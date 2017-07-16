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 Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ВИДЕО

В центре Киева Ярослав Олийнык, сын убитого в столице бойца АТО Сергея Олийныка, дал концерт на синтезаторе в честь отца.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Ярослав выступал в парке им. Шевченко, возле памятника. "Это то самое место, где я часто играл, а он стоял напротив и слушал меня", - пояснил музыкант.

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Напомним, 22 июня в Киеве был убит командир разведки первого батальона 14-й бригады Сергей Олийнык, позывной - Викинг.


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Есть про мелкое ботоксное чмо, котороенароссосияне президентом считают. Будешь слушать, валька дерЁвнянич?
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Мразь кацапская, для вас ни Бога, ни веры, ни правды не существует. Будь ты и твоя семья трижды прокляты, если ты ещё и насмехаешься над человеческим горем. Гниды, будьте вы все пркляты, кацапье гнилое!
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ну що у вас за натура така кацапська- прийти і нагадить ! ти кончена свіноруська скотина. пшол нах звідсіля
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Если ценой гибели "живые" становятся хоть чуть-чуть лучше...
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Чистые, светлые люди...С огромной верой... С бесконечной надеждой...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ВИДЕО
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