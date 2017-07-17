 САП попросит суд одеть браслеты на Розенблата и Полякова, - Холодницкий. ВИДЕО

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"Скорее всего, будем ходатайствовать о залоге и сдаче паспортов", - сказал он.
Кроме того, прокуроры будут просить суд обязать Розенблата и Полякова носить браслеты для контроля их передвижения, добавил руководитель САП.
В то же время Холодницкий опроверг распространенную в СМИ информацию о намерении САП ходатайствовать в суде об избрании для Розенблата и Полякова мер пресечения в виде ареста. Он отметил, что Верховная Рада не дала согласия на их арест.
19 июня НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.
11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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