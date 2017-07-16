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 Украинские байдарочницы выиграли "золото" чемпионата Европы. ФОТО+ВИДЕО

Украинские байдарочницы Мария Кичасова и Анастасия Горлова одержали победу на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в болгарском Пловдиве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Федерации каноэ Украины.

"Первое европейское "золото"-2017. Полтавчанка Мария Кичасова и Анастасия Горлова из Львова стали победительницами на дистанции 200 метров - 36,527. Это первая награда такого ранга в карьере спортсменок и первая победа женской байдарки с 2004 года. Наши поздравления спортсменкам и старшему тренеру сборной Алексею Семыкину!", - сказано в сообщении.

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Украинские байдарочницы выиграли золото чемпионата Европы 01Украинские байдарочницы выиграли золото чемпионата Европы 02Украинские байдарочницы выиграли золото чемпионата Европы 03Украинские байдарочницы выиграли золото чемпионата Европы 04

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Такая короткая дистанция, это, как "вентиляторы" грести, дайте ссылку на видео, это не показывает.
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не удивительно..волки, как правило, нападают на детей и женщин..избегая взрослых мужиков..
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинские байдарочницы выиграли "золото" чемпионата Европы. ФОТО+ВИДЕО
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