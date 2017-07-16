 Гройсман: "27 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Украины". ИСТОРИЧЕСКОЕ ВИДЕО

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook , информирует Цензор.НЕТ

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Он отметил, что спустя более четверти века, украинская нация каждый день подтверждает это стремление, защищая восточные границы своей страны.



