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Все про:Крым (20135) музыка (716) певец (58)

 Российский музыкант Шнуров о концертах в оккупированном Крыму: "Без разницы, где выступать". ВИДЕО

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров не видит проблемы в выступлении своего коллектива в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Дождь".

Музыкант сказал, что ему "без разницы, где выступать". "В Крым на этот фестиваль приезжает дофига украинцев. Там граница открыта… Мы не играем для территории, мы играем для людей", - пояснил Шнуров.

"Все территории спорные. У меня дача стоит на бывшей финской территории - и что, мне теперь туда не ездить, что ли?" - сказал он.

При этом музыкант добавил, что оккупированный Донецк посещать не планирует, потому что "ссыкливый". А на вопрос о возможности поездки в Грозный (Чечня) отреагировал коротко: "Тоже подссываю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Певец из РФ Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российским. ВИДЕО

Напомним, Шнуров и группа "Ленинград" в августе 2016 года выступили на музыкальном фестивале "Золотая балка" в оккупированном Севастополе, за что попали в базу данных украинского центра "Миротворец".


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Никого не запретили. Помню, что были какие-то претензии к Болгарину на Евровидении за выступление в Крыму. Это точно. Ещё знаю пару случаев - гуглите.
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раиская демократия закнчивается там, где начинается украинский вопрос. Любой раиский демократ видит себя исключительно в границах раиской империи.
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давно пора понять что нет хороших и плохих коцапов, отличия в деталях
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Шнур всегда говорил что ему плевать на политику, он просто деньги зарабатывает.
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При чём здесь политика?
Человек нарушил закон пересечения границы Украины.
Такой закон есть в каждой стране. Пусть зарабатывает, но теперь уже не в Украине
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А он что, хотел въехать в Украину?
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ну вообще-то он в Украине регулярно гастролировал, теперь увы.
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Так ваших вечно тянет подхарчиться в Украине.
И "ЭТО", кстати не исключение. Были планы ещё в 14 г., да передумал, ибо обосрался
Вообще, складывается впечатление, что данный "интеллектуал" действительно, достаточно сырливый, что, по сути, позорно и мелко
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у меня на телефоне его "мобильник" уже лет 10. и что? попробуйте жить без кумиров.
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Не здивував Шнуров, та й не дивував ніколи - типове москальське лайно,що співає про лайно для бидла...
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УЧИТЕСЬ ВО ВСЕМ ВИДЕТЬ ХОРОШЕЕ: раньше они все (россиянские артисты) по всей Украине бабло косили, платили налоги в российский бюджет и сами богатели - а теперь им только оккупированные Крым да часть Донбасса осталась! Да и то - не все едут - "ссыцкотно" пацанам некоторым!
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Ну тут с другой стороны тоже трудно найти аргументы так как наш гавнокомандующий до сих пор не закрыл границу, мало того собирается улучшать комфортные условия обустраивая КПП в херсонской области...
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Когда повесят хуйла, шнурок будет говорить,- "Я же говорил, что я ссыкун"..
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"Российский оппозиционер Алексей Навальный: "Я не вижу способа решения крымской проблемы". А я вижу. И очень простой способ. 86% роССиян поддерживают оккупацию бывших колоний. Ни один президент роССийской недоимперри не вернёт Украине её земли. Тем более такой проект Кремля, как Навальный. Украина вернёт Крым примерно так, как Германия вернула свои,оккупированные совком, восточные земли (ГДР). То есть Украине придётся стать экономически сильной и привлекательной для жизни страной. Одновременно создать самую сильную европейскую армию. Затем, вместе с союзниками, привести роССию к экономическому кризису. То есть когда в городах роССии начнёт заканчиваться еда и начнётся жёсткий дефицит. Что-то наподобие того, что было в СССР в 1990-91гг. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ, стремясь получить кредиты Запада на закупку еды и уберечь Орду от развала, её власти объявят включение Крыма в состав незаконным. Они объявят Республику Крым независимым государством и уберут оттуда роССийские войска и флот. Вместе с ними уйдут роССияне и предатели. И ТОЛЬКО после этого в Крым зайдёт украинская армия-освободительница! Другого реального способа возврата Крыма не видать.
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Ну-у-у, есть варианты...
Но гласная идея примерно такая...
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паникр))) А вы не к курсе как живут в северной и южной Кореи? Вот вы пишите Украине придётся стать экономически сильной и привлекательной для жизни страной. Одновременно создать самую сильную европейскую армию. ТАК ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИЛЬНЕЕ ЛЮБОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЫ, А УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ТАМ ВЫШЕ ЧЕМ В КИТАЕ, ЧЕГО-ТО Я СЛЫШАЛ ЧТОБЫ ГОЛОДНЫЕ СЕВЕРНЫЕ КОРЕЙЦЫ, ТРЕБОВАЛИ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ЮЖНОЙ КОРЕИ!
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"Я уехала от Левиафана", - Мария Максакова
Мария Максакова - о России, Украине, ФСБ, Мединском и "Нурееве"

История оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой, живущей теперь в Украине и похоронившей мужа, Дениса Вороненкова, убитого киллером в центре Киева, остается одним из главных сюжетов ток-шоу российских телеканалов.
"В дневных ток-шоу этого лета есть две магистральные темы - Украина и Мария Максакова, говорит телекритик Слава Тарощина. - И отношение к ним одинаковое - возмущаются и жалеют. Что бы ни произошло на Украине - даже отмена виз на въезд в Евросоюз, - это повод для жалости. И точно так же относятся к Максаковой: то жалеют, то возмущаются, что она стала "врагом". И мама идет в ход, и какие-то друзья семьи, и все эти эфиры заканчиваются тем, что ее настойчиво зовут в Россию: "Маша, приезжай, тебе здесь будет хорошо". Но вряд ли Маша после того, что почти ежедневно слышит о себе, соблазнится этим предложением".
Действительно, Мария Максакова не хочет возвращаться в страну, где, как она уверена, было организовано убийство Дениса Вороненкова. Она говорит, что связала свою судьбу с Украиной. "В Киеве - могила моего мужа. Ничего важнее для меня нет не только на ближайшие годы, но, думаю, и навсегда".
Недавно Мария Максакова стала вновь появляться на публичных мероприятиях. 14 июля она прошла по красной дорожке Одесского кинофестиваля - в белом платье и мехах.
В интервью Радио Свобода певица рассказала о том, почему она предпочитает жить в Украине и надеется, что имена заказчиков убийства ее мужа будут названы. БОЛЬШЕ ТУТ: https://www.svoboda.org/a/28616756.html
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Хахлов полно в Крыму. и это печально.
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на крысме сегодня:
1. Оккупационные власти Севастополя готовятся к массированному заселению в регион выходцев из соседней россии. Наблюдатели уверены, что речь идет о целенаправленной политике по замещению местного населения "полноценными" россиянами. Крымчане с украинскими паспортами, с точки зрения Москвы, являются "лишними" людьми и потенциальными саботажниками. Всеобщее недовольство российскими порядками, падение экономики и деградация крымского курорта - реалии современного Крыма. Все громче звучат голоса тех, кто говорит, что "при Украине жилось лучше". И все меньше людей верит в то, что жизнь наладится после строительства Керченского моста. Развивать весь полуостров, привлекать крупные предприятия в Крым никто не будет. Во-первых, российские олигархи опасаются санкций. Во-вторых, власти россии вообще не интересуются экономическим развитием регионов. Достаточно посмотреть, в какой нищете и разрухе живет российская глубинка. Подробней прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/28616777.html
2. Сегодня впервые с 2014 года поговорил с нашими ватными старушками, что сутками сидят на лавочках. Был очень сильно удивлен. Из шести старушек четыре уже не верят, что в Украине так все плохо, как показывает телевизор, которому перестали доверять в принципе. Три старушки сказали, что "нас обманули", имея ввиду обещания оккупантов о светлом завтра. Аномалия!
3. В Симферополе оккупанты одели детей в военную форму, выдали им оружие и посадили на БТРы. И так уже четвертый год. Православный ИГИЛ должен быть уничтожен https://ru.krymr.com/a/news/28616903.html (фото).
4. Оккупанты определили Крым в "Краснодарский судебный округ". То есть, теперь добиваться "справедливости" в кассационных вопросах придется ездить в Сочи или Краснодар http://www.blackseanews.net/read/132343
5. Ударными темпами идет ремонт севастопольских дорог на Острякова и в районе автовокзала (уже делали год назад). Говорят, что царь на день флота приедет. Рабы в ожидании.
6. Военные оккупанты отобрали у жителей Севастополя очередной пляж в Батилимане вместе с базой отдыха "Таврида", заявив, что это всё всегда принадлежало им. Хорошо, что НАТО не пришло! http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/voennye_zabrali_u_sevastopolya_plyazh_v_batilimane/ (фото).
7. Я так рад за вас, дорогие мои севастопольцы. Наверное, ничего хуже для таких ублюдков, как большинство из вас, кроме как россия, и не придумать. Аминь.
8. Вся сталь ушла на мост: оккупанты не могут восстановить трассу Симферополь-Севастополь. Напомню, что изначально ликвидировать обвал оккупанты грозились к маю 2017 года, но что-то снова пошло не так http://news.allcrimea.net/news/2017/7/14/vsya-stal-ushla-na-most-v-krymu-ne-mogut-vosstanovit-trassu-simferopol-sevastopol-84209/
9. Константинов рад, что с россиян будут сшибать курортный сбор, а местной вате пообещал на собранные средства отремонтировать дороги, на которые "никогда не хватает денег". Но оказалось, что в самом законе, принятым Госдурой, ремонтировать дороги на средства курортного сбора ЗАПРЕЩЕНО. То есть, фактически это налог на отдых, а Константинов завуалированно заявил, что дорог нам можно не ждать, потому что на них, как сказал коллаборант, никогда не хватает денег. Кроме того, Константинов подсчитал, что Крым заработает на курортном сборе 16 млрд рублей. То есть, если считать, что один турист отдыхает 10 дней, платя при этом 50 руб в день налога на отдых, то в Крым должно приехать 32 млн туристов. Напомню, что максимальное число отдыхающих было в 2012-2013 годах - около 6 млн в год https://twitter.com/CrimeaUA1/status/886193881695604737 (скрин).
