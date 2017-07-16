 "На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Facebook.
"Мужчина завладел вещами из киоска на рынке, помогите задержать грабителя" - с такой просьбой к патрульным полицейским обратилась взволнованная женщина.
Инспектор патрульной полиции Богдана немедленно побежала в указанном заявительницей направлении. При обследовании прилегающей территории патрульная заметила мужчину, похожего по ориентировке. Подозрительный гражданин, увидев работника полиции, ускорил движение и пытался скрыться, однако это у него не получилось. Патрульная оперативно задержала мужчину, надев на него наручники.
Во время поверхностной проверки у задержанного обнаружили, вероятно, похищенные вещи. Впоследствии заявитель подтвердила, что именно этот человек завладел вещами из киоска.
Задержанным оказался 30-летний житель, который ранее неоднократно имел проблемы с законом. Обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливают следователи.
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а на видео показали бестолковую девку которая могла поплатится жизнью за свою беспечность!
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Когда нечего сказать то ищут к чему бы дое...ся, ну точно как ты!
Кто то же должен идти? Иди ты тогда если считаешь что все не так!
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А 8.000 гр. зарплати далеко не кожен має. Лікаря, який 5-6 років вчився у ВУЗі, плюс 2-3 роки інтернатури має на руки 3 штуки. А ці селфі-бики, без освіти, без знання елементарних законів і прав раптом вирішили, що вони американські копи.)))
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подбежала к нему в плотную ..., - чуеш не чуеш... что это за светская беседа одной с уркой???
а если бы он нож достал и зарезал её???
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Так, помянутый выше Георгий Лепс, который стал придворным клоуном Путина, перед своей нынешней отправкой в реанимацию по поводу почти смертельного отравления алкоголем, толкнул интервью, в котором рассказал о своем невыносимом желании приехать в Украину и спеть с Вакарчуком. Правда он не уточнил, что бы ему хотелось спеть, свой Водопад, вакарчуковскую Відпусти или нейтральную Мурку.Примерно те же самые стоны издают и подобные Лепсу алкоголистические личности типа Лолиты и прочих деятелей российской эстрады. При этом, всех их объединяет ответ на один простой вопрос: чем поет этот певец (певица)? Дело в том, что если ы уже певец, о как-то должен попадать в определенный певческий диапазон: сопрано, тенор, бас и так далее. В данном случае, на вопрос «чем ты поешь?», любой из этих деятелей ответит прямо и честно - ртом.Вот эти певцы ртом, находят сочувствие у наших, примерно таких же певцов, которым не терпится поездить по России, где можно петь хоть «Владимирский централ», хоть «С одесского кичмана» и публика схавает это с удовольствием. Там можно петь ртом и получать за это деньги. Но самое главное - корпоративы. Вот уже где можно отхватить реальное бабло. Корморативы, свадьбыи или юбилеи олигархов - основная статья сенокоса таких артистов. Понятно, что в Украине такого «жира» меньше по определению, а особенно сейчас, наворовавшаяся публика старается сидеть тихо и не высовываться, чтобы в гости не приехали люди в камуфляже, а за твои деньги потом не купили танки и ракеты.Поэтому, мысли коматозного Лепса, странным образом перекликаются с тем, что говорят ртом некоторые наши деятели, уставшие от войны, запретов и главное - от скудности жирных корпоративов. Сейчас у них начинается серьезная ломка и стоит внимательно наблюдать за тем, кто и что говорит. Это нужно для того, чтобы не питать иллюзий к этой публике. Пускай оно поет, но не лезет в серьезные вещи. Время певцов в политике - прошло. Каждый должен заниматься своим делом.
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Полный непрофессионализм полицейской? Подошла вплотную, не проверила, дергает его за руку, при отсутствии сопротивления с его стороны - она даже самостоятельно наручники правильно надеть не может. ЦИРК.
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