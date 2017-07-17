 У Довгого нет проблем и Луценко это знает, - Саакашвили. ВИДЕО

"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - заявил Саакашвили.
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Напомним, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент снял депутатскую неприкосновенность с Довгого.
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И снова, как только интервью Саакашвили, сразу на эту тему пригнали стадо продажных гнид, порохоботов, обсерать Михо.
Это говорит о том, насколько власть боится Саакашвили, как конкурента на будущих выборах!!!
Михо!!! Дави коррупционеров и эту коррупционную шоблу!!!
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Это сброд помоев.
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1. Привлечение к уголовной ответственности и наказания лица, совершившего преступление, имеет смысл и может иметь воспитательное воздействие лишь до определенного времени. Чем больше время между совершением преступления и наказанием, тем меньше значение оно (наказание) имеет и иметь может. Со временем лицо, совершившее преступление, может перестать быть общественно опасным, как и совершенное им преступление. За давностью теряется актуальность наказания, забывается преступление и его последствия, теряются его доказательства, свидетели, слишком усложняется его разоблачения и проведения суда. Именно поэтому в уголовном законе есть институт давностл привлечения к уголовной ответственности.
2. Давностью в уголовном праве называется утечка установленного законом времени, после которого лицо не может быть привлеченными к уголовной ответственности. Уголовным законом Украины установлено два вида давности: давность привлечения лица к уголовной ответственности за совершенное им преступление (ст. 49 УК) и давность исполнения обвинительного приговора (ст. 80 УК).
3. Освобождение от уголовной ответственности за утечкой сроков давности основывается на том, что: цель наказания, общую и специальную превенции (предупреждения) преступления можно достичь лишь при своевременном привлечении лица к уголовной ответственности, за-пизниле привлечения к уголовной ответственности теряет воспитательное воздействие, усложняет исследование и правильное рассмотрение уголовного дела, виновное лицо и ее преступление перестают быть такими общественно опасными, как во время его совершения, привлечения к уголовной ответственности и наказания лица, давно в прошлом совершившего преступление, а затем длительное время вела себя зако-нопослушно, нельзя признать соответствующим закону и нравственности.
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