10. Керчь БЕЗ ВОДЫ по 10 суток и более. Без шуток. Россия осуществляет геноцид граждан Украины, лишив их водоснабжения, нарушив Женевскую конвенцию: "Самый черный список Водоканал Керчи. 10 СУТОК!!! Отсутствует водоснабжение в микрорайоне Опасное. За этот период подвоз воды осуществлялся всего несколько раз и то днем, когда жители на работе! На звонки не отвечают, а если и удается дозвониться, то внятного ответа не добиться от них! Сколько в итоге это издевательство будет продолжаться, неизвестно. Зато реки питьевой воды текут сутками по городу. Пора обращаться в прокуратуру!", "У нас 4 суток. Без подвоза вообще. Капканы", "В Опасном у некоторых с 1-го июля нет воды", "Звонили уже (в Симферополь) с 7-го числа каждый день… и… воды нет" https://twitter.com/KrimRt/status/886230715448401920 (скрин). Другие жители предлагают перекрывать переправу, что вызвало возмущение у наглухо отбитых ватоголовых: "Это федеральная трасса! Несанкционированный митинг, и уж тем более перекрытие дороги карается законом в рф, впрочем, как и во всех нормальных странах". А в каких нормальных странах нет воды по 10 и более дней? https://twitter.com/KrimRt/status/886231790611988480 (скрин). Напомню, что в Керчи есть районы, где воды, газа и канализации нет уже 3 года + проблемы со светом https://www.youtube.com/watch?v=_qf91t8zYA4 (видео).
11. Оккупанты начали публиковать графики "плановых отключений света" на август 2017 года http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=67428
12. Севастополь. Обслуживающий персонал в гостинице "Аквамарин" ноет. Почти нет туристов, а те, что есть, жадные. С прошлым годом не сравнить. Год назад говорили то же самое. И с каждым годом все хуже.
13. Новофедоровка. Помню, когда свою подстилку между чужими втискивали. А теперь песок стал зарастать травой https://twitter.com/SectorCrimea/status/885929608050352128 (фото). Зарастает травой и пляж в Заозерном. Топтать пляж почти некому https://twitter.com/KrimRt/status/886238434096017413 (фото).
14. Понаехавший в Ялту Александр угрожает больше не понаехать: "Что у вас тут происходит?! Вы где цены такие берёте?! Народу нет, всё работает до 01:00, шезлонг сраный 500 рублей стоит, 2 экскурсии на Гнездо и на Ай-Петри, на гору - 5000!!! Жильё недоступное, чё за…(censored)!!! Никогда сюда больше не поеду" https://twitter.com/KrimRt/status/886224536076668929 (скрин).
15. Знакомый ватник в мае говорил, что в конце июня будет первый заезд в гостиницу. Потом сроки перешли на 10 июля. Но до сих пор гостиница пуста. Ватник в шоке.
16. Кладбище надежд: в Крыму оккупанты установили очередной поклонный крест. Кресты, кресты, кресты, кругом одни кресты… https://twitter.com/KrimRt/status/885886712202874880 (фото).
P.S. Вспомнилась мне сегодня "Сказка о рыбаке и рыбке". И так сильно напоминают ватники персонажей этой сказки - старика со своею старухой, которые всё хотели получать по волшебству. Сначала старуха возжелала новое корыто вместо разбитого. У старика не было на новое корыто денег из-за нищенской пенсии. Вот и отправился старик просить новое корыто у золотой рыбки. После корыта старуха захотела избу вместо землянки, т.к. за всю жизнь на хороший дом старики не заработали из-за низких зарплат. И снова старик отправился к золотой рыбке, и получила старуха избу. Потом старуха вдруг почувствовала себя не крестьянкой, а столбовою дворянкой, не имея соответствующих для этого предпосылок. И это желание было выполнено, после чего новоиспечённая дворянка выгнала своего старика из дома в конюшню. Но и этого бабке оказалось мало. Следующим исполненным желанием стало превращение старухи-дворянки в вольную царицу, после чего грозная стража и близко не подпускала старика к своей старухе. Последним желанием старухи было - стать владычицей морскою, и чтоб золотая рыбка служила ей во всем. В итоге и старик, и старуха снова остались у разбитого корыта. Так вот, предатели видели в россии ту самую золотую рыбку, которая не только должна была исполнять их желания, но и служить им во всем. А вышло всё ещё хуже, чем в сказке. Оккупанты не только новое корыто не дадут, но и старое отберут - вместе с землянкой.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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я знову ж, в 1558-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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"без разницы, где выступать" - а для нас разница есть, потому что мы понимаем что если человек нарушил закон Укранины, то в Украине нарушителям делать нечего.

