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 Политика Украины
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Все про:Довгий (411) Луценко (7047) неприкосновенность (849) Саакашвили (1839)

 Саакашвили назвал дело Довгого фарсом и комедией. ВИДЕО

Срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года, поэтому его преследование со стороны ГПУ – это комедия.

Об этом в эфире "24 канала" заявил лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили.

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"У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь", - заявил Саакашвили.

Напомним, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент снял депутатскую неприкосновенность с Довгого.
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И что что истекает? Уголовное дело завели раньше срока давности?!
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Защищая своих спонсоров, Михо уже сам по тихонько
превращается в фарс и комедию...
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А почитать внимательно статью и вдуматься в то что читаешь, нельзя? Нам пытаются донести что нам просто пускают пыль в глаза.
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вам не пиль пускают в глаза а ссут туда с диким хохотом, ентот грузинский идиот уже достал со своими бреднями
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И что? Закроет суд. Хотя, тут вопрос квалификации. Было бы желание.
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.... В день истечения срока давности Прокуратура обязана закрыть УД.
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Ты не прав. Так же с Добкиным. Через полгода объявят, что срок закончился и они не подсудны. Посмотри, как хихикал Довгий и требовал Добкин снятия неприкосновенности. Просто так? А-га?
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Так посмотрите на поведение Добкина. С ухмылками и издевками. Знает, с...ка, что все это и правда фарс.
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скажи кто твой кум и я скажу кто ты...
кум луцика - коррупционер парашенко...
куцик коррупционер который записал почему-то три квартиры на жикнку и тестя с братом - тупорылый думает народу не ясно кто ты есть...
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Семён Юлевич Тимошенко, на кого работаешь, на ОпляБЛОХовцев или на Бабу с косой?
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Семён Юлевич Тимошенко )))))))))))))))

У его "мамы" тоже, кстати, все на родственников записано.
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Ну что против это понятно. А за кого ЗА?
Конкретную фамилию достойного назовите.
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Пока ГОЛОВА не даст команду сажать или не сНесут эту голову - ВСЁ это будет ФАРС и КОМЕДИЯ !!!
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Ну украсили и украсили. Ещё есть новости? А что там в Гондурасе или Крыжополе?
Алеееее, тема о чем здесь?
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Гордость тебя не распирает, из говна ведь слепили руцкие патриоты клумбы?
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Михеил, мы уже давно поняли, кто ты и чего ты стоишь. Не надо нам еще раз об этом сообщать.
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Наши политики у которых была и есть власть и процента не сделали для людей того, что сделал Саакашвилли проводя реальные реформы в Грузии...
Два простых примера, что сделал Саакашвили на посту президента Грузии, когда у него были полномочия!!!
1) В Грузии только 6 налогов вместо наших 120, их платят все, а не выводят деньги в офшоры.
2) В Грузии нет коррупции, за взятку 75$ коррупционер получит 10 лет тюрьмы, а не возможность выхода под залог.
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Ну и что он сказал? Что Олесь 3,14дар? Если ты против, то и ты такой же
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Все эти дела это имитация бурной деятельности,чтобы отвлечь население от реального положения дел в уровне жизни населения и коррупции власти ...
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вся эта шобла бывших комсомольчиков и чекистов-комедия,только не смешно уже.
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- Спешите выпить вашу долю спиртных напитков, съесть ваши двадцать тысяч котлет. (c)
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за лесика мазу тянет? Случаем, не мишико ли космоса приютил в своё время?
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Достали! Надо срочно отправить обратно Надьку в Рушу, а Кацо в Грузию.
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Саакашвили назвал дело Довгого фарсом и комедией - Цензор.НЕТ 8592 Том Джонс

Когда у тебя на жопе выскакивает прыщ, то в этом тоже ,, Кацо,, виноват?
А когда запор или понос тоже он виноват? Флудить не надоело?
17.07.2017 09:55
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Том Джонс! А тебя отправить в Америку? Размечтался. Чем тебе грузины перешли дорогу? Или рошеновские шоколадки сосешь?
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мммдяяя пламенний оратор - и совершенний мудило которий на ходу может нагородить всякую ебаторию несусветную. Хоть би юриста спросил перед тем как енту хрень нести.
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Я хочу тебе, дЫбилу, сказать, что перед тем как такую хрень нести, посмотри, что Саакашвили закончил, сколько языков знает, где работал до того (и после)как стал Президентом и реформировал страну. Его знает весь мир. А твоего Пукана знают, как убийцу и агрессора.
Впрочем ничего удивительного - сама фамилия говорит, что ты гей и козлиный сын (разве,только, что ещё и "СЕРом" себя назвал - СЕРгей Козлячий). Чего уж тут удивляться?
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ша за манера, выгораживать хер знает кого и наезжать на своих же сограждан?? хули вы себе идолов рисуете?
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ебальник завали пидор конченний - ебанутий на всю голову утирок
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Слы, "юрист", и что не так сказал Саакашвили? Если до сентября приговора не будет, то срок давности истечет и Довгий (даже если виноват) будет чист перед законом.
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Саакашвілі оточенню Офшоренко розслаблятися не дає, панамський брехун вже не радіє, що запросив його в Україну.
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Когда у тебя на жопе выскакивает прыщ, то в этом тоже ,, Офшоренко,, виноват?
А когда запор или понос тоже он виноват? Флудить не надоело?
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может быть виноват и в этих случаях. виновник того, что экономика в жопе, может считаться косвенно виноватым во всём... дальше мысль развивать надо или и так усё ясно?
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слышь, сраный кацап, в Украине кикиморы не водятся, это только у вас в хулостане....
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Ну так иди умойся и не смерди здесь... Леночка Панькова )))
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Михо, ты в конце каждого своего ,,заумного,, интервью обязательно добавляй знаменитую фразу своего земляка. Тогда мы просто будем твои пёрлы воспринимать с юмор.

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Довгий, Добкин, Лазовой и даже гопник Дейдей - это комбинация, чтобы отвлечь людей от ужасающей коррупцией, за которую повязали на горячем Розенблата-Полякова. Чтобы показать лохторату, что воруют все, а не только члены БПП и НФ.
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а кто-то ждал, что лесика посадят? таких наивных, не сказать более грубо, скорее всего не существует в природе.
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Главное начать,а на Лесике преступных деяний с киевской землёй,как на сучке блох.Обвинений могут выдвинуть море.
И не отвертится,если всё по закону будет.Так что Михо лукавит

Не поширюється позовна давність на вимоги власника або титульного власника про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження майном, навіть якщо ці порушення і не поєднані із позбавленням володіння (ст. 391 ЦК). Ці порушення носять триваючий характер. Наприклад, незаконне заселення приміщення, незаконне зведення споруд на земельній ділянці тощо, тому початок перебігу позовної давності весь час автоматично відсувається.(С)
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хорошо, что реформатор-порох избавился от этого агента кремля!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСаакашвили назвал дело Довгого фарсом и комедией. ВИДЕО
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