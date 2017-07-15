 Дипломированный психолог-пособница "ДНР" задержана в Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что 28-летняя уроженка Донецкой области - дипломированный психолог - добровольно присоединилась в ряды НЗФ "ДНР" в середине 2014 года.
По поручению одного из главарей террористов злоумышленница внедряла и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки. Занималась воодушевлением боевиков на убийства украинских военных, пренебрегая собственной жизнью ради навязанных пророссийской пропагандой идей псевдогосударственного образования "ДНР".
Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Задержанной сообщено о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
3993 23
Наемник Бен Стимсон стал первым британцем, получившим тюремный срок за участие в войне на Донбассе(48)
"Лохов нет! Прямо в форме и со знаками различия ВСУ. Небось, еще и парашют за спиной болтался", - разоблачение фейка об "укродиверсанте в Донецке". ВИДЕО(67)
Минкультуры фиксирует факты откровенного сотрудничества клира и высшего духовенства Луганской епархии УПЦ МП с террористами "ЛНР", - заявление министерства(40)
Боевики на оккупированном Донбассе создали систему трудовых лагерей, - немецкие СМИ. Карта(108)
Паника у террористов: тревожные новости из Луганской области(0)
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, - украинская сторона СЦКК(2)
Россия не торопится закупать уголь у боевиков ОРДЛО, - Казанский(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
надо её в Раду депутатом избрать, мож кого воодушевит на патриотические поступки.
Ответить
Либо вообще не показывайте, либо лицо не скрывайте и голос не коверкайте.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Х*ячечная !!! Это - министерство культуры !" (с)
Ответить
Ответить
+100500!
Ответить
Так как грибы бывают разные.
Одни тебя насытят, а другие - кино покажут. (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Фото: apostrophe.uaПро це повідомляють Патріоти України з посиланням наNewsturk.42-річний Андрій В., 41-річна Олена К. та 37-річна Юлія Ф. приїхали у гості до свого знайомого, який проживає в курортному селищі Чамьюва (Кемер).Потім трійця десь роздобула три браслета відвідувачів 4-зіркового готелю з системою "все включено" і спокійно вирушили на обід в готель. Персонал помітив "нових" відвідувачів, коли ті почали просити бармена налити їм алкоголю на безлімітному барі, після чого охорона викликала співробітників жандармерії.Трьох громадян Росії було спочатку відправлено до відділення жандармерії, а потім перенаправлено до суду міста Анталії за фактом шахрайства.Суддя виніс рішення звільнити затриманих після того, як вони компенсують готелю завдані збитки.
Ответить
Европу ненавистную захотела?
Ответить
Ответить
Ответить