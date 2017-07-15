 Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze-2017, посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity", участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6 Флота США вице-адмиралом Кристофером Грейди обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач", - написал Полторак.
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эта личная преданность только усугубляет положения дел.
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Собственно военными делами должен заниматься глава ГШ
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У него обострение на границе с лугандоном- он на учениях.
Для одного министра обороны - парад во время Илловайской трагедии уже плохо кончился, а надеюсь - кончится еще хуже, когда его посадят. И Муженко иже с ним.
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Перечитай!
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Катаешься по Миру, встречаешься с интересными людьми, и ни за х.й не отвечаешь... - в таком мире живёт наш(?) Полторак.
- зарплата хорошая. есть где и шо замутить, ни за шо не отвечаешь, мелькаешь на экранах,... шо ещё в жизни надо!?
А бойцы. тем временем, в окопах гибнут и калечатся.
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Разбомбили эшелон с солярой и привет - что успели, подорвали, остальное бросили.
У нас даже целые эскадрильи были самолетов фрицевских, что уж за танки говорить.
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лубянскихитальянских учебниках не пишут
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пипифакс из Госдумы не предлагать.
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NATO= eto organizatsia sashity !
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