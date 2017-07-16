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 Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В центре Киева Ярослав Олийнык, сын убитого в столице бойца АТО Сергея Олийныка, дал концерт на синтезаторе в честь отца.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, Ярослав выступал в парке им. Шевченко, возле памятника. "Это то самое место, где я часто играл, а он стоял напротив и слушал меня", - пояснил музыкант.

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Напомним, 22 июня в Киеве был убит командир разведки первого батальона 14-й бригады Сергей Олийнык, позывной - Викинг.

Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 01Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 02Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 03Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 04Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 05Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 06Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 07Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 08Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 09Сын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца 10



(Фото и видео Цензор.НЕТ)
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Есть про мелкое ботоксное чмо, котороенароссосияне президентом считают. Будешь слушать, валька дерЁвнянич?
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Мразь кацапская, для вас ни Бога, ни веры, ни правды не существует. Будь ты и твоя семья трижды прокляты, если ты ещё и насмехаешься над человеческим горем. Гниды, будьте вы все пркляты, кацапье гнилое!
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ну що у вас за натура така кацапська- прийти і нагадить ! ти кончена свіноруська скотина. пшол нах звідсіля
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Если ценой гибели "живые" становятся хоть чуть-чуть лучше...
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Ті, хто вважає загиблого героєм, і стали краще.
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Чистые, светлые люди...С огромной верой... С бесконечной надеждой...
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"Как должно было звучать обращение матери Агеевой

Мы в ответе за своих детей
"Я - мать русского оккупанта и безумно жалею, что у меня не получилось воспитать сына нормальным мужчиной и вырос человек, который поехал убивать в Украину на этой вероломной войне, развязанной моей страной. Мне очень больно, что четвертый год гибнут украинские отцы, мужья и сыновья и в первую очередь я хочу попросить прощения у вашего народа за преступные действия моего правительства и за всех нас, которые не смогли, не сумели, да что таить - не захотели предотвратить эту катастрофу, это безумие. И я заблуждалась, и я верила лжи и оставалась равнодушной. И мне стыдно за это. Я прекрасно понимаю, что не имею никакого морального права просить об освобождении моего ребенка, но я по-прежнему мать и люблю своего сына. Мне очень хочется, чтобы мой ребенок вернулся домой, но я уже смирилась и приму любое решение и любой ход развития событий. Если все-таки это возможно, то я была бы рада, если бы моего сына обменяли на украинских пленных. За всё надо платить и мне в первую очередь, как матери, которая не смогла остановить своего сына, не смогла ему привить общечеловеческие ценности. Мы в ответе за своих детей. Я знаю, что мое раскаяние вероятнее всего не будет принято. Но лучше поздно, чем никогда..."
Примерно так.
А не так: "Господин Порошенко, я не знаю, как мой ребенок оказался на вашей территории, не знаю кто на него мог так повлиять. Если вы его отпустите, то он исправится и все осознает. Я буду рада, если вы проявите милосердие, спасибо".

http://glavpost.com/post/120-kak-dolzhno-bylo-zvuchat-obraschenie-materi-ageevoy.html
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Сергей достойный продолжатель рода своего отца-героя!
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Сина звати Ярослав...
Видно,що йому зараз дуже важко.
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на таких і тримається наша держава-вірних,порядних,чесних і відважних! дякуємо,тобі дитино!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияСын убитого в Киеве бойца Сергея Олийныка дал концерт в честь отца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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