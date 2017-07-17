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 Политика Украины
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Все про:Молдова (823) Одесская область (1601) Порошенко (13420) таможенный контроль (19)

 Порошенко и молдавский премьер Филип открыли новый таможенный переход в Одесской области. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип открыли новый таможенный переход на украинско-молдовской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом запустили совместный украинский-молдавский таможенный и пограничный контроль в Кучурганах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко почтил память жертв рейса МН17: "Дерзкое преступление, которого могло и не произойти, если бы не российская агрессия"



Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и премьер Молдовы Филип завтра откроют контрольный пункт пропуска в Одесской области
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и шо дальше??? открыли закрыли и шо Президжент и Премьер на одну будку таможни фэ..
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С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип.
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лучше бы закрыли КПП с Приднестровьем!!! что бы эти черти не попадали в Одессу!!!
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Про тих, хто будував цей переходь запускав процеси його роботи, жодного слова не написано, може тому, що не могли запустити? Чекали головного запускателя, який приїде та все запустить. І він не змусив себе довго чекати, приїхав та як завжди все запустив. Тому, що він безальтернатівец.
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У зрадофилов свербит в носу, вот и наковыривают...
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та ми ж корупцію боремо..а вона сопротівляєцца
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Сейчас, когда позиции медиахолдинга Клименко в значительной степени подорваны, молва склонна приписывать ему интерес к другим СМИ, популярным у все той же патриотической аудитории. И даже если это не более чем слухи, следует признать, что сама тактика реванша была правильной: в бедной демократической стране проще всего работать на дестабилизацию ситуации с помощью собственного медиахолдинга, постепенно приучая аудиторию к мысли, что "все было зря" и "эти не лучше предыдущих". Именно этот посыл является главным и для медиа, которые ассоциируются с Клименко, и для многочисленных "оппозиционных" новостных телеканалов, и для интернет-портала "Страна.ua", задержание владельца которого стало одной из важных новостей последних недель и позволило некоторым международным журналистским организациям обвинить Киев в нарушении свободы слова. Между прочим, именно этот владелец, Игорь Гужва, был организатором победной поступи медиахолдинга Александра Клименко после Майдана. Совпадение? Не думаю.
Пока украинские власти принимали меры для ограничения российской пропаганды, которой украинцы не доверяли априори, у них под носом появился целый мир медиа, оформленных под украинские, нанимающих украинских журналистов и опальных московских "звезд", но являющихся, по сути, миром пропаганды реванша и возвращения в прошлое. Противостоять этому миру пока что удается только обысками и попытками договориться с его владельцами о некритическом отношении к тому или иному конкретному лицу во власти. Потому-то этот мир не сдается, а только крепчает - настоящий "Гулливер" в стране деморализованных лилипутов.Виталий Портников
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Ну а как вы хотели, такой ресурс и не засрать для кацапов, это ж нонсенс. Одно радует, их работа делает только хуже для них же. Народ прозревает от их тупости.
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помоему президент не своим делом занят, что только не открывал он... осталось открыть туалет и будет полный набор
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Открывать сортиры и мочить там это привелегия Хуйла
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Хорошо!Теперь -закрывайте пункт пропуска с приднестровьем, ведь нам бы не понравилось, если на наши оккупированные территории был пункт пропуска из другой страны?
И пока Додона не "отгвидонят " за заигрывания с путлером, и не вернут приднестровье Молдавии, никаких связей с оккупированными руснявыми территорий не должно быть!
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может пусть новую тюрьму для чиновников и депутатов откроет и сразу новых сидельцев туда оформит на пж. ? Тогда это будет респект
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Пэця до Кучурган случайно не по трассе из Одессы ехал? Как там сейчас ямки?
Порошенко и молдавский премьер Филип открыли новый таможенный переход в Одесской области - Цензор.НЕТ 9576
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Лучше бы открывал заводы и рабочие места народу, а не открывал переходы, чтобы украинцы могли побыстрее съехать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко и молдавский премьер Филип открыли новый таможенный переход в Одесской области. ВИДЕО
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