 Полторак обсудил с командующим 6 флота США Дэвидсоном вопросы совершенствования мастерства военных при выполнении общих задач. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze-2017, посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity", участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6 Флота США вице-адмиралом Филиппом Девидсоном обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач", - написал Полторак.
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эта личная преданность только усугубляет положения дел.
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Собственно военными делами должен заниматься глава ГШ
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Катаешься по Миру, встречаешься с интересными людьми, и ни за х.й не отвечаешь... - в таком мире живёт наш(?) Полторак.
- зарплата хорошая. есть где и шо замутить, ни за шо не отвечаешь, мелькаешь на экранах,... шо ещё в жизни надо!?
А бойцы. тем временем, в окопах гибнут и калечатся.
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