 Дипломированный психолог-пособница "ДНР" задержана в Донецкой области, - СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует

со ссылкой на

СБУ.

Сообщается, что 28-летняя уроженка Донецкой области - дипломированный психолог - добровольно присоединилась в ряды НЗФ "ДНР" в середине 2014 года.

По поручению одного из главарей террористов злоумышленница внедряла и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки. Занималась воодушевлением боевиков на убийства украинских военных, пренебрегая собственной жизнью ради навязанных пророссийской пропагандой идей псевдогосударственного образования "ДНР".

Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.