 Саакашвили назвал дело Довгого фарсом и комедией. ВИДЕО

"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - заявил Саакашвили.
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Напомним, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент снял депутатскую неприкосновенность с Довгого.
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превращается в фарс и комедию...
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кум луцика - коррупционер парашенко...
куцик коррупционер который записал почему-то три квартиры на жикнку и тестя с братом - тупорылый думает народу не ясно кто ты есть...
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У его "мамы" тоже, кстати, все на родственников записано.
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Конкретную фамилию достойного назовите.
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Алеееее, тема о чем здесь?
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Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.
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Когда у тебя на жопе выскакивает прыщ, то в этом тоже ,, Кацо,, виноват?
А когда запор или понос тоже он виноват? Флудить не надоело?
17.07.2017 09:55
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Впрочем ничего удивительного - сама фамилия говорит, что ты гей и козлиный сын (разве,только, что ещё и "СЕРом" себя назвал - СЕРгей Козлячий). Чего уж тут удивляться?
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А когда запор или понос тоже он виноват? Флудить не надоело?
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И не отвертится,если всё по закону будет.Так что Михо лукавит
Не поширюється позовна давність на вимоги власника або титульного власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, навіть якщо ці порушення і не поєднані із позбавленням володіння (ст. 391 ЦК). Ці порушення носять триваючий характер. Наприклад, незаконне заселення приміщення, незаконне зведення споруд на земельній ділянці тощо, тому початок перебігу позовної давності весь час автоматично відсувається.(С)
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