 Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Ярослав выступал в парке им. Шевченко, возле памятника. "Это то самое место, где я часто играл, а он стоял напротив и слушал меня", - пояснил музыкант.
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Напомним, 22 июня в Киеве был убит командир разведки первого батальона 14-й бригады Сергей Олийнык, позывной - Викинг.
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