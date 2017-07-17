 Саакашвили назвал дело Довгого фарсом и комедией. ВИДЕО

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Об этом в эфире "24 канала" заявил лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили."У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - заявил Саакашвили.Напомним, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент снял депутатскую неприкосновенность с Довгого.