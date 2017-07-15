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 Политика Украины
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Все про:США (12967) учения (1840) флот (689) Полторак (880)

 Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач. ВИДЕО+ФОТО

Министр обороны Украины генерал Степан Полторак посетил участвующие в международных морских учениях "Sea Breeze-2017" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", эсминец и ракетный крейсер ВМС США, а также встретился с командующим 6 флота США вице-адмиралом Кристофером Грейди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze-2017, посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity", участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6 Флота США вице-адмиралом Кристофером Грейди обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач", - написал Полторак.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители канадского флота примут участие в учениях Sea Breeze в Украине

Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач 01

Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач 02

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А Девидсон ему сказал, что передает 6 флот США Полтораку!!
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не пойму как мент может разбираться в военных делах...
эта личная преданность только усугубляет положения дел.
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Министр обороны - просто менеджер. Снабжение, финансы и всякие инициативы за ним.
Собственно военными делами должен заниматься глава ГШ
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Так о чём он там базарил ? Толкнуть что-то хотел ?
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СИДНЕЙ - НЕ МОЖЕШЬ ПОНЯТЬ? Спроси вот у них - министры обороны стран НАТО и Столтенберг!!!
Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач - Цензор.НЕТ 6734
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Ничего он не разбирается.
У него обострение на границе с лугандоном- он на учениях.
Для одного министра обороны - парад во время Илловайской трагедии уже плохо кончился, а надеюсь - кончится еще хуже, когда его посадят. И Муженко иже с ним.
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Угу, выкатывай Полторашка свою надувную лодку, будем с НАТО учения проводить уничтожению атомоходов в Тихом океане...
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А чому тодї кажуть,що НАТИ в Україні немає? Щоб кацапів не злити?
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Хорошая работа у военных чинуш.
Катаешься по Миру, встречаешься с интересными людьми, и ни за х.й не отвечаешь... - в таком мире живёт наш(?) Полторак.
- зарплата хорошая. есть где и шо замутить, ни за шо не отвечаешь, мелькаешь на экранах,... шо ещё в жизни надо!?
А бойцы. тем временем, в окопах гибнут и калечатся.
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Да нихрена он не обсуждал,так как тупой валенок,постоял перед камерой,повертел жопой.
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Были бы америкосы не такие меркантильные---та махнулись бы не глядя ракетным крейсером на Сагайдачного! Крепко горох бы летел по всему кремлю дней пять! Но так не бывает. Минимум лярд зелени тянет крейсер. Я бы его назвал Саша Белый!
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Вот так прямо взял и проверил ход проведения международных учений.Круто!
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А новые поРОШЕНсковские ленинские катера показали командующему 6го флота?
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Полторак заходя на палубу честь отдать ! мабуть забув )
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в любой армии на войне десятки трофеев. Тем более, это ранней серии, то есть , начало войны.
Разбомбили эшелон с солярой и привет - что успели, подорвали, остальное бросили.
У нас даже целые эскадрильи были самолетов фрицевских, что уж за танки говорить.
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Трофейная тридцатьчетверка. Немцы с трофейными ППШ и ППС и мосинками были. У всех трофейные оружие и техника использовались. Тридцатьчетверки и в Африке у немцев были.
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какие такие общие задачи у 6 флота и всу на москву собрались хлопцы чишо ?
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Кроме как погавкать в сторону поребрика и сдать орде территории страны, других задач Поторак выполнить не в состоянии.
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даже тов. Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач - Цензор.НЕТ 9955 Папа Карла не выдержал вышел из засады борец против нато
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вы итальянские камунисты тов. Полторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач - Цензор.НЕТ 6650 Папа Карла почему то очень сильно дружили с правыми радикалами и фашистами дуче но это в ваших лубянских итальянских учебниках не пишут
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бредни и сказки. итальянские партизаны Бригады Гарибальди сражались с нацистами и фашистами с самого начала войны.
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бредни и сказки ваша комуно-национал фашистская идеология в которой человек произошел от обезьяны и является винтиком общества
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ваааах ! ты утверждаешь значит шо тебя создал бог.
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есть земли, захваченные у Украины, несколько ближе к морю, чем Москва.
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ой, а таки покажешь хоть один международный документ, утверждающий, что Крым - Российский?
пипифакс из Госдумы не предлагать.
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Лучше б отчитался о ходе строительства новых кораблей, или хотя бы об их закладке. Позорно не иметь ни одного корабля для морского боя.
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ЧТОБЫ СТРОИТЬ НОВЫЕ КОРАБЛИ.- НАДО ВЕРНУТЬ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА. И Николаевских корабелов вернуть
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В США (да везде почти) как-то обходятся без собственности государства.
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Полторак виглядає як вахлак. У амерів форма відпрасована, приємно глянути на моряків.
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А вы никогда не задумались как выглядят кабинеты наших хенералов и кабинеты генералов НАТО? Вот интересно бы фото эти в Цензоре увидеть.
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Цікаво, Полторак не бігав від Девідсона, як він бігав від емісарів НАТО під час Дебальцево з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО"? Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі
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Просто он тогда английского не знал . А теперь у него переводчик.😀😀😀😀
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глубокую мысль высрал - прям на всю свою извилину...
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З ментів у мореплавці?? Ну, голова!! Мошонкін не дотягнув, піхота!
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NATO v Ukraine, kakaja raznitsa? V Estonii NATO okolo 100km or StPetersburga uzhe davno.
NATO= eto organizatsia sashity !
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Полтораліт і вдосконалення майстарності, це як земля і небо. Про яке вдосконалення майстерності може говорити паркетний хенерал?.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолторак обсудил с командующим 6 флота США Грейди вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении совместных задач. ВИДЕО+ФОТО
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