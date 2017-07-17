 "Порядка 20 прилетов с утра. Предупреждают "хлеборобы", что на местах и начали "хлеб" убирать", - боевики обстреливают Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

"Работала система 2С-1 калибром 122 миллиметра. Это подрывник осколочно-фугасного снаряда. Наверное "хлеборобы", завершив работу в полях, решили нас поблагодарить 122-м калибром за то, что мы дали им день поработать. А в шесть утра, предупредили, что они выходят на работу, чтобы мы знали - они на рабочих местах и не мешали "хлеб" убирать. Порядка 20 прилетов", - говорит один из бойцов.
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Эти зобомутанты живут в выдуманной реальности, вот что гутарит прилепин , например:
Почти президент: в "ДНР" выдали перл о небывалой популярности Захарченко в Украине
https://www.obozrevatel.com/crime/59018-pochti-prezident-v-dnr-vyidali-perl-o-nebyivaloj-populyarnosti-zaharchenko-v-ukraine.htm
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http://delfinfatma1.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
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