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 Происшествия, Общество
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 "На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном. ВИДЕО

Инспектор патрульной полиции в Ривном оперативно обнаружила и задержала мужчину, который похитил вещи из киоска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Facebook.

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"Мужчина завладел вещами из киоска на рынке, помогите задержать грабителя" - с такой просьбой к патрульным полицейским обратилась взволнованная женщина.

Инспектор патрульной полиции Богдана немедленно побежала в указанном заявительницей направлении. При обследовании прилегающей территории патрульная заметила мужчину, похожего по ориентировке. Подозрительный гражданин, увидев работника полиции, ускорил движение и пытался скрыться, однако это у него не получилось. Патрульная оперативно задержала мужчину, надев на него наручники.

Во время поверхностной проверки у задержанного обнаружили, вероятно, похищенные вещи. Впоследствии заявитель подтвердила, что именно этот человек завладел вещами из киоска.

Задержанным оказался 30-летний житель, который ранее неоднократно имел проблемы с законом. Обстоятельства этого происшествия сейчас устанавливают следователи.

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Так це - їхня робота. А подається як якесь велике досягнення, тіпа рехворма потужно працює.)
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Эти полицейские работают чуть ли не как волонтёры на добровольных засадах! Потому что зарплата 6-8т грн не адекватна по соотношению к опасности!
а на видео показали бестолковую девку которая могла поплатится жизнью за свою беспечность!
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Коли не вистачає аргументів, переходять на особистості.)
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Какие нафиг особыстости???
Когда нечего сказать то ищут к чему бы дое...ся, ну точно как ты!
Кто то же должен идти? Иди ты тогда если считаешь что все не так!
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Ще раз повторюю, щоб ви зрозуміли: їх ніхто не заставляв йти в поліцію.
А 8.000 гр. зарплати далеко не кожен має. Лікаря, який 5-6 років вчився у ВУЗі, плюс 2-3 роки інтернатури має на руки 3 штуки. А ці селфі-бики, без освіти, без знання елементарних законів і прав раптом вирішили, що вони американські копи.)))
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Какие прекрасные условия. Присоединяйтесь! Вас тоже никто не заставляет, можете пойти добровольно, мест навалом!
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Зачем ему идти в полицию и рисковать своей жизнью? Он молча сидит на диване и ваяет за бабло чушь несусветную !
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Я бы тоже не сказал что там так уж плохо, пенсия в 45 лет, мощная социалка, спец законодательство на защите, и по мелочи
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Отлично... ты записываешься? как раз есть места.
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мда... беспечность и отсутствие опыта у полицейских главная причина смертей тех самых полицейских!!!
подбежала к нему в плотную ..., - чуеш не чуеш... что это за светская беседа одной с уркой???
а если бы он нож достал и зарезал её???
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При чём тут светская беседа? Это обязательный порядок задержания. Окликнуть, нейтрализовать, зачитать права. А бояться, что порежут - в полиции не служить. Всё правильно сделала.
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Если ты не знаешь как должен проводить задержание полицейский то не нужно говорить что это "обязательный порядок"!
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Какие проблемы? Займи её место и покажи класс, диванный суперкоп.
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Мне достаточно общения на цензоре с идиотами вроди тебя.
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Певцы ртом 16th Июль 2017 anti-colorados"На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном - Цензор.НЕТ 1149Автору часто приходится ездить в киевских маршрутках и это - замечательное место для наблюдения за различными аспектами жизни нашего общества. Например, все меньше скандалов закатывают водители по поводу проезда «по удостоверению». Еще год назад они устраивали смачные склоки с визгом и слюной на лобовом стекле, а сейчас этого почти не слышно. Скорее всего тут дело в том, что к обычным пенсионерам и инвалидам, теперь прибавились УБД, а это - другая категория людей. Водители усвоили, что чаще всего, их истерика может кончиться прямо на месте и чаще всего - руками кого-то из пассажиров, оплативших свой проезд. Но иногда, для них все заканчивается гораздо хуже. Некоторые маршрутки серьезно ломаются, вплоть до невозможности их восстановления. Ясно, что чаще всего водитель не является владельцем маршрутки, но когда с машиной что-то случается, то очень быстро выясняется причинно-следственная связь между этим событием и кучей фотографий соцсетях хамоватого водителя этой маршрутки. Наверное, до этой публики начало что-то доходить и она заткнулась.