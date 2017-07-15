 В центре Харькова взорвали аварийный пятиэтажный недострой. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Подрыв - наиболее дешевый и безопасный способ проведения демонтажа объекта. Аварийное здание, непригодное для реконструкции, находится на склоне. Тяжелой технике подъехать сюда тяжело. Поэтому было принято именно такое решение. Детонационного воздействия на почву практически не было, так как использовано всего до 100 г взрывчатки", - отметил представитель собственника пятиэтажного здания Геннадий Мазепа.
По его словам, в целях минимизации воздействия, тяжелую конструкцию обрушили не целиком, а поэтапно - этаж за этажом.
За демонтажем, несмотря на облако пыли, у станции метро "Научная" наблюдали до сотни харьковчан, пострадавших нет.
На время работ движение по проспекту Науки перекрыли: транспорт направили в объезд.
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Так и тут....знание законов физики...точки закладки....и все....
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