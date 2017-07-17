 "Ты шо, бл#дь, больной вообще!", - мужчина выстрелил в женщину во время конфликта на остановке в Запорожье. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента, происшедшего вчера появилась на видеохостинге youtube. По словам очевидца, снявшего видео, две супружеские пары повздорили во время фотографирования. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в живот женщине, ее с ранением доставили в больницу.
Свидетели происшествия попытались своими силами разнять конфликт, а так же проучить стрелявшего. Однако, на место прибыли три экипажа патрульных, которые и успокоили очевидцев.
В данный момент продолжается разбирательство, стрелявший задержан. Известно, что разрешение на пистолет у мужчины было. Смотрите также: Трое в масках со стрельбой ограбили ювелирный магазин в Виннице: ранен охранник. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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А так он думал что ствол только у него и ему насрать на всех!
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Конечно тюрьма это лучше! Только смотря для кого!
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Мало того если у него еще и справка из дурки окажется то его еще и выпустят!
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По вашей логике я так понимаю его надо не застрелить как собаку. а понять и простить!?
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откуда у них логика
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Сначала лучше проверь он купил его легально или нет, а потом изливай уже свой понос на чужое горе!
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И вообще, совершая такое в публичном месте, среди белого дня, надо быть полностью идиотом что бы верить в возможность избежать наказание. Человеку с такой неадекватной психикой, побоку с чего стрелять.
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