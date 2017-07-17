 "Соорудили святилище Перуну и принесли в жертву раба из числа плененных врагов", - боевик Басурин рассказал "гражданам ДНР" о новых "зверствах хунты". ВИДЕО

, на этот раз у Басурина "зверствовали" бойцы 57-й мотопехотной бригады.

"Отмечая древнеславянский праздник "Выбор жертвы Перуну", в одной их лесных зон населенного пункта Первомайское вблизи Авдеевки соорудили святилище языческому богу Перуну и принесли на нем в жертву ранее считавшегося пропавшим безвести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 года рождения. Согласно старославянским канонам, проведение данного праздника сопровождается жертвоприношением рабов, из числа захваченных в плен врагов", - заявил боевик.