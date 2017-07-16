 В результате лобового столкновения автомобилей на Львовщине погибли три человека. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Отмечается, что сегодня в 6:06 вблизи с. Куровичи Золочевского района на трассе Львов - Тернополь состоялось лобовое столкновение автомобилей Renault Laguna и Daewoo Sens.
В результате ДТП погибли три человека. Еще три человека получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
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Але на 33 сек. добре видно слід, котрий починається з обочини, якраз з під "примуса", пересікає полосу в напрямку зустрічки.
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і навіть, коли ти не порушуєш, можеш попасти(((
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https://www.youtube.com/watch?v=IFXd4tCs1Xc
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