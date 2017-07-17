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 Политика Украины, Общество
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 "Порядка 20 прилетов с утра. Предупреждают "хлеборобы", что на местах и начали "хлеб" убирать", - боевики обстреливают Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ из крупнокалиберных артсистем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, украинские бойцы зафиксировали более двух десятков прилетом вечером и утром.

"Работала система 2С-1 калибром 122 миллиметра. Это подрывник осколочно-фугасного снаряда. Наверное "хлеборобы", завершив работу в полях, решили нас поблагодарить 122-м калибром за то, что мы дали им день поработать. А в шесть утра, предупредили, что они выходят на работу, чтобы мы знали - они на рабочих местах и не мешали "хлеб" убирать. Порядка 20 прилетов", - говорит один из бойцов.

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мда, всем понятно как и почем этот хлебэпизод еще одного затишья.
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техніка що влізла в сіру зону повинна превентивно знищуватись ще на марші! до розгортання! Украіна має на це право!
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не думаю, что меркель, макрон и хуйло будут приветствовать уничтожение "техники сторон" в этом "кризисе"
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яких "сторон"? сторонИ ! Україна має право вогневого контролю сірої зони.
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Какая техника? гавнокомандующий кроме комбайнов ничего не видит. А ему видней из Киева глядит в тепловизор.
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Хлеборобы сеют хлеб , а это людоеды сеющие смерть .
Эти зобомутанты живут в выдуманной реальности, вот что гутарит прилепин , например:
Почти президент: в "ДНР" выдали перл о небывалой популярности Захарченко в Украине

https://www.obozrevatel.com/crime/59018-pochti-prezident-v-dnr-vyidali-perl-o-nebyivaloj-populyarnosti-zaharchenko-v-ukraine.htm
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Захерченко действительно занимает ТОП популярности в Украине. Каждый украинец его вспоминает каждый день, везде по всей Украине его портреты рисуют на виселице.
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на обезьяну в зоопарке тоже приходят каждый день смотреть, а если еще эта обезьяна начнет убивать - попадет на все новостные сайты, но это не значит , что ее не пристрелят.
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Разве можно доверять террористу ? Не говоря уже о том,что давать собирать ему наш хлеб...
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шахтьори вже в хліборобів перекваліфікувалися...
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Власть которая так относится к своим солдатам и своему народу не достойна и дня править страной.
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Скоро гарант введет новое перемирие по уборке картошки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Порядка 20 прилетов с утра. Предупреждают "хлеборобы", что на местах и начали "хлеб" убирать", - боевики обстреливают Широкино из крупного калибра. ВИДЕО
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