 Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что спустя более четверти века, украинская нация каждый день подтверждает это стремление, защищая восточные границы своей страны.
"Мы защищаем свой суверенитет, свое исконное право быть хозяевами на своей земле. И мы уже доказали, что можем дать достойный отпор тем, кто посягает на свободу Украины", - подчеркнул Премьер.
...а в Украине тысяча ворон клюют тела мальчишек из росии...
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Потім внесли НАШ прапор.
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але яке відношеня має до цього наш теперішній прем"єр?!
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