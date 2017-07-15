 Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО

"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть, что внутри, и нашли гранату. Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.