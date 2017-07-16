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Все про:ДТП (5880) Львовщина (1547)

 В результате лобового столкновения автомобилей на Львовщине погибли три человека. ВИДЕО

Утром в воскресенье, 16 июля, на трассе Львов-Тернополь лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля: погибли три человека, еще трое получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Отмечается, что сегодня в 6:06 вблизи с. Куровичи Золочевского района на трассе Львов - Тернополь состоялось лобовое столкновение автомобилей Renault Laguna и Daewoo Sens.

В результате ДТП погибли три человека. Еще три человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали.


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хорошое дороги играют злую шутку с водителями хороших машин. эффект супермена...
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На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать…
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лобове зікнення - обгін) заборонений !!! судячи з розмітки!
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Заснув, обочину схватив. Проснувся - почав різко витягувать. Занесло і викинуло на зустрічку.
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Хотя не виключно і твоя версія. 15 сек. першого відео. Воєнний джип в 100 - 150 метрів від дтп. Можливо хлопці бачили що сталось, того і не поїхали.
Але на 33 сек. добре видно слід, котрий починається з обочини, якраз з під "примуса", пересікає полосу в напрямку зустрічки.
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саме погане, що порушують ПДР!
і навіть, коли ти не порушуєш, можеш попасти(((
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Разделительная сплошная...кто то из двух водил решил обогнать несмотря на запрет...
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За рулем в машине спать не самое подходящее место, там и рулить иногда нужно.
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На этом месте должен быть коммент - Все из-за ужасных дорог! Порох и Гнося все деньги на них разворовали!
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нету никого, все на майдане требуют импичмента шоколадного вора
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А вы знаете, что Россия это такая страна, где хочется цитировать Лаврова снова и снова ...

https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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вот это я понимаю дороги, зрады на счёт того что воры украли бабки на дорогах увы тут уже не пройдёт, но все равно петро будет виноват
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Это Аваков виноват.... не поставил на каждом метре дороги полицейского....сволАч....
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Дорога отличная.За прошлый и этот год на Западной дороги неплохо подремонтировали.Недавно ездил в Карпаты,очень много хорошего асфальта.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ результате лобового столкновения автомобилей на Львовщине погибли три человека. ВИДЕО
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