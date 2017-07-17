 Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Большую часть церемонии родственники зачитывали имена 298 погибших и называли их возраст. Король Нидерландов Вилльям-Александр и королева Максима в течение всей церемонии сидели среди родственников пассажиров, а в самом конце - вместе с детьми из Вайфхяюзена - возложили подсолнухи к скульптурной композиции в центре монумента.
Фрагмент мемориала
Король Вилльям-Александр и королева Максима на церемонии открытия
Монумент представляет собой лес из 298 молодых деревьев с табличками c именами погибших, которые сами родственники пассажиров посадили в марте этого года, по одному дереву для каждого пассажира и члена экипажа. Некоторые семьи высыпали прах погибших в ямки, куда сажали деревья.
Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Памятник - в виде крест или петли ЭТО ДЛЯ путина - он-она его НАЙДУТ!!!
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