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Все про:пожар (3344) Харьков (4317) электричка (47) ГСЧС (1184)

 2 вагона электрички сгорели в харьковском депо. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Харькове произошел пожар в электропоезде. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возгорание случилось в моторовагонном депо на ул. Саратовской. На путях для отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава ГСЧС. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие вагоны.

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(Фото и видео Главного управления ГСЧС в Харьковской области)
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6рачи прилетают к весне.
Пожары горят к воровству.

Похоже в депо ждут проверок. )))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия2 вагона электрички сгорели в харьковском депо. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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