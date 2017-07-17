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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5631) Одесская область (1601) Порошенко (13420) учения (1845) военнослужащие (3840)

 Учения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО

Международные морские учения "Си Бриз-2017" ("Sea Breeze-2017") полезны как для украинских военнослужащих, так и для участвующих в них представителей армий стран-членов НАТО, с которыми украинская сторона делиться опытом противостояния гибридной войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на борту флагмана Военно-морских сил Украины фрегате "Гетман Сагайдачный" в ходе рабочей поездки в Одесскую область и ознакомления с ходом международных морских учений.

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"В то же время хочу подчеркнуть, что эти многонациональные учения эффективны не только для повышения уровня подготовки наших вооруженных сил. Они также важны для иностранных участников, поскольку дают им возможность перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, которую ведет против украинского народа Российская Федерация", - сказал он.

Президент подчеркнул, что многие из участвующих в учениях украинских военнослужащих имеют реальный боевой опыт в противостоянии российской агрессии и делятся им с зарубежными коллегами.

"Именно офицеры, солдаты и матросы защищают не только свою землю, но, подчеркиваю, и мирную жизнь народов Европы, действующую международную систему безопасности, которую пытается разрушить Россия", - добавил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Десантники и военные моряки отработали учебно-боевые задачи в Черном море, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Глава украинского государства поблагодарил участников учений за то, что они делятся своим приобретенным в разных уголках мира боевым опытом и за системное содействие в обучении украинских военнослужащих.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что "Си Бриз" способствуют достижению украинских ВМС совместимости с флотами стран-членов НАТО, что является условием запланированного Украиной членства в Североатлантическом альянсе.

Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе 10 июля и закончатся в сентябре этого года. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

В общей сложности в учениях принимают участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины.

"Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.



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Найкраще партнерство-це коли один у одного вчаться. Та й ворог у нас спільний...
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тільки НАТО не дозволить собі підставляти своїх війскових під обстріли забороняючи знищувати ворожі позиції на випередження.
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Треба буде-і не таке дозволить. На війні як на війні.
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Только не перенимайте опыт отдачи территории без единого выстрела.Например - Крым.
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Крым не отдали , его наказали . Они уже исправляются и думают о досрочном освобождении .
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Сдали для хуйлостана как в тюрму. После тюрмы крымачане будут любить Украину больше нежели Бандера.
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а ще показують як треба бачити ворожі позиції і не знищувати їх. як не відповідати коли по тобі стріляють,як підставляти бійців під обстріли,як забороняти превентивно знищувати колони техніки.
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Основная "гибридность" в том, что для одних украинцев это война, а для других бизнесс.
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Це відноситься до війни взагалі-до будь-якої війни. Не знав?
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Тобто проводились навчання у режимі гібридної війни, чи барига просто, як завжди, ляпнув перше, що у голову прилетіло
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУчения "Си Бриз-2017" позволяют иностранным участникам перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, - Порошенко. ВИДЕО
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