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 Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах. ВИДЕО+ФОТО

В нидерландском городе Вайфхяюзене, возле аэропорта Схипхол, прошла церемония открытия монумента в память о погибших пассажирах и членах экипажа "Боинга" "Малайзийских авиалиний", сбитого под Донецком три года назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Большую часть церемонии родственники зачитывали имена 298 погибших и называли их возраст. Король Нидерландов Вилльям-Александр и королева Максима в течение всей церемонии сидели среди родственников пассажиров, а в самом конце - вместе с детьми из Вайфхяюзена - возложили подсолнухи к скульптурной композиции в центре монумента.

Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах 01

Фрагмент мемориала

Мемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах 02

Король Вилльям-Александр и королева Максима на церемонии открытия

Монумент представляет собой лес из 298 молодых деревьев с табличками c именами погибших, которые сами родственники пассажиров посадили в марте этого года, по одному дереву для каждого пассажира и члена экипажа. Некоторые семьи высыпали прах погибших в ямки, куда сажали деревья.



Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT*) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю" (с).
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И Я ПОЧЕМУ-ТО УВЕРЕН, ЧТО НИ ОДНО ДЕРЕВО БЫДЛО ТАМ НЕ СЛОМАЕТ! ПОТОМУ ЧТО КУЛЬТУРА, ПОТОМУ ЧТО УВАЖЕНИЕ.
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мозги за 70лет кобздоном да мАсковцкой КАЛбосой не разьедені..
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СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ... В наших ЖЕЛТЫХ полях по чьей то БЕЗУМНОЙ ВОЛЕ погибли НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫЕ ЛЮДИ, так же как и УКРАИНЦЫ гибнут ТОЛЬКО из за чьей то БЕЗУМНОСТИ.... и ПРИДУМАННЫХ ПРЕДЛОГОВ со своими ФОБИЯМИ.... которые другим странам и НАРОДАМ приписывают
Памятник - в виде крест или петли ЭТО ДЛЯ путина - он-она его НАЙДУТ!!!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомМемориальный комплекс памяти жертв рейса МН17 открыли в Нидерландах. ВИДЕО+ФОТО
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