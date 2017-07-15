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 Политика Украины
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Все про:боевик (18974) психологи (68) СБУ (14603) Донецкая область (4454)

 Дипломированный психолог-пособница "ДНР" задержана в Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО

Сообщницу боевиков-психолога артиллерийского бандформирования "Кольчуга" террористической организации "ДНР" задержали сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Сообщается, что 28-летняя уроженка Донецкой области - дипломированный психолог - добровольно присоединилась в ряды НЗФ "ДНР" в середине 2014 года.

По поручению одного из главарей террористов злоумышленница внедряла и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки. Занималась воодушевлением боевиков на убийства украинских военных, пренебрегая собственной жизнью ради навязанных пророссийской пропагандой идей псевдогосударственного образования "ДНР".

Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Задержанной сообщено о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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відправити на розмінування без міношукача), хай міни знаходить писихологічними методами!
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Опять психологи виноваты.
надо её в Раду депутатом избрать, мож кого воодушевит на патриотические поступки.
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Толку с таких видосов пока они лицо не показывают?
Либо вообще не показывайте, либо лицо не скрывайте и голос не коверкайте.
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Как за жабы возьмут эту сепарскую нечисть,так "ани сразу раскаиваются".
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та отож, доктор филологических наук в ржавом тролейбусе.
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" - Аллё, это прачечная ?
- Х*ячечная !!! Это - министерство культуры !" (с)
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На самом деле, это важная профессия.
Так как грибы бывают разные.
Одни тебя насытят, а другие - кино покажут. (с)
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Купила диплом, если не понимает психического отклонения - рашизм...
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Чем ты могла "реабилитировать " вздроченцев ? Рабочим ртом и дыркой вонючей -тупая чухонка!
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Я тебе, что - почтальон, чтобы что-то передавать ей?
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​Троє громадян Російської Федерації намагалися безкоштовно відпочити в одному з 4-зіркових готелів в турецькій провінції Анталья. :D
Фото: apostrophe.uaПро це повідомляють Патріоти України з посиланням наNewsturk.42-річний Андрій В., 41-річна Олена К. та 37-річна Юлія Ф. приїхали у гості до свого знайомого, який проживає в курортному селищі Чамьюва (Кемер).Потім трійця десь роздобула три браслета відвідувачів 4-зіркового готелю з системою "все включено" і спокійно вирушили на обід в готель. Персонал помітив "нових" відвідувачів, коли ті почали просити бармена налити їм алкоголю на безлімітному барі, після чого охорона викликала співробітників жандармерії.Трьох громадян Росії було спочатку відправлено до відділення жандармерії, а потім перенаправлено до суду міста Анталії за фактом шахрайства.Суддя виніс рішення звільнити затриманих після того, як вони компенсують готелю завдані збитки.
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За порошеновским ,,паспортом поехала?В я
Европу ненавистную захотела?
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Да кому это чтение по написанной бумажке нужно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДипломированный психолог-пособница "ДНР" задержана в Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО
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