А по человечески - то должен понимать, что на его поведение смотрят и подражают жители россии, поэтому порка должна быть показательной. Так что "не пустили" слишком мягко, могли и по жоще, например как с Сенцовым, но мы же не россияне.
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Телепроект «Крим.Реалії»: Росіяни не хочуть їхати до Криму
Після російської анексії 2014 року Крим як курорт де-факто став залежним винятково від настрою російського туриста. Цього літа росіянам Крим набрид, а на відпочинок вони поїхали в Туреччину й на інші курорти.
В окупованому півострові тим часом підраховують збитки й шукають пояснення провального сезону. А ще виставляють на продаж готелі й пансіонати.
Як провальний курортний сезон позначиться на житті кримчан і на ринку курортної нерухомості - про це в новому випуску програми «Крим.Реалії». ВІДЕО https://ua.krymr.com/a/28618100.html
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чего ждать от шнуробарыги из Держимордора, если свои допы-гепы совсем не грустят
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Ну почему кацапы никак не поймут, что в Крым ездить можно и выступать можно, НО только заезжать с территории материка и выступать получив разрешение в Украине. И никто против тебя не будет вводить какие то ограничения. Вот я не могу понять, почему касабы этого не понимают или не хотят понимать?...
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Запустить рейс Борисполь-Симферополь и все будут залетать через Украину.
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Да почему же - НЕ поймут . .? Всё они прекрасно понимают , а делают по своему из принципа . Дескать , - мы с расеи , посему плевать мы хотели на любые законы , любых государств . !!
Просто гонора у вяликих через чур дохрена .! .
Так ведёт себя самое настоящее быдло ,, а-ля Полиграф Полиграфыч Шариков . !
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пророк...
моськва,по ком звонят твои колокола...
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Не в курсе его "творчества". Я музыку слушаю.
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Oueen, Pink Floyd, Deep Purple,Yes, Laid Back, Livin' Blues и т.д Вы наверное и слов-то таких не слышали- слушайте дальше "артиста"Шнурова
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из ваших мне только Queen нравится,особенно You don't fool me. )
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Ну это далеко не всё, я просто перечислил диски, которые перед носом , на столе стоят. Квины - это целый мир, правда нужна хорошая аппаратура. Кстати, ранние Песняры - великолепны, очень нравится филипсовский диск, выпущенный к их 25 летию.Если интересно, посмотрите как Пеня, ткнул носом, урода Диброва, когда тот попросил спеть Вологду, но "чтобы мы все аплодировали". https://www.youtube.com/watch?v=w1YjVjeMRoM
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Так она бабки хуйлу вернула? То она рыдала потому Шо бабло хуйловское данное на выборы отдавать нужно было...
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вот на все человеку пофиг, только "для людей" петь хочет - надоели уже эти попытки усидеть .опой на всех стульях
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вопрос не в том где выступать а в том где въезжать в крым.если через УКРАИНУ не вопрос-пусть поет.А если через керчь...извини Шнур.Тогда в шахну и там лабай.
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100% если концерт этого ехай нахай, впаривают по РУЗЗ ТВ где руззке космос говорит,что в открытый космос в резиновых перчатках выходит.Да,.....вот такой вот цЫрк. Но верят !!!


