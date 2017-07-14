 В 2017 году в армию поставят 72 модернизированных танка Т-72, - Порошенко во Львове. ВИДЕО

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"По моему поручению 72 модернизованных танка Т-72 в этом году вашими усилиями должны поступить в Вооруженные силы. Мы закупаем новейшие, изготовленные во Львове, машины, мы увидели возможности новой пожарной машины на базе Т-72", - сказал он.
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Все правильно сказав Президент - "новітні Оплоти" і "модернізовані Т-72".
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Ви, пане, ремонт дома за 1 день робите ...
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на диване полежуууу.
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http://btvt.narod.ru/4/5td/5tdf.htm
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В Т - 64 (базовом) вообще экзотический оппозитный двигатель. Не знаю как легко его ремонтировать - но устройство у него очень нестандартное.
Т - 72 является развитием Т - 64. Основное направление было - упрощение. Но по сравнению с Т - 64 была улучшена ходовая, и автомат заряжания.
Т - 72, дешевле и проще Т - 64. Но у него лучше ходовая часть и автомат заряжания (снаряды располагаются ниже, в них сложнее попасть, они не перегораживают боевое отделение)
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2) Украина больше не производит многие запчасти к Т - 64. Они как раз таки и ремонтируются за счёт разбирания танков со складов. При том танки со складов разбираются уже четвёртый год. Их тупо мало там осталось. А вот Т - 72 там осталось побольше
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Спасибо.
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