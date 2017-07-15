 Во время выступления вице-спикера Яровой в Госдуме протекла крыша. ВИДЕО

Об этом сообщает

со ссылкой на

.

"Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла…", - сказала Яровая, прервав выступление.

Вода капала на представителей "Единой России". Депутаты сделали перерыв на 10 минут, а затем продолжили заседание.

Видео - MeduzaВидео - "Новая газета"