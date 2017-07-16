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 Политика Украины
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Все про:дата (15) память (886) суверенитет (122) Гройсман (3166)

 Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО

Заявив о своем суверенитете 16 июля 1990 года, украинцы продемонстрировали всему миру желание построить самостоятельную и независимую державу.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что спустя более четверти века, украинская нация каждый день подтверждает это стремление, защищая восточные границы своей страны.

"Мы защищаем свой суверенитет, свое исконное право быть хозяевами на своей земле. И мы уже доказали, что можем дать достойный отпор тем, кто посягает на свободу Украины", - подчеркнул Премьер.

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https://www.youtube.com/watch?v=CSPnUqVmKE8
...а в Украине тысяча ворон клюют тела мальчишек из росии...
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Великий був цей день.
Потім внесли НАШ прапор.
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так було таке - СЛАВА БОГУ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
але яке відношеня має до цього наш теперішній прем"єр?!
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Як сказав один мудрий старий серб: "Імперія нікого без крові не відпускає"...
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крысы кремля приняли декларацию о Незалежности 12 июня 1990 г.,а это автоматически означает Распад СССР.Украина приняла такую же Декларацию только через год с лишним.крысы кремля сильно это Осуждам-с.Крысы есть Крысы
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО
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