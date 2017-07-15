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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:взрывчатка (739) граната (638) дети (3239) Киев (17639)

 Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Апрельском переулке дети нашли рюкзак с гранатой внутри.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook.

"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть, что внутри, и нашли гранату. Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на Днепровской набережной нашли гранату


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Мальчик за лесом нашёл миномёт-больше в деревне никто не живёт ...
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Вот интересно,какая падла разбрасывает такое.
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100 причин может быть, потеряли-забыли,выбросили, сбросили при виде полиции, специально оставили кому то, время то АТОшное , военное, вносит свои коррективы в жизнь
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Да это понятно,где-нибудь в Израиле при виде валяющегося рюкзака дети вызвали бы полицию,там это дело отработано с пеленок.Вот там понятно,военное время.А ведь у нас вполне возможен вариант когда мусора сами разбрасывают такое для устрашения населения и ждут звонка.Легенду ж надо подкармливать.
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По рюкзакам Аваков и его жена спецалисты с них и спрашивайте.
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Внутри в Киеве, дети с гранатой нашли рюкзак...)) Заголовки жесть..кто их пишет?)
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Анатоль Лемберг Вы же сами так перекручено написали - и сами себя спрашиваете .кто их пишет?)
Заголовок вполне понятен.
"Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве." В данном случае смысловой акцент заголовка сделан на то, что дети нашли рюкзак внутри которого была граната.
Можно было написать и по другому; "В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой внутри."
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Это был сарказм... Надеюсь Вы согласитесь, что если бы написали - "В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой", то текст читался бы не по Добкински...т.е не по дебильному)
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Так я написал уже... более приемлемый на мой взгляд вариант. "В Киеве, дети нашли рюкзак с гранатой внутри."
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...при взятии Бастилии, - КасьяновДети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве - Цензор.НЕТ 8002
Это ж надо так уметь праздник испортить. Дейдея ранило при взятии Бастилии, - КасьяновСидим, никого не трогаем, отмечаем День взятия Бастилии.И вдруг, как гром среди ясного неба - Дейдей ранен!Это ж надо так уметь праздник испортить…Апдейт. "Дейдея ранило при взятии Бастилии" (с) Lora CheaЮрий Касьянов...
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маленький мальчик нашел пулемет ...
ну а дальше ви знаете )))
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Слава Богу что благополучно завершилось, а могли быть варианты.
Маленький мальчик гранату нашел, С этой находкой в автобус зашел. Люди взглянули на мальчика косо, Дальше поехали только ...

Девочка в поле гранату нашла:
"Что это, дядя" -спросила она
...........................................
маленький мальчик гранату нашел, в рюкзак засунул и в школу пошел,
к школе напрасно спешили врачи, от нее остались одни кирпичи.
Детям учить подобные стихи и пояснять что это серйозно может быть с каждым
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В Киеве дети гранату нашли
К раде верховной с нею пришли
Меткий бросок, раздается "бабах"

Выборы скоро во всех округах...
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Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве - Цензор.НЕТ 7760

Утром Аваков куда-то спешил,
Кто-то гранату в рюкзак положил,
Всё в Украине меняется быстро, -
"Бах!" - и вакансия есть на министра.
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В Кремль хтось прислав термоядерну міну
З написом "Це тобі за Україну!",
Раптом здригнулась довкола земля, -
Більше нема ні Москви, ні Кремля.
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Ця війна ще гикнеться. Мені розповідав один чоловік яку шкоду вони творили пацанами після війни. Знайшли гранату і запхали її в піч у літній кухні в селі зловредній бабці. Ось вона затопила піч і пішла в хату, а воно як бахнуло і всю кухню рознесло.
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Маленький мальчик гранату нашёл,
В печку засунул и в школу пошёл.
Бабушка вечером печку топила,
Много народа её хоронило.
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До этого только в зоне дружественного клича"хуйло,приди!" находили.А теперь хуйло ходит и там,куда его не звали.
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Маленький мальчик нашёл автомат,
Дуло направил он дедушке в зад.
Деду теперь не придётся понять,
Как метко внук научился стрелять
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Дедушка в поле гранату нашёл.
До Рады Верховной неспешно дошёл.
Дёрнул колечко и бросил в окно:
Дедушка старый, ему всё равно
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Эта хрень надолго. Мальчишки всё разыщут, потому что они в постоянном поиске, их туда инстинкт гонит. Я в школьные годы с друзьями добывал из земли боеприпасы времён войны с турками возле бендерской крепости, сынулька с друзьями носился с патронами войны 1992. Если место хорошее, на него всегда претендовала туева хуча "освободителей" и россыпи боеприпасов после каждого "освобождения" - это неизбежно. Больше всех не повезёт рыбам в речке, их взрывать будут все, независимо от политических убеждений.
Если кто не в курсе, какая разница "освободителем" и оккупантом - освободить освободили, а свалить забыли.
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Родителям хорошо бы научить детей не брать всё подряд, что кругом валяется..... Тем более, сейчас, во время войны. А ведь могла бы быть реальная трагедия....
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Маленький Матиос гранату нашел,
В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
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Мама и папа отправились спать.
Маленький мальчик нырнул под кровать.
Вынул гранату, пихнул под матрас,
Дёрнул колечко и крикнул «Атас!»
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Заголовок конечно пугает.Ну что делать.Смутные времена.Грамотные люди редкость.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО
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