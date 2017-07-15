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 Политика Украины
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Все про:США (12966) учения (1838) флот (689) Полторак (880)

 Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач. ВИДЕО+ФОТО

Министр обороны Украины генерал Степан Полторак посетил участвующие в международных морских учениях "Sea Breeze-2017" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", эсминец и ракетный крейсер ВМС США, а также встретился с командующим 6 флота США вице-адмиралом Филиппом Дэвидсоном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze-2017, посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity", участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6 Флота США вице-адмиралом Филиппом Девидсоном обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач", - написал Полторак.



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Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач 01

Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач 02

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А Девидсон ему сказал, что передает 6 флот США Полтораку!!
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не пойму как мент может разбираться в военных делах...
эта личная преданность только усугубляет положения дел.
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Министр обороны - просто менеджер. Снабжение, финансы и всякие инициативы за ним.
Собственно военными делами должен заниматься глава ГШ
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Так о чём он там базарил ? Толкнуть что-то хотел ?
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СИДНЕЙ - НЕ МОЖЕШЬ ПОНЯТЬ? Спроси вот у них - министры обороны стран НАТО и Столтенберг!!!
Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач - Цензор.НЕТ 6734
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Угу, выкатывай Полторашка свою надувную лодку, будем с НАТО учения проводить уничтожению атомоходов в Тихом океане...
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А чому тодї кажуть,що НАТИ в Україні немає? Щоб кацапів не злити?
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Хорошая работа у военных чинуш.
Катаешься по Миру, встречаешься с интересными людьми, и ни за х.й не отвечаешь... - в таком мире живёт наш(?) Полторак.
- зарплата хорошая. есть где и шо замутить, ни за шо не отвечаешь, мелькаешь на экранах,... шо ещё в жизни надо!?
А бойцы. тем временем, в окопах гибнут и калечатся.
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Полторак обсудил чего и с кем? Как воевать "Сагайдачным"? Только главное орудие имеет три десятка не устраненных неисправностей. Хотя, конечно есть, гроза морей, "Гюрза"
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Да нихрена он не обсуждал,так как тупой валенок,постоял перед камерой,повертел жопой.
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Вот так прямо взял и проверил ход проведения международных учений.Круто!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач. ВИДЕО+ФОТО
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