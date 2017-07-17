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 Политика Украины
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 САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий. ВИДЕО

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в Соломенском райсуде столицы о том, чтобы обязать народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова носить браслеты для контроля их передвижения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

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"Скорее всего, будем ходатайствовать о залоге и сдаче паспортов", - сказал он.

Кроме того, прокуроры будут просить суд обязать Розенблата и Полякова носить браслеты для контроля их передвижения, добавил руководитель САП.

В то же время Холодницкий опроверг распространенную в СМИ информацию о намерении САП ходатайствовать в суде об избрании для Розенблата и Полякова мер пресечения в виде ареста. Он отметил, что Верховная Рада не дала согласия на их арест.

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19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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на Соломоныча намордник еще - всенепременнейше..
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Объясните кто-нибудь Холодницкому, что Верховная рада не проголосовала за задержание и арест Полякова и Розенблата. Они вообще могут послать всех куда подальше и улететь из Украины и никто не имеет права им препятствовать.
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Киевляне, а что это за сучёнок у вас там обосновался?

САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 787

САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5742

САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2962
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На Канарах эти браслеты индейцы Гуанчи снимают ножовкой по металлу за 1 минуту,
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САП попросит суд одеть янтарные браслеты на Розенблата и Полякова и янтарные бусы.
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Їм Порошенко бурштинові буси надягне перед тим, як у літак любіх друзів провести на Канари чи за Порєбрік.
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Да. Но. Им уже открыто в лоб не только украинцы, не только первые лица стран, а и Мингерелли, и Борис Джонсон, .................. Упираются изо всех сил, но вынужденны будут начать посадки.
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Ребята, только не одевайте браслеты на интимное место как Рома Насиров, а то потом будете болеть, понадобится лечение за границей.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСАП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий. ВИДЕО
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