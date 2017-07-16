 2 вагона электрички сгорели в харьковском депо. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в моторовагонном депо на ул. Саратовской. На путях для отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв. м.
На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие вагоны.
(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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Пожары горят к воровству.
Похоже в депо ждут проверок. )))
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