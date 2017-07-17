 Украинские летчики показали высший класс на королевском авиашоу в Британии, - Порошенко. ВИДЕО

"Наши асы показали класс на британском авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017. Украинские летчики из 831-й бригады тактической авиации продемонстрировали фантастическое мастерство. Гордимся вами, ребята!" - написал он.
Українські льотчики 831 бригади тактичної авіації показали клас на авіашоу "The Royal International Air Tattoo-2017"- Петро Порошенко (@poroshenko) 17 июля 2017 г.
Пишаємося вами, хлопці pic.twitter.com/4VFO6itpO5
Хлопці- віртуози!
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Бойко 0
Мураева 0
Тимошенко 10
и тд 2-3
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Лебединый полет Ф.К.Тищук на СУ-27
https://www.youtube.com/watch?v=J1zZBgfjSgg
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A када ваша воровская шобла сделает для страны хоть шо нибудь, кроме брехни и воровства из бюджета?
Всегда, ваша воровская кодла, только позорит украинцев - на весь мир!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=ml1ao_QHiMQ
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