 Порошенко и молдавский премьер Филип открыли новый таможенный переход в Одесской области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом запустили совместный украинский-молдавский таможенный и пограничный контроль в Кучурганах".
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Пока украинские власти принимали меры для ограничения российской пропаганды, которой украинцы не доверяли априори, у них под носом появился целый мир медиа, оформленных под украинские, нанимающих украинских журналистов и опальных московских "звезд", но являющихся, по сути, миром пропаганды реванша и возвращения в прошлое. Противостоять этому миру пока что удается только обысками и попытками договориться с его владельцами о некритическом отношении к тому или иному конкретному лицу во власти. Потому-то этот мир не сдается, а только крепчает - настоящий "Гулливер" в стране деморализованных лилипутов.Виталий Портников
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И пока Додона не "отгвидонят " за заигрывания с путлером, и не вернут приднестровье Молдавии, никаких связей с оккупированными руснявыми территорий не должно быть!
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окнокватирка в Европу
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