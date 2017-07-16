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 Трое в масках со стрельбой ограбили ювелирный магазин в Виннице: ранен охранник. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Виннице совершено разбойное нападение на ювелирный магазин. Подозреваемые задержаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 13:00 трое вооруженных неизвестных совершили нападение на ювелирный магазин на ул. Магистратской. Преступники в медицинских масках вбежали в помещение и, угрожая оружием охраннику, потребовали, чтобы он лег на пол. Однако мужчина, который в прошлом работал в милиции, оказал активное сопротивление, после чего нападавшие начали стрелять по нему. В результате охранник получил ранения в живот и бедро. Также его ударили по голове молотком.

Преступники разбили витрины и забрали золотые изделия. Продавец успела нажать тревожную кнопку.

Когда нападавшие пытались скрыться на автомобиле, они были оперативно задержаны спецподразделением полиции неподалеку от места преступления.

В машине находились похищенные золотые вещи. У преступников изъяли три пистолета и нож.

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По словам начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педосы, трое выходцев из других областей в возрасте 27, 31 и 35 лет задержаны. Один из них отбывал наказание за совершение умышленного убийства, его подельники - за разбой и кражу.

Действия задержанных квалифицируются по признакам ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

По имеющейся информации, преступная группа может быть причастна к разбойным нападениям на территории Херсонской, Кировоградской и Черкасской областей.

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(Фото и видео полиции Винницкой области)
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Заступник пана Авакова пан Яровий розповідав тут на Цензорі про зниження рівня злочинності в Україні..
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А на Житомирщине задержали каких-то ссыкливых рекетиров. Обратите внимание на штаны лежащих товарищей.
СБ України‏Підтверджений профіль @ServiceSsu 14 лип.БільшеНа Житомирщині #СБУ затримала банду рекетирів https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3701 …Трое в масках со стрельбой ограбили ювелирный магазин в Виннице: ранен охранник - Цензор.НЕТ 2179 159 ретвітів175 вподобань
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТрое в масках со стрельбой ограбили ювелирный магазин в Виннице: ранен охранник. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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