Но вот вчера произошло событие, которое можно считать знаковым. В большинстве маршруток всегда играет какая-то музыка. Чаше всего это - радио, но иногда - собственная музыка водителя. Еще пару лет назад, любая музыка в салоне маршрутки была блатняком или другим российским «шансоном». Теперь блатняка нет вовсе, а подвывание российских шансоньеток уже почти сошло на нет. И вот вчера, я впервые услышал Битлов! Еще раз, в маршрутке играла музыка Битлз! Когда прислушался, обнаружил, что вслед за Битлами пошли шикарные композиции из 70-х - 80-х и никакой российской помойки.В этот момент, множество предыдущих впечатлений, сложились в одну картину. Российская низкопробная дрянь уходит и скорее всего, не самостоятельно. Автор был очевидцем нескольких сцен, когда пассажиры заставляли водителя выключить эту российскую дрянь. То есть - налицо некая тенденция. Пару-тройку месяцев, вместо былых Кругов и Шуфутинских, маршруточники усиленно крутили Лепса с его «Я стану апельсином», но теперь и эта мерзость, любимая Путиным, уходит в прошлое. В связи с этим, интересно читать комментарии самих уходящих персонажей и их отечественных подпевал.
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продолжение
Так, помянутый выше Георгий Лепс, который стал придворным клоуном Путина, перед своей нынешней отправкой в реанимацию по поводу почти смертельного отравления алкоголем, толкнул интервью, в котором рассказал о своем невыносимом желании приехать в Украину и спеть с Вакарчуком. Правда он не уточнил, что бы ему хотелось спеть, свой Водопад, вакарчуковскую Відпусти или нейтральную Мурку.Примерно те же самые стоны издают и подобные Лепсу алкоголистические личности типа Лолиты и прочих деятелей российской эстрады. При этом, всех их объединяет ответ на один простой вопрос: чем поет этот певец (певица)? Дело в том, что если ы уже певец, о как-то должен попадать в определенный певческий диапазон: сопрано, тенор, бас и так далее. В данном случае, на вопрос «чем ты поешь?», любой из этих деятелей ответит прямо и честно - ртом.Вот эти певцы ртом, находят сочувствие у наших, примерно таких же певцов, которым не терпится поездить по России, где можно петь хоть «Владимирский централ», хоть «С одесского кичмана» и публика схавает это с удовольствием. Там можно петь ртом и получать за это деньги. Но самое главное - корпоративы. Вот уже где можно отхватить реальное бабло. Корморативы, свадьбыи или юбилеи олигархов - основная статья сенокоса таких артистов. Понятно, что в Украине такого «жира» меньше по определению, а особенно сейчас, наворовавшаяся публика старается сидеть тихо и не высовываться, чтобы в гости не приехали люди в камуфляже, а за твои деньги потом не купили танки и ракеты.Поэтому, мысли коматозного Лепса, странным образом перекликаются с тем, что говорят ртом некоторые наши деятели, уставшие от войны, запретов и главное - от скудности жирных корпоративов. Сейчас у них начинается серьезная ломка и стоит внимательно наблюдать за тем, кто и что говорит. Это нужно для того, чтобы не питать иллюзий к этой публике. Пускай оно поет, но не лезет в серьезные вещи. Время певцов в политике - прошло. Каждый должен заниматься своим делом.
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Вы согласны с антиколорадосом, что участники боевых действий могут ездить бесплатно в общественном транспорте, а если их не хотят везти бесплатно - они имеют моральное право набить лицо водителя? Могу предположить историю этой льготы. Когда военнослужащему нужно было добраться на фронт или с фронта - эту дорогу ему обеспечивало государство. Это нормально. А вот после дембеля, после войны, если ты не инвалид - какого буя? Почему не бесплатно жрать? Почему не бесплатно стричься? Не бесплатно пользоваться услугами прачечной? Сауны?... А только ездить на маршрутках! В чём прикол?
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,,Шариков,, помер. нет Шариков вечен. рукописи не горят, они вечны пока жив Создатель. нет не Булгаков, Булгаков это инструмент в руках его. Толоконников хорошо роль исполнил. как вспомню как он с балалайкой пел и танцевал и поражаюсь, - взрослый человек как может так искренне перевоплотиться в дурака? Царство небесное казахскому артисту.
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И сразу в комментариях патрульные с 30 летним стажем дают советы. Классика.
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Дааа... "всепропащие" тоже пуканы надрывают!
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Научатся когда-нибудь... Молодец, что бомжа задержала. Только почему одна? А где напарник?
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Уважаемый преступник спрячте оружие а то на вас будут надеты наручники,пожалуйста?
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Что в этой новости нам показывают?
Полный непрофессионализм полицейской? Подошла вплотную, не проверила, дергает его за руку, при отсутствии сопротивления с его стороны - она даже самостоятельно наручники правильно надеть не может. ЦИРК.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном. ВИДЕО
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