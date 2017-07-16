 Украинские байдарочницы выиграли "золото" чемпионата Европы. ФОТО+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook Федерации каноэ Украины.
"Первое европейское "золото"-2017. Полтавчанка Мария Кичасова и Анастасия Горлова из Львова стали победительницами на дистанции 200 метров - 36,527. Это первая награда такого ранга в карьере спортсменок и первая победа женской байдарки с 2004 года. Наши поздравления спортсменкам и старшему тренеру сборной Алексею Семыкину!", - сказано в сообщении.
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