобла сделает для страны хоть шо нибудь, кроме брехни и воровства из бюджета?


Всегда, ваша воровская кодла, только позорит украинцев - на весь мир!!!



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Ежли они советские надо их декоммунизировать...
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когда на нем золотистая корочка, а в пасти - печеное яблочко..
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Для тех, кто не понял - маневры выполняются на сверхмалой высоте одновременно на сверхмалых скоростях. то есть самолет постоянно находится на грани падения.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские летчики показали высший класс на королевском авиашоу в Британии, - Порошенко. ВИДЕО
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