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 Курьезы, За рубежом
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Все про:Госдума (975) Россия (71407) крыша (30) вода (4)

 Во время выступления вице-спикера Яровой в Госдуме протекла крыша. ВИДЕО

Заседание Госдумы в пятницу пришлось прервать из-за ливня, во время которого с крыши пошла вода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza.

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"Не знаю, что там депутаты рассматривают на потолке. А, крыша потекла…", - сказала Яровая, прервав выступление.



Видео - Meduza

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Вода капала на представителей "Единой России". Депутаты сделали перерыв на 10 минут, а затем продолжили заседание.



Видео - "Новая газета"
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У самой-то яровой ( как и у большинства депутан госдуры) крыша уже давно протекла. А теперь ещё и в здании.
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Да не чё там не протекло , просто обосцались от осознания своего вЯличия !
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Вызывайте своего халуя кадырова - пусть ликвидирует течь.Иначе на ваши тупые бошки потолок обвалится.
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кадыров не холуй а хозяин пидорашки, к путину за баблом в спортивном костюме ездит, чурка и дикарь читать наверное не умеет а росиюшку раком поставил и дань собирает
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поганий знак... якщо навіть у депутатів..тече "криша" ...- тікати їм треба...і то пошвидше...
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Там во втором видео за кадром фраза какой-тодепутанки госдуры феерична в своей банальности и тупости.

Послушайте, она говорит : " Это на улице дождь! Так вот почему течёт!". Капитан Очевидность, сука.
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есть более важные дела чем научиться чинить крышу - мировое господство
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"В Госдуме протекла крыша"
этого достаточно.
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там голова прохудилась, а не крыша.. это же очевидно.
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_Крыша потекла у всей проклятой раши! И починить её не уверен, что возможно. В отличие от кровли госдуры.
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Офигеть.
Вот нам украинцам еще знать о хоз. проблемах рашинской коммуналки не хватало.
И так информационного шума наши политики наплодили, что бы люди на основных проблемах не сосредотачивались. Вон луцик с порохом как "лютуют" - ни для без бла-бла шоу.

Вот если бы эта крыша на всю их диб-ю госдуму рухнула ну или хотя бы на эту Д-ру - вот ЭТО новость. Даже Asti Mondoro открою.
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Не иначе как Трамп с подъездов в думу перешёл... )))
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Замироточило... Где, бля, Поклонская - такой знак, йоптель!
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дожились рашконищеброды до того ,что уже в дурдуме крыша течет...такого я еще не слышала)))))))))))
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Зимой это смотрелось бы несоизмеримо вЯличественней ...

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да крышу заменить , это не импортозамещение состряпать, тут без Джамшутов никак не обойтись
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Кризис на Рашке уже и в самое змеиное гнездо добрался...
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Когда крыша едет она начинает протекать.
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Все, что нужно знать о рукожопости кацапов. Даже в госдуре не могут нормальные кровельные работы сделать
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Крыша это херня,крышу можно отремонтировать. А вот что делать с их протёкшими мозгами?
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Все, что нужно знать о рукожопости кацапов. Даже в госдуре не могут нормальные кровельные работы сделать
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в Госдуме протекла крыша. (с)

Причём-давно.
И по всей расее.
А может "замироточила"?..
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Постоянный представитель Оркостана при ООН в Женеве Алексей Бородавкин дал оценку завершившимся переговорам.........«............ для начала нужно установить мир, а потом уже договариваться о политической реформе в условиях нормализации обстановки». Согласитесь, очень здравомыслящий подход......Вот только почему такой же здравый смысл отказывает, когда это касается не Сирии, а Донбасса. и тут начинается - « амнистия, особый статус, изменение конституции, политические гарантии......... ко-ко-ко»
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Всевышний подсказывает рашистам - умойтесь ,вы запачканны кровью конфликтов и войн..
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Разруха не только в ГосДуре, в головах у её депутатов, но и в её крыше.
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В Германии выражение "крыша течет" однозначно русскому "крыша поехала".
Так что ничего не обычного, только подтвержденный факт.
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У парашинских ублюдков потекло все уже давно,первыми потекли гнылые мозги.
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«В Госдуме прервали заседание из-за протекшей крыши.» А из-за поехавшей крыши заседание не прерывали
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Цензор.НЕТВидеоКурьезыВо время выступления вице-спикера Яровой в Госдуме протекла крыша. ВИДЕО
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