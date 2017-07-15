 Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook.
"Дети нашли рюкзак, принесли его на детскую площадку неподалёку, начали смотреть, что внутри, и нашли гранату. Повезло, что в этот момент на площадке находился мужчина, который забрал у них опасную "игрушку" и вызвал патрульную полицию.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сказано в сообщении.
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АТОшное, военное, вносит свои коррективы в жизнь
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Заголовок вполне понятен.
"Дети нашли рюкзак с гранатой внутри в Киеве." В данном случае смысловой акцент заголовка сделан на то, что дети нашли рюкзак внутри которого была граната.
Можно было написать и по другому; "В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой внутри."
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Это ж надо так уметь праздник испортить. Дейдея ранило при взятии Бастилии, - КасьяновСидим, никого не трогаем, отмечаем День взятия Бастилии.И вдруг, как гром среди ясного неба - Дейдей ранен!Это ж надо так уметь праздник испортить…Апдейт. "Дейдея ранило при взятии Бастилии" (с) Lora CheaЮрий Касьянов...
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ну а дальше ви знаете )))
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Маленький мальчик гранату нашел, С этой находкой в автобус зашел. Люди взглянули на мальчика косо, Дальше поехали только ...
Девочка в поле гранату нашла:
"Что это, дядя" -спросила она
...........................................
маленький мальчик гранату нашел, в рюкзак засунул и в школу пошел,
к школе напрасно спешили врачи, от нее остались одни кирпичи.
Детям учить подобные стихи и пояснять что это серйозно может быть с каждым
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К раде верховной с нею пришли
Меткий бросок, раздается "бабах"
Выборы скоро во всех округах...
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Утром Аваков куда-то спешил,
Кто-то гранату в рюкзак положил,
Всё в Украине меняется быстро, -
"Бах!" - и вакансия есть на министра.
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З написом "Це тобі за Україну!",
Раптом здригнулась довкола земля, -
Більше нема ні Москви, ні Кремля.
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В печку засунул и в школу пошёл.
Бабушка вечером печку топила,
Много народа её хоронило.
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Дуло направил он дедушке в зад.
Деду теперь не придётся понять,
Как метко внук научился стрелять
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До Рады Верховной неспешно дошёл.
Дёрнул колечко и бросил в окно:
Дедушка старый, ему всё равно
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Если кто не в курсе, какая разница "освободителем" и оккупантом - освободить освободили, а свалить забыли.
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В сумку засунул и в школу пошел.
К школе напрасно спешили врачи -
От школы остались одни кирпичи.
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Маленький мальчик нырнул под кровать.
Вынул гранату, пихнул под матрас,
Дёрнул колечко и крикнул «Атас!»
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