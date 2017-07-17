 "Соорудили святилище Перуну и принесли в жертву раба из числа плененных врагов", - боевик Басурин рассказал "гражданам ДНР" о новых "зверствах хунты". ВИДЕО

"Отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", в одной их лесных зон населенного пункта Первомайское вблизи Авдеевки соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим безвести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 года рождения. Согласно старославянским канонам, проведение данного праздника сопровождается жертвоприношением рабов, из числа захваченных в плен врагов", - заявил боевик.
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Це ти ше не бачив, які ми жертви пам*ятнику Бандері приносим....
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Е....... нет покоя😀
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а вот какой воспалённый мозг нужно иметь в ФСБ, что написать такую дичь , я даже не знаю!!
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празднике древнеславянского бога,которых не один насчитывается (Перун,Велес, Даждь-бог, Стри-бог и т.д.).
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Я НАСЛАЖДАЮСЬ!!!.....
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Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -
Над тільцем порхають круки.
Зігують мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,
Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.
Ідуть з АТО американці,
Співають «бейбі, донт ю край…»
Лунає спів за небокрай,
Ти ж über alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край…
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этими вбросами они оправдывают зверства и пытки по подвалам военнопленных и про-украински настроенных местных....
если вдуматься, то это очень страшно и печально...
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