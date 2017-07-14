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 В 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что до конца текущего года в войска будут поставлены 72 единицы модернизированных танков Т-72.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил, выступая в пятницу на "Львовском бронетанковом заводе" во Львове.

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"По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооруженные силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72", - сказал он.

Смотрите также: Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена на передовую, - Порошенко. ВИДЕО
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Прекрасная возможность для Украины предложить себя как альтерантиву пЭрдогана в НАТО!

Bloomberg узнал о согласии Турции купить у России С-400
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Хто тут щось вякав.. ?
Все правильно сказав Президент - "новітні Оплоти" і "модернізовані Т-72".
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т.е."Ага!Счас* свою кучу навозную брошу и пойду тебе танчик чинить!"
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Головне чого їздив Пепо у Львів на танковий завод,це те,щоб всім нагадати,що за дорученям "президента мира"були модернізованні танкі т-72 і ,що вони мають надійти цього року в Збройні силиУкраїни.
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Такое ощущение, что большинство комментариев пишут малолетки, у которых в голове ветер. Против нас воют на такой же практически техники, поэтому лучше 10 модернизированных Т-72, чем один Оплот. Со временем будут и Оплоты в армии, но сейчас как кровь с носа нужно пополнять танковые подразделения техникой. Насчет поставки Оплот в Таиланд? Есть контракт и обязательства, за которые оплатили деньги и их нужно выполнять. Война закончится, но кому надо затем иметь дело со страной, которая не выполняет контракты? А это многомиллиардные денежные средства, зарплаты, налоги и престиж государства. Я был в 2014-ому году и видел состояние армии. Сейчас армия стала похожа на армию. Даже начинают кормить так, как многие украинцы не едят.
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всього лиш 3 роки війни пройшло і "починають кормити"? ну може через 30 почнуть і військовою технікою нормальною комплектувати
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Ну да ... Ну да
Ви, пане, ремонт дома за 1 день робите ...

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Не роблю роками. І не даю наживатись вороватим виконавцям.
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Всё брюзжуууу и брюзжуууу
на диване полежуууу.
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Логика просто зашибись . Таким макаром территория страны уменьшится до размеров Киевской области но зато армия на этой территории наконец совсем станет похожей на армию ..........
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Танк т-72 "урал" разработан в 1967 году, принят на вооружение в 1973 (при Брежневе) разработка и сборка "уралвагонзавод" Нижний Тагил (расея). А теперь вопрос если это чисто расейская сборка в отличие от Т-64, где Украина будет добывать запчасти на Т-72? Не проще ли вкладываться в т-80 и т-82.
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Штука в том что есть много старых Т - 72. А Т - 80 - гораздо меньше. Кроме того они основательно дороже в ремонте и эксплуатации.
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Танк Т-72 это гораздо хуже 64ки. Первое ремонтонепригодный двигатель в полевых условиях, старый V-образный форсированный еще с Т-34. А в 64м многотопливный Юнкерм Jumo-205
http://btvt.narod.ru/4/5td/5tdf.htm
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Готов сильно поспорить по этому поводу.

В Т - 64 (базовом) вообще экзотический оппозитный двигатель. Не знаю как легко его ремонтировать - но устройство у него очень нестандартное.

Т - 72 является развитием Т - 64. Основное направление было - упрощение. Но по сравнению с Т - 64 была улучшена ходовая, и автомат заряжания.

Т - 72, дешевле и проще Т - 64. Но у него лучше ходовая часть и автомат заряжания (снаряды располагаются ниже, в них сложнее попасть, они не перегораживают боевое отделение)
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Ну і? Ти ще й досі маєш сумнів,хто роками ці гори порохнявого сміття накопичував,аби раптово перед приїздом прибрати та в очі тобі пороху напустити,типу,не якимсь-там своїм сміттям ,а танками?Звичайна тварина цей сміттєзвалищний щур http://argumentua.com/stati/proshchai-oruzhie-kto-i-kak-razvoroval-arsenaly-ukrainy

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новый танк имеет конечную цену, а вот процес ремонта старья дело творческое и увлекательное для его участников. говое изделие должно соответствовать спецификации, условиям контракта и пр. для старья достаточно выехать за забор завода.
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Ещё в 2010 году смотрел фото как в расее массово утилизировали т-72, это их танк, они меняли его на т-90. А сейчас они его утилизируют на дамбасе. Ещё раз если т-64 и т-84 это украинский танк (Харьков) и проблем с запчастями не будет, то т-72 нудно будет разбирать чтобы добыть запчасть с другого танка.
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1) запчасти на эти танки одинаковы процентов на 60
2) Украина больше не производит многие запчасти к Т - 64. Они как раз таки и ремонтируются за счёт разбирания танков со складов. При том танки со складов разбираются уже четвёртый год. Их тупо мало там осталось. А вот Т - 72 там осталось побольше
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Это не та техника которая сейчас остро необходима украинской армии. Также это не та техника которая отвечает условиям современной войны . Это не то вооружение которое может сделать страну безопаснее от возможности масштабной агрессии. Короче опять пустой пиар. Лучше бы потратили деньги на разработку и закупку новых тактических и крылатых ракет .Новых боевых самолётов , средств ПВО и РЭБ
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І що далі, МОУ буде рекламувати ці танки на міжнародних виставках як Су-27 та МіГ-29?
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Это с того завода, где на эти танки ставили негодные двигателя?
Спасибо.
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Смотрятся они как-то неубедительно. Но, надеюсь, я просто ничего не смыслю в танках, а российского оккупанта они убедят вдрызг.
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаВ 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО
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