 Киевская полиция ищет банду вооруженных грабителей, совершившую 6 нападений на интернет-кафе и обменники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, преступники, врываясь в помещения, под угрозой оружия, отбирали у сотрудников деньги. общая сумма отобранного в разных местах преступления колеблется от 500 до 37 тысяч гривен. Принападении преступники закрывали лицо. По всем фактам вооруженного грабежа возбуждены уголовные дела.
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Источник: https://censor.net.ua/v448078
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да они просто дьяволы !
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