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Все про:взрыв (4200) строительство (1750) Харьков (4315)

 В центре Харькова взорвали аварийный пятиэтажный недострой. ВИДЕО

Аварийный пятиэтажный недострой был разрушен контролируемым взрывом около 11:00 на проспекте Науки, 25-б в центре Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Подрыв - наиболее дешевый и безопасный способ проведения демонтажа объекта. Аварийное здание, непригодное для реконструкции, находится на склоне. Тяжелой технике подъехать сюда тяжело. Поэтому было принято именно такое решение. Детонационного воздействия на почву практически не было, так как использовано всего до 100 г взрывчатки", - отметил представитель собственника пятиэтажного здания Геннадий Мазепа.

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По его словам, в целях минимизации воздействия, тяжелую конструкцию обрушили не целиком, а поэтапно - этаж за этажом.

За демонтажем, несмотря на облако пыли, у станции метро "Научная" наблюдали до сотни харьковчан, пострадавших нет.

На время работ движение по проспекту Науки перекрыли: транспорт направили в объезд.

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ггг... теперь на очереди кремль, что в столице сколеновставании...
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страшно подумать что об этом расскажут в русс. сми
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А че там думать? Взорвали что бы спрятать трупы изнасилованных русскоязычных пенсионерок.
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Как говорил Архимед..
Дайте мне точку опоры, и я поверну Землю.

Так и тут....знание законов физики...точки закладки....и все....
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немного под другим углом видео
https://www.facebook.com/100007995588493/videos/1953418214934679/
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Я просмотрел видео и у меня есть один вопрос. Было ли кому то по ту сторону объектива "страшно"? А то как то непонятно с первого раза.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ центре Харькова взорвали аварийный пятиэтажный недострой. ВИДЕО
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