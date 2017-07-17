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 Происшествия, Общество
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Все про:ограбление (1225) оружие (4012) Нацполиция (8079) розыск (620)

 Киевская полиция ищет банду вооруженных грабителей, совершившую 6 нападений на интернет-кафе и обменники. ВИДЕО

Киевская полиция разыскивает банду грабителей, члены которой уже совершили шесть нападений на интернет-кафе и пункты обмена валюты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, преступники, врываясь в помещения, под угрозой оружия, отбирали у сотрудников деньги. общая сумма отобранного в разных местах преступления колеблется от 500 до 37 тысяч гривен. Принападении преступники закрывали лицо. По всем фактам вооруженного грабежа возбуждены уголовные дела.



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Нельзя оружие разрешать, а то грабитель грабить не смогут и не дай Бог еще какой то дурак их подстрелит!
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Что ты, что ты? Это же просто кафе, только интернет.
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то, что дела возбуждены это заслуга сабакова или антошки?
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ЗЫ: я прросто пруся от пафоса с которым оглашают рутинную процедуру, которую обязаны выполнить по закону.
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Это заслуга каждого из нас, мы своим молчанием привели таких руководителей, теперь жнем плоды, а с нас выжимают соки. Сами в этой хуйне виноваты, держи и распишись. Пиздим в интернете, как гандоны, ни хуяя ни чего не делая и хотим результатов.
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Интернет-кафе))))))??? Это Казино, которые Вы и Ваш Аваков крышуете!!!
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Только не "интернет кафе" а незаконные заведения по игре в азартные игры.
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А, вот в чём дело. Неочевидно, что вооруженным бандосам нужно в помещениях, где малышня в танчики режется.
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Вообще то там дяди сутками режутся в азартные игры сливая всю ЗП
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завтра в кафе на метро Левобережная привезут тонну БАКСОВ,приезжай пацаны.ЖДУ
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"... Принападении преступники закрывали лицо....! "
Источник: https://censor.net.ua/v448078
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да они просто дьяволы !
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У людей совести нет. С чего теперь авакян харчеваться будет?
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И судя по локации двух эпизодов, налетчикам нравится квартал от м святошино до Семьи сосненых. всей борщаговке - лучше "перебздеть" чем "недо...."
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"приміщення інтернет кафе" чи нелегальні гральні заклади?
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Киевская полиция ищет банду вооруженных грабителей, совершившую серию нападений на интернет-кафе, где-то в текстурах Counter-Strike.
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Конечно повадки выдают некоторые, что ребята с месть проведения АТО, есть особенности четкие. Что сказать, ограбили и съебались бес наказано, а там уже не кому будет искать. Максимум, что узнают, это личности этих товарищей, более ни чего. Взяли 500 тысяч, сколько еще надо им было совершить ограблений, чтобы полиция сработала? Может ограбить базу КОРДА им надо было, тогда их и поймали.
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правильно зробили. всьо то ігорне лайно має будти взорване та спалене
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с тобой больше пол странны согласно, но ты же понимаешь, все хотят чтобы какой то к.отпущение это сделал и сел за оно, а все были бы счастливы. Такого не будет, однозначно
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В банде явно есть бывшые Атошники. Видна военная выручка и четкость и слаженность действий. Эх!! ихние таланты да в нужное русло.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКиевская полиция ищет банду вооруженных грабителей, совершившую 6 нападений на интернет-кафе и обменники. ВИДЕО
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