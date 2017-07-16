 В оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия саранчи. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщили в подконтрольном Кремлю крымском "министерстве сельского хозяйства". Очевидцы публикуют видео с кадрами нашествия вредителей.
"Вредитель обнаружен в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Мы привлекли самолет из Краснодарского края, с помощью которого специальными препаратами опрыскиваем зараженные вредителями территории", - сказал подконтрольный России "министр сельского хозяйства" Крыма Андрей Рюшин.
Он также признал, что с борьбой с вредителем возникли трудности из-за жары.
"Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером", - добавил чиновник.
Всего личинки азиатской перелетной саранчи обнаружили на площади 1 213,8 га в аннексированном Крыму. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальную численность (310 личинок на квадратный метр) зафиксировали на площади 85 га в Советском районе, добавили в ведомстве.
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Египет были обрушены 10 бедствий:
Наказание кровью
Казнь жабами.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.
Три казни уже состоялись
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Пока не вернут Крым...будут истезаться бичем Божим аки скоты поганые
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Боже Бережи Україну !!!!!
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При росте экономики меньше 2%. И это после очень большого падения. А как известно, настоящие трудности роста начинаются только после превышения уровня, который был до обвала...
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Яка розумна азійська саранча - знає, куди летіти.
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Бо нам таке точно не треба.
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Гепа выставляется
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К 20-летию 1 чеченской войны среди школьников Москвы прошло анкетирование. На вопрос, с кем Россия воевала в Чечне, ответили: с американцам
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це 1 грудня?
це під камери кацапських каналів?
це про тих провокаторів, які вибігли з-за спин беркутні, а потім туди ж і сховались?
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И заправлять самолет для опрыскивания нужно - зоманом, зарином, ипритом, фосгеном, хлорцианом....
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Обезвоживанийо-засуха ужо ЕСТЬ!!!
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Поляна песен! Кацап в лаптях і з трембітою! Можливо я бачив все.
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23 ч ·
После снятие неприкосновенности с Допы, начались наезды на окружение Гепы. Одного побили, другого боксера подстрелили - Все из "силового блока" харьковских.
Интересно.
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а так мало лайків під нею?!
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Азиатской, понятно? Это Назарбаев, сука, их подослал. Считаю, царь Вова должен ответить и ввести войска в Казахстан...
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Сезон как-ни-как.
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