Смотреть YouTube
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Да мы поняли,что вам все без разницы.И вы нам ,без разницы.
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у него такая жопа...значит я его люблю
шнур про хуйла
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Какая разница как жить, можно и мать родную продать, лишь бы деньги платили.
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Ну, убивают хуйлопитеки тысячи граждан Украины. Делов-то. А всякие хуйлопитеки типа этогт шнур-кнур-нурс "просто" поют... "Ну какая здесь политика."
Так, что ли?
Вот изза таких шнуров-кнуров и проч., при их молчаливой поддержке или даже "как бы" "игноре" фюрерок путлер и прочие диктаторы-мрази и совершают свои кровавые злодеяния...
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Мерзкий тупой гандон. Опопсовился окончательно. Вообще не понимаю, как ему удалось стать звездой. Такую хуйню поет.
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Эти российские исполнители - уроды не понимают, что в Крым они ездить могут,но только с территории Украины,с нашего согласия.Или Финляндию,где дача этого алкоголика добирается в плавь не проходя границу?
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Неужели так трудно всем этим певцам через рот тяжело понять, что вопрос не в том, что они извлекают свои звуки в Крыму, а в том, каким образом они в этот Крым въезжают?
Очень сомневаюсь, что если бы Шнур захотел въехать в Крым через украинские границы, то ему бы в этом отказали. Заехал бы, показав пример остальным коллегам, и спокойно бы без последствий заработал бы свою денежку в Крыму.
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На тысячи убитых украинцев его-же соплеменниками и на закон положил твой "шнур". Здесь нет политики зато есть преступление.
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Без разницы, где выступать? Уже нет. В Украине уже не выступать.
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Благодаря тщательным исследованиям украинских учёных старины в области истории развития москалей кацапов, практически удалось написать достоверный собирательный исторический портрет того самого казламордого недоразумения, которое в силу своей альтернативной одарённости даже именует себя якобы "русским народом".
Казламордое существо представляет из себя изображение эдакого отдалённо похожего на человека существа в татарском кокошнике и с раскосой , вечно пропитой полуазиатской или рябой перекошенной от злобы мордой, обладающее рабской душонкой, блядским и вероломным но трусливым характером. Ко всему прочему это существо, которое более всего напоминает не единый этнос, а искусственно созданного из каких-то ошмётков голема, для общения использует исключительно один из диалектов староболгарского языка, обильно сдабривая его татарскими и угро-финскими словами и с наполовину ужасным кацапским матом гунов. Лапотное существо которое с одинаковым рвением готово поклонятся звезде, кресту, полумесяцу, любым богам а также портрету своего очередного кровавого маньяка вождя, но при этом оно имеет наглость причислять себя к полноценным людям, да ещё и не к абы-каким, а именно к славянам русским!
Да именно так выглядит собирательный портрет так называемого с 18 века ( придуманого и якобы даже русского народа). Вот так москали -кацапы эта монголоидная лапотная нечисть испоганила в 18 веке великое святое слово славянская Украина - Русь, Киевской -Руси, и имя славных славян русичей, русинов предков украинцев..
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Бабло определяет сознание.
Так,шнур(ок)?
А помню его в Киеве в футболке с надписью "Я-не москаль".
Москаль ты,шнур(ок),москаль,причём-с ватным содержанием черепушки.
А вот и подтверждение твоего "имперского вяличия" и "духовной скрепности":
"потому что "ссыкливый"." (с)
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намедни ведь презиком "нашествия" выбрали )).
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Зато эфир наш будет чище,пусть матюкает своих касапов,им это нравится.Никогда не воспринимал творчество этого типа,типичный алкаш расейский.
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я был о нем лучшего мнения. ну да ладно лаве победило
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Не на кого пенять! Идет гибридная война по законам гэбни и барыг. Тут вам война, а тут АТО. Тут каждый день убитые и раненные, а тут фестивали по телеку с шоуменами и прыгающими попками... На кого пенять?

Как новое поколение украинских артистов завоевывает Россию
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРоссийский музыкант Шнуров о концертах в оккупированном Крыму: "Без разницы, где выступать". ВИДЕО
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