 "Ты шо, бл#дь, больной вообще!", - мужчина выстрелил в женщину во время конфликта на остановке в Запорожье. ВИДЕО

Как сообщает

видеозапись инцидента, происшедшего вчера появилась

. По словам очевидца, снявшего видео, две супружеские пары повздорили во время фотографирования. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в живот женщине, ее с ранением доставили в больницу.

Свидетели происшествия попытались своими силами разнять конфликт, а так же проучить стрелявшего. Однако, на место прибыли три экипажа патрульных, которые и успокоили очевидцев.





В данный момент продолжается разбирательство, стрелявший задержан. Известно, что разрешение на пистолет у мужчины было.