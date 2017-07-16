EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Общество
  3855  94
Материалы по теме:
Все про:Крым (20138) насекомые (17) сельское хозяйство (217)

 В оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия саранчи. ВИДЕО

В оккупированном Россией Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом сообщили в подконтрольном Кремлю крымском "министерстве сельского хозяйства". Очевидцы публикуют видео с кадрами нашествия вредителей.



"Вредитель обнаружен в Советском, Джанкойском и Красноперекопском районах. Мы привлекли самолет из Краснодарского края, с помощью которого специальными препаратами опрыскиваем зараженные вредителями территории", - сказал подконтрольный России "министр сельского хозяйства" Крыма Андрей Рюшин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь - Севастополь из-за дефицита арматуры: "Вся сталь ушла на мост"

Он также признал, что с борьбой с вредителем возникли трудности из-за жары.

"Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером", - добавил чиновник.

Всего личинки азиатской перелетной саранчи обнаружили на площади 1 213,8 га в аннексированном Крыму. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальную численность (310 личинок на квадратный метр) зафиксировали на площади 85 га в Советском районе, добавили в ведомстве.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЕТО ИХНИЕ БРАТЬЯ ПРИШЛИ В ГОСТИ ОТ КОПИЯ И ТРОИЛА ДЛА КАЦАПСКОЙ САРАНЧИ НЕТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРОСНУЛИСЬ,, БЛЯ.... Там давно уже нашествие кацапской саранчи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нашествие саранчи там началось ещё в марте 2014 года . !! .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крым для курортников импортозамещает Египет (фараонский): :D
Египет были обрушены 10 бедствий:
Наказание кровью
Казнь жабами.
Нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы).
Наказание пёсьими мухами.
Мор скота.
Язвы и нарывы.
Гром, молнии и огненный град.
Нашествие саранчи.
Необычная темнота (тьма египетская).
Смерть первенцев.

Три казни уже состоялись
 показать весь комментарий
Ответить
 
че то вспомнились КАРЫ БИБЛЕЙСКИЕ на голову мокшам)))
Пока не вернут Крым...будут истезаться бичем Божим аки скоты поганые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоро наверное очередь и до первенцев кацорылых дойдет,раз уж саранча появилась
Боже Бережи Україну !!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это туристы с всруського мира приезжают) А теперь хоть камни с неба) Эй, морячок, давай танцуй и кричи "Эх!!!". Печально, что эта саранча потом полезет к нам в Украину. Всруський мир только говно несет этому миру..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Единственная защита от кацапской саранчи - это начать разговаривать на Украинском языке.. Поскольку- пацаки настолько придурковатые -- что даже близкий язык изучить-- выше их умственных способностей,,, У большинства кацапов - только одна извилина -- ниже спины, на жопе..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оригинальная новость можно так сказать с юмором ...саранча винторогая
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о как первенец пляшет тебя уже в кочегарке ждут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сарана? Символічно,і навіть нема чого додати до попередніх коментарів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Крысчанам нечего беспокоится,кацапская саранча более прожорлива,азиатской уже жрать будет нечего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Массовое нашествие саранчи началось в Крыму 27 февраля 2014г. И нашествие это не прекращается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там уже и приплод есть,во природа даёт, может дустом рождаемость регулировать.?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Российский оппозиционер Алексей Навальный: "Я не вижу способа решения крымской проблемы". А я вижу. И очень простой способ. 86% роССиян поддерживают оккупацию бывших колоний. Ни один президент роССийской недоимперри не вернёт Украине её земли. Тем более такой проект Кремля, как Навальный. Украина вернёт Крым примерно так, как Германия вернула свои,оккупированные совком, восточные земли (ГДР). То есть Украине придётся стать экономически сильной и привлекательной для жизни страной. Одновременно создать самую сильную европейскую армию. Затем, вместе с союзниками, привести роССию к экономическому кризису. То есть когда в городах роССии начнёт заканчиваться еда и начнётся жёсткий дефицит. Что-то наподобие того, что было в СССР в 1990-91гг. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ, стремясь получить кредиты Запада на закупку еды и уберечь Орду от развала, её власти объявят включение Крыма в состав незаконным. Они объявят Республику Крым независимым государством и уберут оттуда роССийские войска и флот. Вместе с ними уйдут роССияне и предатели. И ТОЛЬКО после этого в Крым зайдёт украинская армия-освободительница! Другого реального способа возврата Крыма не видать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не сказал бы, что этот способ сильно реальный!
При росте экономики меньше 2%. И это после очень большого падения. А как известно, настоящие трудности роста начинаются только после превышения уровня, который был до обвала...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Германия вернула свои земли спустя 45 лет! СОРОК ПЯТЬ, Кирилл! Так что время для экономического роста у Украины есть!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це - прекрасно.
Яка розумна азійська саранча - знає, куди летіти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Головне тепер на кордоні приготувати зустріч бо, те кацапське падло, як пожере все в Криму то, посуне на Херсон і Миколаїв. Знаємо ми ті плани "руSSького міра"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А мо, вдавиться там, га ? Чи потруїться ?
Бо нам таке точно не треба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вчера крыша в Думе потекла, сегодня саранча в Крыму....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это и есть те миллионы отдыхающих, о которых трындело Кисель ТВ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судный день какой то,скоро лягушки начнут падать с неба)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так они ж говорили, что лягушки это не круто то, понты для египтян им камни с неба подавай!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одно радует -- саранча ПЕРЕЛЁТНАЯ.. Так может - сразу в Мацку перелетит,, -к своим братьям???-- Ума у них одинаково..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А другие симптомы были?? Типа - как Путик,,- называл всех встречных - "десятидолларовыми проститутками" ,, или как Лавров - "дэбилами"??
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Вручение медали тестю Климкина?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну этот по статусу и есть саранча, так что в тему
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
більш вірогідна версія- наколовся на шампур...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 14 июл.
К 20-летию 1 чеченской войны среди школьников Москвы прошло анкетирование. На вопрос, с кем Россия воевала в Чечне, ответили: с американцам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...саме Ви на чолі з нинішнім Президентом зупиняли нас..."

це 1 грудня?
це під камери кацапських каналів?
це про тих провокаторів, які вибігли з-за спин беркутні, а потім туди ж і сховались?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Мы привлекли самолет из Краснодарского края, с помощью которого специальными препаратами опрыскиваем зараженные вредителями территории"

И заправлять самолет для опрыскивания нужно - зоманом, зарином, ипритом, фосгеном, хлорцианом....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ЦИКЛОН -- куда забыли??? Такиеже фашисты распыляли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
руське ивестиции в промышленость дамбаса завод в красном луче
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саранча -напала на саранчу! Уникальный случай в природе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Циничные бандеры из Херсона забрасывают, к гадалке е ходи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да как-то покуй. Пусть крысяне хоть в жопы ипутся в прямом эфире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таиланд хавчика подкинул. Импортозамещение не действует. Гы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Енто по Библии ода из "казни египетской"...
Обезвоживанийо-засуха ужо ЕСТЬ!!!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мирослав Гай
23 ч ·

После снятие неприкосновенности с Допы, начались наезды на окружение Гепы. Одного побили, другого боксера подстрелили - Все из "силового блока" харьковских.
Интересно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всего личинки азиатской перелетной саранчи обнаружили на площади 1 213,8 га в аннексированном Крыму.

Азиатской, понятно? Это Назарбаев, сука, их подослал. Считаю, царь Вова должен ответить и ввести войска в Казахстан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну хоть саранча не брезгует посещать Крым.

Сезон как-ни-как.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбществоВ оккупированном Крыму возникла угроза массового нашествия саранчи. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти