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 "Соорудили святилище Перуну и принесли в жертву раба из числа плененных врагов", - боевик Басурин рассказал "гражданам ДНР" о новых "зверствах хунты". ВИДЕО

"Спикер" боевиков "ДНР" Эдуард Басурин рассказал "гражданам республики" о новых "зверствах хунты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на этот раз у Басурина "зверствовали" бойцы 57-й мотопехотной бригады.

"Отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", в одной их лесных зон населенного пункта Первомайское вблизи Авдеевки соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим безвести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 года рождения. Согласно старославянским канонам, проведение данного праздника сопровождается жертвоприношением рабов, из числа захваченных в плен врагов", - заявил боевик.

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Отраспялился с доски объявлений и побежал ставать жертвой хунты. Обожаю новости из Зазеркалья!
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НО окуупированная территория - НЕУЖЕЛИ они НЕ ВИДЯТ ИДИОТИЗМ всех, кто ТУДА ПРИПЕРСЯ???
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Тоже не хотел верить, но факты говорят сами за себя.
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Чебуратор в агонии, скрепы рушатся, кисель из мозгов течет, а желудок - не принимает!!!
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тепер кацапів треба відшивати так : " заткнись,бо принесу тебе в жертву Перуну!"
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Кажется он с травки перешёл на что-то более серьёзное.
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уже давно перешел, даже перестал удивлять своими "видениями"
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Ура товарищи ,очередное дно в ордло пробито!!!Продолжаем деградировать по цивилизационной лестнице!!!
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Тю, я своїх давно вже віддав у жертву. Скоро нових підвезуть.
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Вам хорошо. А нам, в Западную Украину пока довезут - то расхитят по дороге, то на рынках разберут... В результате у нас рабы дорогие по перунским праздникам не размениваемся. Только на День рождения Бандеры, День Конституции и День Независимости.
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ты поосторожнее шути,в аду шуток не понимают))))
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как это сожгли раба? ведь не все ещё обзавелись двумя рабами
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Прикольно))

Це ти ше не бачив, які ми жертви пам*ятнику Бандері приносим....
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Тсссссс МОлчи... а то у них сейчас ВООБЩЕ понос фантазий начнется ))
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Eto horosjo, sjto on znajet toljko ob odnom meste, znacjit umejet banderi prjatatj sledi.
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Eto znacjit,m sjto cena na rabov sezonaljno rastjot, vedj po zakonam ekonomiki, cena kak bi dolzjna v eto vremja povisjatsa - a kto znajet, zagnanij rab goditsa ili toljko svezjije.
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У донбасских бабуинов крыша поехала окончательно. Или же, тексты им пишет Песков.
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Ну ШО тут сказать..........🤔
Е....... нет покоя😀
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правий сектор заборонили тепер черга й до Перуна дійшла
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Боялись и еще бойтесь ходить на чужую Землю грабить...!
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Я знал, что ПС нас не перестанет удивлять!! Так держать ребята!!
а вот какой воспалённый мозг нужно иметь в ФСБ, что написать такую дичь , я даже не знаю!!
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Скорее всего сами грохнули, соорудив декорации в виде капища древних славян и под шумок во всем обвинили "нациков". Спалился придурок....
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Не, ну а что, правильно. РПЦ что ли жертву приносить?
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Пусть ЭТО по Раша-брехун-ТВ почаще показывают - небось, задумаются рюськие, стоит ли ехать в Украину воевать:не ровен час, посадят на кол на
празднике древнеславянского бога,которых не один насчитывается (Перун,Велес, Даждь-бог, Стри-бог и т.д.).
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Цензор внимательно следит за творчеством Басурина
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Да и мы, чего греха таить, затаивши дыхание ждем новых опусов басурина.
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та да, креативный чувак: как ни беременных облучаем, так жертвы Перуны приносим
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Взбадривает форумчан и очередной раз напоминает "слава Богу, что мы в не том зоотеррариуме"
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почему под видео мало лайков?!...
Я НАСЛАЖДАЮСЬ!!!.....
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Садок вишневий коло хати,
Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -
Над тільцем порхають круки.
Зігують мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,
Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.
Ідуть з АТО американці,
Співають «бейбі, донт ю край…»
Лунає спів за небокрай,
Ти ж über alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край…
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а "мальчик в трусиках" оказался живучим. ничего его не берет, ни танк, ни доска объявлений. на одного Перуна надежа.
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Эдон он такой! Он неперевершеный! Поберечься бы ему, с такими дозами он долго не протянет! Ждем появление Вия, Хома Брут уже готов, да и панночка - экспрокурорша вон по маскве с ликом Николая бегает, скоро на метлу сядет. Сбегаю как за попкорном и колой.
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от чим більше слухаю перли басуріна, тим більше думаю, що він агент СБУ
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Ne trozj pocana, on molodec, kak gasit, kak gasit, vsio sjto vidit posle kureva.
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Я вот раз в месяц по парочке дыныровцев в жертву Хорсу приношу.
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Басурка неплохую тему для Антизомби подбросил, молодец.. )
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Тут важны детали, был ли русскаизычный малчег 79г рождения на момент сожжения только в одних труселях? Где речь в которой он находясь на языческом капище перед смертью прославлял русскага царя Пу? И наконец благоволил ли Перун такой жертве, окраселись ли небеса розрядами молний, розрывом реальности и всплесками енергии варпа?
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Надо идти на Лондон, освобождать Британию (а все знают, что остров получил свое название от "бритых" русичей) от бездуховных англосаксов! Там тоже языческие кошмары на каждом углу!!!

