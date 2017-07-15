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 Разбойник погиб, пытаясь сбежать от полиции в Харькове. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Харькове мужчина, подозреваемый в разбойном нападении, пытался сбежать от полиции и погиб при падении из окна многоэтажного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, неизвестный зашел в кредитное учреждение на улице Сумской и, угрожая пистолетом, пытался завладеть деньгами. Кассир успела нажать тревожную кнопку. Работники охраны быстро приехали на вызов и начали преследовать нападавшего. Злоумышленнику удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома в переулке Воробьева.

Работники полиции окружили дом. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец, и начали операцию по его задержанию. В это время мужчина выпрыгнул из балкона на четвертом этаже. До приезда врачей правоохранители оказывали ему первую медицинскую помощь.

Врачам не удалось спасти мужчину: он умер в карете скорой помощи.

Происшествие предварительно квалифицировано по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

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