 Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО

"В то же время хочу подчеркнуть, что эти многонациональные учения эффективны не только для повышения уровня подготовки наших вооруженных сил. Они также важны для иностранных участников, поскольку дают им возможность перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, которую ведет против украинского народа Российская Федерация", - сказал он.
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Президент подчеркнул, что многие из участвующих в учениях украинских военнослужащих имеют реальный боевой опыт в противостоянии российской агрессии и делятся им с зарубежными коллегами.
"Именно офицеры, солдаты и матросы защищают не только свою землю, но, подчеркиваю, и мирную жизнь народов Европы, действующую международную систему безопасности, которую пытается разрушить Россия", - добавил он.
Глава украинского государства поблагодарил участников учений за то, что они делятся своим приобретенным в разных уголках мира боевым опытом и за системное содействие в обучении украинских военнослужащих.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "Си Бриз" способствуют достижению украинских ВМС совместимости с флотами стран-членов НАТО, что является условием запланированного Украиной членства в Североатлантическом альянсе.
Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе 10 июля и закончатся в сентябре этого года. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.
В общей сложности в учениях принимают участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины.
"Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.
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