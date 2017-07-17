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 Политика Украины
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Все про:Довгий (411) Луценко (7047) неприкосновенность (850) Саакашвили (1839)

 У Довгого нет проблем и Луценко это знает, - Саакашвили. ВИДЕО

Срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года, поэтому его преследование со стороны ГПУ – это комедия.

Об этом в эфире "24 канала" заявил лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили.

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"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - заявил Саакашвили.

Напомним, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент снял депутатскую неприкосновенность с Довгого.
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А что Мишико может сказать об оберполицмейстере чурчхелле - очьень важьно?
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Этот поц кокоиновый совсем берега попутал, выгнать с неньки нах...
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Кацап Алексей Иванович, тебе на вокзал - на поезд в паРашу опоздаешь.
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И снова, как только интервью Саакашвили, сразу на эту тему пригнали стадо продажных гнид, порохоботов, обсерать Михо.

Это говорит о том, насколько власть боится Саакашвили, как конкурента на будущих выборах!!!

Михо!!! Дави коррупционеров и эту коррупционную шоблу!!!






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ЯК ЖЕШ ВІН ДАВИТЬ КОРУПЦІОНЕРІВ КОЛИ ВІН ПІДТРИМУЄ ДОВГОГО ??????????7 СЦИ В ОЧІ А ВОНИ КРИЧАТЬ БОЖА РОСА
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Михаил объясняет, как вас шоколадный разводит, на примере довгого.
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ДОАГИЙ НЕВИНОВЕН СААКАШВІЛІ ТАК СКАЗАВ ЦЕ ВСЕ БАРИГИ ЗЛОЧИНА ВЛАДА ОФШОРИ ЛІПЕЦЬКА ФАБРИКА
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НА ЭТО ОН ТЕБЕ - НЕ ОТВЕТИТ, ПОТОМУ ШО ПИШЕТ БРЕД ИЗ ПОРОХОБОТНОЙ МЕТОДИЧКИ.
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Так это же хорошо, одного на "чистую воду" вывели.
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ЗАЧЕМ ТЫ ОБЬЯСНЯЕШЬ ПОРОХОСОССУ ШО ОН УБЛЮДОК И ПОДСТИЛКА.
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А откуда у минстецевской подстилки совесть?

Это сброд помоев.
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Оо..грушные троли на вахте..прально, не спать., колясочники
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А Саакашвили прав(хотя от себя добавлю,фарс не только с Телесиком,кстати и не только в последнюю неделю,а уже три года.....поинтересуйтесь,дальше заставы суд не вмешевался).

***

1. Привлечение к уголовной ответственности и наказания лица, совершившего преступление, имеет смысл и может иметь воспитательное воздействие лишь до определенного времени. Чем больше время между совершением преступления и наказанием, тем меньше значение оно (наказание) имеет и иметь может. Со временем лицо, совершившее преступление, может перестать быть общественно опасным, как и совершенное им преступление. За давностью теряется актуальность наказания, забывается преступление и его последствия, теряются его доказательства, свидетели, слишком усложняется его разоблачения и проведения суда. Именно поэтому в уголовном законе есть институт давностл привлечения к уголовной ответственности.

2. Давностью в уголовном праве называется утечка установленного законом времени, после которого лицо не может быть привлеченными к уголовной ответственности. Уголовным законом Украины установлено два вида давности: давность привлечения лица к уголовной ответственности за совершенное им преступление (ст. 49 УК) и давность исполнения обвинительного приговора (ст. 80 УК).

3. Освобождение от уголовной ответственности за утечкой сроков давности основывается на том, что: цель наказания, общую и специальную превенции (предупреждения) преступления можно достичь лишь при своевременном привлечении лица к уголовной ответственности, за-пизниле привлечения к уголовной ответственности теряет воспитательное воздействие, усложняет исследование и правильное рассмотрение уголовного дела, виновное лицо и ее преступление перестают быть такими общественно опасными, как во время его совершения, привлечения к уголовной ответственности и наказания лица, давно в прошлом совершившего преступление, а затем длительное время вела себя зако-нопослушно, нельзя признать соответствующим закону и нравственности.
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Классный коммент- Догий украл, исправился, отсыпал бабкам гречки и стал депутатом. Просто образец для Саакашвили
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какой срок давности, если дело завели? Эти три года уже не актуальны.
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Срок давности приостанавливается если дело завели ?а подозреваемый скрывается от следствия, широкий что, скрывается или пытается?
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СААКАШВІЛІ СЕБЕ ПОВНІСТЮ ДИСКРЕДИТУВАВ ДЕПОРТУВАТИ ЙОГО НАЗАД В ГРУЗІЮ
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ДАВАЙ ЗУСТРІНЕМОСЬ СПРОБУЄШ МЕНЕ ДЕПОРТУВАТИ
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Ну-ну, буду я еще морочиться с перевозкой куска мяса заграницу.
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Представляться было не обязательно. Я сразу понял что ты порохатая ольгинская мразь.
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4. Согласно ст. 49 УК, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления истекли следующие сроки: два года со дня совершения какого-либо из преступлений, за который, по закону может быть признано наказание не более строгое, чем ограничение свободы , три года со дня совершения преступления, за которое, согласно закону, может быть назначено наказание в виде ограничения или лишения свободы (кроме преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте 1 настоящей статьи); семь лет со дня совершения преступления средней тяжести ; пятнадцать лет со дня совершения тяжкого преступления; двадцать лет - при совершении особо тяжкого преступления.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ Довгого нет проблем и Луценко это знает, - Саакашвили. ВИДЕО
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