"Соорудили святилище Перуну и принесли в жертву раба из числа плененных врагов", - боевик Басурин рассказал "гражданам ДНР" о новых "зверствах хунты" - Цензор.НЕТ 1605
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А вообще в ОРДЛО почти одно стадо осталось, раз позволяет им такую хуйню нести.
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Так ватным дегенератам можно впарить что угодно,вот смотрите росскосмос впаривает своим ватным скотам бредятину,что они в открытый космос в резиновых прерчатках выходят.


Смотреть YouTube
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А кто такая эта жертва? Пробейте по базам. А то люди не нашли такого...
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Ну так если все было сделано согласно канонам, в чем вопросы?
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люди!... это конечно все смешно, но не нужно забывать, эти вбросы не просто так!...
этими вбросами они оправдывают зверства и пытки по подвалам военнопленных и про-украински настроенных местных....
если вдуматься, то это очень страшно и печально...
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Я бы и трёхэтажный дом из дерева соорудил,только чтобы сжечь этого дебила.
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Что он принимает? Кокс или синтетику какую то??? Просто полный и без поворотный пес.дец!
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Т.е. Басурин сам признал, что они рюське к славянам никакого отношения не имеют. Ну, и славно.
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У бабуина даунбасского просто очередной приступ белой гарячки)))
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Який яскравий і драматичний ритуал ... Війна - це можливість проводити найнатуралістичніші реконструкції . Слава Перемозі ! Слава Перуну ! Слава Роду !
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у верблюда два горба, у укропа два раба, а у псковского десанта ни таблички, ни гроба
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РосСМИ: «Доблестными работниками ФСБ выявлено и пресечено попытку покушения «укроДРГ» на первых лиц государства - В.В.П. и Д.А.М. во время возложения венка на День Независимости России. Покушавшийся спрятался в возлагаемом венке, однако был «схвачен за руку» и покушение было предотвращено. Преступнику удалось только обрызгать В.В.П. и Д.А.М. неизвестной бесцветной жидкостью с устойчивым запахом мочи…
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(((вот когда его поймают - первый мой вопрос(чисто профессиональный,ну я ведь индеец) - шо он за траву курит?)))
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Застрелиться с двух стволов (одновременно).Походу у истинно "православного" христианского мальчика эдика батурина окончательно скрепы снесло(((((( Так-же. как и у "наших",его соплеменников((((. Дебилы проецируют свою веру и фантазию на нашу реальность. Этому дятлу никто не сказал, что у Словян небыло кровавых жертвоприношений... И даже смертной казни небыло.
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Це многоходовочка... Таким чином вони хочуть спекатися багаточисленої ватанної лугандонської обузи,що й так вже не спить ночами від кошмарів колись бажаного "русского мира".
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Соорудили святилище Перуну и принесли в жертву раба из числа плененных врагов", - боевик Басурин рассказал "гражданам ДНР" о новых "зверствах хунты". ВИДЕО
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