 Во время выступления вице-спикера Яровой в Госдуме протекла крыша. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.
"Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла…", - сказала Яровая, прервав выступление.
Видео - Meduza
Вода капала на представителей "Единой России". Депутаты сделали перерыв на 10 минут, а затем продолжили заседание.
Видео - "Новая газета"
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Послушайте, она говорит : " Это на улице дождь! Так вот почему течёт!". Капитан Очевидность, сука.
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этого достаточно.
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Вот нам украинцам еще знать о хоз. проблемах рашинской коммуналки не хватало.
И так информационного шума наши политики наплодили, что бы люди на основных проблемах не сосредотачивались. Вон луцик с порохом как "лютуют" - ни для без бла-бла шоу.
Вот если бы эта крыша на всю их диб-ю госдуму рухнула ну или хотя бы на эту Д-ру - вот ЭТО новость. Даже Asti Mondoro открою.
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Причём-давно.
И по всей расее.
А может "замироточила"?..
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Так что ничего не обычного, только подтвержденный факт.
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