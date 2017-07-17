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 Политика Украины, Общество
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Все про:Запорожье (1565) стрельба (2418)

 "Ты шо, бл#дь, больной вообще!", - мужчина выстрелил в женщину во время конфликта на остановке в Запорожье. ВИДЕО

Во время конфликта на остановке трамвая "Площадь Свободы" мужчина выстрелил из пистолета в женщину. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента, происшедшего вчера появилась на видеохостинге youtube. По словам очевидца, снявшего видео, две супружеские пары повздорили во время фотографирования. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в живот женщине, ее с ранением доставили в больницу.

Свидетели происшествия попытались своими силами разнять конфликт, а так же проучить стрелявшего. Однако, на место прибыли три экипажа патрульных, которые и успокоили очевидцев.

В данный момент продолжается разбирательство, стрелявший задержан. Известно, что разрешение на пистолет у мужчины было.
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В таком случае только остаётся для ЛЮДЕЙ суд Линча !!!
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Если бы человек знал что оппонент тоже ствол достанет и завалит его он бы не быковал!
А так он думал что ствол только у него и ему насрать на всех!
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И что? Может он там больше прожил чем на свободе!? Для него тюрьма может быть лучше дома родного!
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смерть лучше тюрьмы, так раз и все, а так сидеть и гнить в тюряге с отрбросами
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а потом выйдет и еще когото завали и еще и еще..., а если будет сильно бухой то завалит и не одного.
Конечно тюрьма это лучше! Только смотря для кого!
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смерть это лучше,а в этом случае попался какой то дурачек и теперь будет сидеть в тюряге, тюрьма это очень сильный сдерживающий фактор даже сильнее чем ствол у кого то, и если этот дурак этого не понимает то никакой ствол его бы тоже не остановил
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Для кого??? Если бы хоть один преступник задумался что его поймают и посадят в тюрьму то количество преступлений упало бы на 90%! Они же все думают что их никто и никогда не поймает!
Мало того если у него еще и справка из дурки окажется то его еще и выпустят!
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А почему вы думаете, что пистолет у оппонента его остановил бы? Может ему и жить не хотелось, а не только тюрьма - дом родной
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Тогда вообще повезло что он там десяток не подстрелил!
По вашей логике я так понимаю его надо не застрелить как собаку. а понять и простить!?
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По моей логике, в ваших рассуждениях о ношении оружия нет логики
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зачем? посадить тех, кто дал этому идиоту оружие. Он же психиатра прошел, а как?
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Думаю гоплофобы должны скидываться на моральную компенсацию вот таким потерпевшим от подобных ублюдков!
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Срочно каждому огнестрел короткоствол, правильно, любители оружия?
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Твои высеры так же бесполезны как и ты сам!
Сначала лучше проверь он купил его легально или нет, а потом изливай уже свой понос на чужое горе!
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у него было разрешение на оружие, читай статью.
И вообще, совершая такое в публичном месте, среди белого дня, надо быть полностью идиотом что бы верить в возможность избежать наказание. Человеку с такой неадекватной психикой, побоку с чего стрелять.
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правильно быдло тупое, иначе таких баранов как ты на остановках перестреляет всякая шелупонь купившая нелегальное оружие которое в условиях боевых действий гуляет по стране.
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ага оружие виновато, если б он ее ножом пырнул нужно срочно было б запертить все кухонные ножи. Сводки почитай или в больницу сходи сколько в сутки с ножевыми ранениями поустпает. Или сколько в ДТП в день гибнет в 10 раз больше чем в АТО, но вам быдланам не понять очевидных вещей.
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Срочно запретить женщин, пока мужчины их не перестреляли!
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А В Молдове такого нет, хотя бы потому, что там нет трамваев!
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Мало дали уроду, надо было пи...ть так чтобы помнил сколько сидеть будет.
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Надо было его из его же пистолета там же и пристрелить.
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Дайош кожному стрілялку! І буде у нас Дикий Захід.))
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у вас и так снигерия и запоребричье , кацап тупорылый)
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Нужно чтобы те кто дают разрешение на оружие таким неадекватам сидели рядом на скамье подсудимых и психиатр который справку выдал этой твари.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ты шо, бл#дь, больной вообще!", - мужчина выстрелил в женщину во время конфликта на остановке в Запорожье. ВИДЕО
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